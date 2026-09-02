Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Patricia Portocarrero vuelve con 'Es lo que hay' y habla de 'Chapa tu Money' y cómo cuida su salud tras episodios complicados

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Patricia Portocarrero vuelve al teatro con la cuarta temporada de ‘Es lo que hay’, un unipersonal en el que convierte episodios de su vida, desamores y momentos de adversidad en comedia. La actriz conversó con Infobae Perú y aseguró que el respaldo del público durante sus más de 25 años de carrera la motivó a reponer el espectáculo.

En paralelo, la actriz participa como uno de los talentos de ‘Chapa tu Money’, el espacio de improvisación de América Televisión. También explicó cómo organiza sus proyectos para cuidar su salud y dedicar tiempo a su hijo y a su familia.

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Patricia Portocarrero y la cuarta temporada de ‘Es lo que hay’

¿Qué significa para ti volver con una cuarta temporada?

Primero, es un agradecimiento eterno al público que me ha acompañado en estos casi más de 25 años de carrera y que siempre ha respondido. Creo que los hago reír y eso lo valoran mucho en estos tiempos, sobre todo cuando todo está tan complicado.

Estoy feliz de encontrar una comunión con ellos y que me permitan hacer lo que más me gusta, que es la comedia. Mi retribución es hacerlos reír.

¿Qué crees que conecta con el público en este unipersonal?

Hablo de mi vida y de cómo me he parado frente a la adversidad. Cómo he aprendido a darle la vuelta y salir adelante. Quizás el público encuentra ese eco de decir: “Oye, mira, si a ella le pasó, vamos, yo también puedo”.

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Hablo de los desamores, de la autoestima baja en algún momento, de mi búsqueda del amor y de haber fracasado tanto hasta que llegó el gran amor de mi vida. Yo creo que por ahí engancha con el público.

¿Es una obra dirigida especialmente a las mujeres?

Yo creo que un poco sí, pero también pasa algo gracioso con los caballeros, que son muchos los que van. Cuando ven la obra, voltean a ver a su pareja y les dicen: “Ya ves, así eres tú también”.

Hay una complicidad con ellos, de poder entender un poquito más este universo alocado femenino y no sentirse tan abandonados.

¿Qué encontrará quien vea ‘Es lo que hay’ por primera vez?

Van a encontrar a mis amigas, las locas que van a contar la historia. Son personajes que hago, momentos específicos de mi vida. Algunos ya trascendieron: la doctora Yolanda Clavo estuvo en las redes con su programa propio del canal de YouTube.

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Sobre todo encontrarán historias, humor, risas, una tocada al corazón y una identificación con esa amplia palabra que es ser mujer.

Es lo que hay reúne personajes, historias personales y comedia a partir de la experiencia de Patricia Portocarrero.

Las funciones de ‘Es lo que hay’ en septiembre

¿Imaginaste que la obra llegaría a una cuarta temporada?

No, nada que ver. La hice en el 2019 diciendo: ‘Bueno, quizás a alguien le interese esta obra. ¿Le interesará a alguien de lo que voy a hablar?’. De pronto he tenido llenos en todas las temporadas y la gente diciéndome: ‘Patricia, tienes que reponerla, tienes que reponerla’.

Como ya estoy rumbo a los sesenta, ya tengo 53, no sé cuántas veces más la podré reponer. Creería que esta es la última temporada, aunque uno propone y Dios dispone.

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¿La obra tuvo cambios desde su estreno en 2019?

Sí, obviamente hay algunos cambios, pero básicamente es una historia correlativa de mi niñez, entonces las cosas no cambian. Hicimos algunos ajustes a la actualidad y actualizamos algunos juegos con lo que está en tendencia.

¿Cuándo y dónde serán las funciones?

Voy a estar todo el mes de septiembre. Son 12 funciones: viernes, sábado y domingo a las 20:00. El espacio del Centro Español ubicado en la avenida Salaverry 1910 de Jesús María está hermoso; puedes comer unas tapitas antes del show y pasar un rato con amigas, amigos o en pareja.

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Patricia Portocarrero vuelve al teatro con la cuarta temporada de Es lo que hay.

Su experiencia en ‘Chapa tu Money’

Te hemos visto en ‘Chapa tu Money’. ¿Cómo vives este regreso de la improvisación a la televisión?

Hacer impro en televisión fue un sueño que tuvimos en el 2001, cuando todos los improvisadores conocimos esta técnica aquí en Perú. Imaginábamos algún día llevar la impro a la televisión, pero tuvieron que pasar 25 años para que se animen a ponerla en televisión.

El espacio de ‘Chapa tu Money’ es relajante y divertido porque estoy con amigos de toda la vida, capos improvisadores. Uno sabe que puede saltar al vacío y ellos te van a contener, que vas a brillar porque el otro te va a hacer brillar.

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¿Qué diferencia hay entre hacer comedia en el teatro y frente a las cámaras?

En la televisión necesitas captar y trascender la pantalla, hablarle directamente al espectador. En el teatro hay una magia distinta, una comunión y una convención cuando se apagan las luces y quedas tú y el público presente. Son dos retos diferentes. Como todo en mi vida, los asumo con ganas e impulso para lograr la meta y esperar que el público sea el que más disfrute.

¿Cómo ves a Mateo Garrido Lecca como conductor?

Muy bien. Cada día está mejor. A veces se muere de ganas de improvisar con nosotros porque él también es improvisador nato, pero está asumiendo la conducción con mucha soltura. Creo que Mateo se está convirtiendo en un showman que en unos años va a crecer muchísimo.

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Cómo cuida su salud y organiza sus jornadas

Luego de episodios complicados de salud durante grabaciones de novelas, ¿cómo manejas hoy tus horarios?

Ahora mi mayor demanda de energía es mi familia, mi hijo, seguir criándolo. Gracias a Dios, el público me ha permitido acompañarme en el teatro y, por tanto, poder manejar un poco mejor mis horarios y tener el tiempo y la dedicación necesaria para estar con mi hijo y con mi familia. He podido equilibrar la televisión, el teatro y el cine con la crianza, que todavía estoy en ese proceso.

¿Qué aprendiste sobre escuchar a tu cuerpo?

Consiste en saberse escuchar a uno mismo. Así como la impro te enseña a escuchar al otro, también te enseña a escucharte a ti mismo y permitirte ser honesto con lo que quieres, cómo estás en ese momento, cómo responde tu energía y qué es lo que realmente deseas hacer.

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Ahora habla y grita mi cuerpo. Grita la rodilla, grita la columna, grita el cuello, grita el codo, todo. Así que no queda otra que escucharlo.

¿Aceptarías volver a grabar una novela?

Tendría que ver cuál es la historia y cómo es el ritmo de grabación. Siempre va a ser demandante en una novela, pero evidentemente te acerca muchísimo al público masivo. Puede ser, puede ser que sí. Todo depende.

Patricia Portocarrero explicó que hoy organiza su trabajo para compartir más tiempo con su hijo y su familia. IG