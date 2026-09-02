Perú

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

La actriz se presentará desde el 4 de septiembre en el Centro Español del Perú. La artista conversó con Infobae sobre su regreso al teatro, la improvisación en televisión y una posible vuelta a las novelas.

Patricia Portocarrero vuelve con 'Es lo que hay' y habla de 'Chapa tu Money' y cómo cuida su salud tras episodios complicados
Patricia Portocarrero vuelve con 'Es lo que hay' y habla de 'Chapa tu Money' y cómo cuida su salud tras episodios complicados
Guardar

Patricia Portocarrero vuelve al teatro con la cuarta temporada deEs lo que hay’, un unipersonal en el que convierte episodios de su vida, desamores y momentos de adversidad en comedia. La actriz conversó con Infobae Perú y aseguró que el respaldo del público durante sus más de 25 años de carrera la motivó a reponer el espectáculo.

En paralelo, la actriz participa como uno de los talentos de ‘Chapa tu Money, el espacio de improvisación de América Televisión. También explicó cómo organiza sus proyectos para cuidar su salud y dedicar tiempo a su hijo y a su familia.

PUBLICIDAD

Patricia Portocarrero y la cuarta temporada de ‘Es lo que hay’

¿Qué significa para ti volver con una cuarta temporada?

Primero, es un agradecimiento eterno al público que me ha acompañado en estos casi más de 25 años de carrera y que siempre ha respondido. Creo que los hago reír y eso lo valoran mucho en estos tiempos, sobre todo cuando todo está tan complicado.

Estoy feliz de encontrar una comunión con ellos y que me permitan hacer lo que más me gusta, que es la comedia. Mi retribución es hacerlos reír.

¿Qué crees que conecta con el público en este unipersonal?

Hablo de mi vida y de cómo me he parado frente a la adversidad. Cómo he aprendido a darle la vuelta y salir adelante. Quizás el público encuentra ese eco de decir: “Oye, mira, si a ella le pasó, vamos, yo también puedo”.

PUBLICIDAD

Hablo de los desamores, de la autoestima baja en algún momento, de mi búsqueda del amor y de haber fracasado tanto hasta que llegó el gran amor de mi vida. Yo creo que por ahí engancha con el público.

¿Es una obra dirigida especialmente a las mujeres?

Yo creo que un poco sí, pero también pasa algo gracioso con los caballeros, que son muchos los que van. Cuando ven la obra, voltean a ver a su pareja y les dicen: “Ya ves, así eres tú también”.

Hay una complicidad con ellos, de poder entender un poquito más este universo alocado femenino y no sentirse tan abandonados.

¿Qué encontrará quien vea ‘Es lo que hay’ por primera vez?

Van a encontrar a mis amigas, las locas que van a contar la historia. Son personajes que hago, momentos específicos de mi vida. Algunos ya trascendieron: la doctora Yolanda Clavo estuvo en las redes con su programa propio del canal de YouTube.

Sobre todo encontrarán historias, humor, risas, una tocada al corazón y una identificación con esa amplia palabra que es ser mujer.

Es lo que hay reúne personajes, historias personales y comedia a partir de la experiencia de Patricia Portocarrero.
Es lo que hay reúne personajes, historias personales y comedia a partir de la experiencia de Patricia Portocarrero.

Las funciones de ‘Es lo que hay’ en septiembre

¿Imaginaste que la obra llegaría a una cuarta temporada?

No, nada que ver. La hice en el 2019 diciendo: ‘Bueno, quizás a alguien le interese esta obra. ¿Le interesará a alguien de lo que voy a hablar?’. De pronto he tenido llenos en todas las temporadas y la gente diciéndome: ‘Patricia, tienes que reponerla, tienes que reponerla’.

Como ya estoy rumbo a los sesenta, ya tengo 53, no sé cuántas veces más la podré reponer. Creería que esta es la última temporada, aunque uno propone y Dios dispone.

¿La obra tuvo cambios desde su estreno en 2019?

Sí, obviamente hay algunos cambios, pero básicamente es una historia correlativa de mi niñez, entonces las cosas no cambian. Hicimos algunos ajustes a la actualidad y actualizamos algunos juegos con lo que está en tendencia.

¿Cuándo y dónde serán las funciones?

Voy a estar todo el mes de septiembre. Son 12 funciones: viernes, sábado y domingo a las 20:00. El espacio del Centro Español ubicado en la avenida Salaverry 1910 de Jesús María está hermoso; puedes comer unas tapitas antes del show y pasar un rato con amigas, amigos o en pareja.

Patricia Portocarrero vuelve al teatro con la cuarta temporada de Es lo que hay.
Patricia Portocarrero vuelve al teatro con la cuarta temporada de Es lo que hay.

Su experiencia en ‘Chapa tu Money’

Te hemos visto en ‘Chapa tu Money’. ¿Cómo vives este regreso de la improvisación a la televisión?

Hacer impro en televisión fue un sueño que tuvimos en el 2001, cuando todos los improvisadores conocimos esta técnica aquí en Perú. Imaginábamos algún día llevar la impro a la televisión, pero tuvieron que pasar 25 años para que se animen a ponerla en televisión.

El espacio de ‘Chapa tu Money’ es relajante y divertido porque estoy con amigos de toda la vida, capos improvisadores. Uno sabe que puede saltar al vacío y ellos te van a contener, que vas a brillar porque el otro te va a hacer brillar.

¿Qué diferencia hay entre hacer comedia en el teatro y frente a las cámaras?

En la televisión necesitas captar y trascender la pantalla, hablarle directamente al espectador. En el teatro hay una magia distinta, una comunión y una convención cuando se apagan las luces y quedas tú y el público presente. Son dos retos diferentes. Como todo en mi vida, los asumo con ganas e impulso para lograr la meta y esperar que el público sea el que más disfrute.

¿Cómo ves a Mateo Garrido Lecca como conductor?

Muy bien. Cada día está mejor. A veces se muere de ganas de improvisar con nosotros porque él también es improvisador nato, pero está asumiendo la conducción con mucha soltura. Creo que Mateo se está convirtiendo en un showman que en unos años va a crecer muchísimo.

Cómo cuida su salud y organiza sus jornadas

Luego de episodios complicados de salud durante grabaciones de novelas, ¿cómo manejas hoy tus horarios?

Ahora mi mayor demanda de energía es mi familia, mi hijo, seguir criándolo. Gracias a Dios, el público me ha permitido acompañarme en el teatro y, por tanto, poder manejar un poco mejor mis horarios y tener el tiempo y la dedicación necesaria para estar con mi hijo y con mi familia. He podido equilibrar la televisión, el teatro y el cine con la crianza, que todavía estoy en ese proceso.

¿Qué aprendiste sobre escuchar a tu cuerpo?

Consiste en saberse escuchar a uno mismo. Así como la impro te enseña a escuchar al otro, también te enseña a escucharte a ti mismo y permitirte ser honesto con lo que quieres, cómo estás en ese momento, cómo responde tu energía y qué es lo que realmente deseas hacer.

Ahora habla y grita mi cuerpo. Grita la rodilla, grita la columna, grita el cuello, grita el codo, todo. Así que no queda otra que escucharlo.

¿Aceptarías volver a grabar una novela?

Tendría que ver cuál es la historia y cómo es el ritmo de grabación. Siempre va a ser demandante en una novela, pero evidentemente te acerca muchísimo al público masivo. Puede ser, puede ser que sí. Todo depende.

Patricia Portocarrero explicó que hoy organiza su trabajo para compartir más tiempo con su hijo y su familia. IG
Patricia Portocarrero explicó que hoy organiza su trabajo para compartir más tiempo con su hijo y su familia. IG

Temas Relacionados

Patricia PortocarreroEs lo que hayChapa tu Moneyteatro peruanoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

El máximo goleador de la última edición del fútbol peruano ha reconocido que el aspecto capital para luchar en el circuito actual es triunfar en fortines ajenos con rendimientos superlativos

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

El ‘Colorado’ disputó el primer encuentro a cinco sets de su carrera y se ha hecho con la clasificación a la siguiente fase donde se enfrentará a un rival que venció apenas la semana pasada: el francés Benjamin Bonzi

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

La mandataria explicó que el ministro acudió a Trujillo ante la ausencia del titular del Interior y sostuvo que las diligencias estuvieron a cargo de la Policía Nacional

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Más de 7,2 millones de peruanos en riesgo muy alto por huaicos hasta noviembre

El Cenepred identificó 691 distritos expuestos a movimientos en masa durante la temporada de lluvias. Lima, Piura y La Libertad concentran parte de la población vulnerable

Más de 7,2 millones de peruanos en riesgo muy alto por huaicos hasta noviembre

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

El piloto lanzó una idea sobre cómo le gustaría enterarse de una futura salida sentimental de su expareja, pero terminó cambiando de opinión luego de que sus compañeros le mostraran otro ángulo del tema

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Magaly Medina responde a Nicola Porcella tras burlas con Jefferson Farfán y le recuerda sus escándalos

DEPORTES

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo

Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: día, hora y canal del partido por cuartos de final del Challenger de Como 2026

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como