Senadores elogian la gestión de Julio Velarde al frente del BCR: “Un ícono y un ejemplo para las nuevas generaciones”

The head of Peru's Central Bank, Julio Velarde, attends a press conference in Lima, Peru, July 6, 2026. REUTERS/Angela Ponce

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), expuso este miércoles ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Congreso de la República en el marco del inicio de su proceso de ratificación al frente de la entidad. Durante su intervención, el economista repasó los logros de su gestión en materia de estabilidad monetaria y respondió preguntas de los senadores presentes.

En su exposición, Velarde destacó que el objetivo principal del banco central es la estabilidad de precios, una función que consideró cumplida de manera satisfactoria. “En este siglo somos el país con inflación más baja de América Latina”, afirmó, entre los países de la región con moneda propia. Precisó que solo Panamá registra una inflación menor, mientras que incluso Ecuador, que utiliza el dólar como moneda oficial, presenta índices más altos que Perú.

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El video documenta el proceso de ratificación del Dr. Julio Emilio Velarde Flores como Presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ante una comisión especial. Muestra una sala de reuniones formal con varios hombres sentados alrededor de una mesa ovalada, equipada con micrófonos. Durante su presentación, Velarde expone sobre la estabilidad monetaria y de precios, la política cambiaria, la prevención de crisis económicas históricas y los desafíos actuales en los medios de pago, incluyendo la interconexión bancaria y las finanzas abiertas.

El titular del BCR subrayó que se trata del período más extenso de inflación baja en los 250 años de historia republicana del país. Según explicó, la expectativa es sostener esta tendencia en el tiempo, aunque reconoció que los objetivos de la entidad pueden perfeccionarse con el paso de los años.

Sobre el tipo de cambio, Velarde señaló que, si bien no constituye un objetivo explícito de la política monetaria, el sol se fortaleció un 5% frente al dólar durante lo que va del siglo. El dato contrasta con la evolución de otras monedas de la región, que sufrieron devaluaciones de entre el 100% y el 200% en el mismo período. La comparación se vuelve más marcada al observar los 25 años previos, cuando la depreciación del sol alcanzó cifras extraordinarias.

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Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Velarde advirtió sobre los riesgos de crisis financieras y el manejo del ciclo crediticio

El economista repasó los episodios de mayor contracción económica en los 200 años de historia republicana del Perú. Mencionó la guerra de la Independencia, el conflicto bélico con Chile, la Gran Depresión y la década de los ochenta, período en el que el país registró tres años con caídas del producto bruto interno de dos dígitos. Atribuyó estos episodios a un manejo macroeconómico deficiente y a procesos inflacionarios no controlados a tiempo.

Velarde explicó que uno de los objetivos permanentes de su gestión consistió en evitar que se repitan crisis de esa magnitud. Advirtió que muchas de ellas no se originan únicamente por el ciclo económico, sino por el ciclo crediticio, cuando un boom de crédito acelerado deriva en una crisis bancaria y financiera con consecuencias prolongadas. Como ejemplo, citó la crisis de 2008 en Estados Unidos, que generó casi una década sin crecimiento económico, con un impacto aún mayor en Europa. Según sus cifras, el retroceso del producto bruto interno europeo duplicó al estadounidense tras esa crisis.

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El titular del BCR recordó que Perú atravesó episodios similares en la década de los noventa y que otros países de la región enfrentaron procesos comparables. Citó el caso de Chile, que en 1981 sufrió el cierre de buena parte de su modelo económico como consecuencia de una crisis bancaria. La prevención y mitigación de crisis financieras figura entre las prioridades centrales de la política del banco central, remarcó ante los senadores.

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, asiste a una rueda de prensa en Lima, Perú, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El sistema de pagos interconectado y la información pública, ejes de la gestión

Velarde dedicó parte de su exposición a los avances en materia de medios de pago. Explicó que el BCR impulsó la interconexión de todos los bancos del sistema, un proceso que enfrentó resistencia inicial de entidades que preferían mantener sus billeteras electrónicas de forma independiente. Actualmente, según detalló, todos los bancos peruanos están interconectados y hacia fin de año entrará en funcionamiento un sistema propio de medios de pago en el banco central.

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Ese nuevo esquema permitirá la integración de empresas fintech, billeteras electrónicas y operadores telefónicos sin necesidad de que constituyan entidades financieras formales. A mediano plazo, agregó, el sistema habilitará una mayor competencia a través del modelo de finanzas abiertas u open banking, que permitirá a distintas aplicaciones ofrecer productos financieros —desde préstamos hasta hipotecas— con el consentimiento del cliente para acceder a su historial de pagos y mejorar así las condiciones crediticias.

En materia de transparencia, Velarde mencionó que el banco central publica de forma semanal la totalidad de sus estadísticas, una práctica que calificó como una tarea permanente de la institución. Contrastó esta política con la situación de los años setenta, cuando la publicación de datos como el balance de pagos podía derivar en la expulsión del país de un periodista, debido al carácter confidencial que entonces se atribuía a ese tipo de información.

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FOTO DE ARCHIVO-El gobernador del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, asiste a la 55.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza. 23 de enero de 2025. REUTERS/Yves Herman

Los senadores respaldaron la gestión de Velarde antes del inicio de las preguntas

Tras la exposición del economista, la sesión continuó con las intervenciones de los senadores integrantes de la comisión, quienes expresaron de manera unánime su respaldo a la gestión de Velarde al frente del BCR. El senador Alfonso López Chau, quien trabajó junto a Velarde entre 2008 y 2013, expresó su “orgullo y satisfacción” por participar en el proceso de ratificación.

La senadora Martha Moyano destacó el aporte de la gestión a la imagen internacional del país en materia económica y cambiaria, mientras que el senador Absalón Vásquez subrayó la formación de cuadros técnicos jóvenes impulsada desde la institución. En tanto, el senador Jaime Delgado calificó a Velarde como “un ícono” y “un ejemplo para las nuevas generaciones”, al tiempo que propuso replicar el modelo de carrera meritocrática del banco central en otras instituciones públicas, como EsSalud.

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Los senadores Elard Melgar, Milagros Jáuregui y Víctor Flores también manifestaron su respaldo a la continuidad de Velarde en el cargo. Flores, quien compartió con el economista en la Comisión de Economía durante la legislatura pasada, destacó que el modelo de autonomía del banco central peruano fue tomado como referencia por otros países de la región. Tras las intervenciones de los legisladores, la sesión continuó con la ronda de preguntas dirigidas al titular del BCR.