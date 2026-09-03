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Carlos Desio lanza un aviso: “Sport Huancayo, Melgar y Deportivo Garcilaso serán prueba especial para conocer si nos convertimos en candidatos”

El director técnico del Sport Boys ha definido las tres pruebas que hay por delante como cruciales para saber si la ‘misilera’ está en condiciones de luchar por el Torneo Clausura 2026

Carlos Desio instaura tranquilidad en Sport Boys pese a su prolífico rendimiento en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Carlos Desio instaura tranquilidad en Sport Boys pese a su prolífico rendimiento en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
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Sport Boys está de moda. El club del Callao ha logrado hallar estabilidad e impulsarse a los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. El golpe de efecto que confirmó la brillantez de la ‘misilera’ fue la victoria 1-0 a Sporting Cristal en la última jornada.

Aunque el plantel se encuentra luchando palmo a palmo por la cúspide, situación que no sucedía en más de una década, el entrenador Carlos Desio ha instaurado un clima de tranquilidad y se encarga de extraer la emoción para dar lugar a la sensatez, con el fin de que su configuración no se deje llevar por el entusiasmo.

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Carlos Desio, el arquitecto de un Sport Boys que ilusiona al Callao.
Carlos Desio, el arquitecto de un Sport Boys que ilusiona al Callao. Crédito: Diario Viral.

Viene bien la confianza. El equipo, una vez que va ganando, va agarrando confianza. Obviamente, hay que estar con los pies sobre la tierra y tratar de seguir por este camino”, declaró en radio Ovación.

En la mente del argentino Desio lo más importante es lo que viene después: “Tenemos un partido muy difícil ante Huancayo en la altura, que hoy viene de ganar y también viene confiado. Va a ser un partido difícil, pero vamos a tratar de ir en busca del triunfo”.

Bajo la lectura del técnico argentino, a 'Aladino' "no hay que resucitarlo". | VIDEO: Jax Latin Media

Precisamente, el duelo válido por la octava fecha del Clausura 2026 dará inicio a un recorrido fundamental para el Sport Boys. Por delante aparecerán tres contrincantes de altura, uno de ellos acudirá al Callao, que medirán el rendimiento de los chalacos.

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Son tres partidos claves. Salimos a la altura en dos puntuales contra dos rivales muy buenos. Ahora Huancayo, después Melgar y viene Garcilaso, uno de los mejores equipos que viene jugando. Por algo va puntero”, indicó.

Sport Boys, unido para la recta decisiva del Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Hincha Rosado
Sport Boys, unido para la recta decisiva del Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Hincha Rosado

Al hilo sumó que “Va a ser una prueba especial para ver si nosotros sacamos buenos resultados en esto o nos convertimos en candidatos”.

Actualmente, Sport Boys aparece en la tercera plaza del Torneo Clausura 2026 con 14 unidades, tan solo dos puntos por debajo de Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, los cuales pelean por instalarse en el liderato en solitario.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Aspecto a mejorar en Sport Boys

Por más que ‘el primer campeón’ esté exhibiendo una versión prolífica, reflejada en seis partidos consecutivas sin hincar la rodilla en el campeonato peruano, el DT Desio ha sido muy crítico en señal un aspecto palmario a mejorar para que la configuración chalaca dé un salto rotundo de calidad.

A mí me gustaría que terminemos mejor muchas finalizaciones. Por ahí creamos muchas jugadas de gol y no convertimos tanto. El único partido en el que creo que las que llegamos las convertimos fue contra Cienciano. Después, creamos varias situaciones y por ahí siempre mantenemos al rival con el poder de recuperarse. Ahí creo que estamos fallando”, reflexionó.

Alianza Lima – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 3 septiembre
Sport Boys sacó un empate bien trabajado contra Alianza Lima, en el estadio Nacional. - Crédito: Liga 1

Para establecer un contrapeso a su juicio de valor, Carlos Desio ponderó el cerrojo de la última línea: “Mantener el arco en cero es fundamental. Creo que encontramos un equilibrio entre ataque y defensa. La llegada de Carlos Zambrano también nos ayudó mucho a encontrar ese funcionamiento porque ordena muy bien de atrás. Se acopló muy bien”.

Aprovechando el aspecto defensivo, el líder del Boys aclaró que “siempre jugué con línea de cinco. Me gusta la línea de cinco y me siento muy cómodo porque creo que, sobre todo en la fase defensiva, me rinde mucho más. Tengo la línea de cuatro como una alternativa”.

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