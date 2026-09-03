Agenda cultural en Lima del 3 al 10 de setiembre: Ricky Martin, La Tarumba, ‘La Profesora’ y la apertura del nuevo Paradox Park

La agenda cultural de Lima del 3 al 10 de setiembre reúne conciertos, teatro, ballet, circo, comedia y la reapertura del histórico Daytona Park como Paradox Park.

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Lima recibe la primera semana de setiembre con una cartelera que mezcla grandes conciertos, teatro de autor y entretenimiento familiar a gran escala. Ricky Martin se presenta por primera vez en años en la Costa Verde, Eva Ayllón ofrece dos noches en el Teatro Plaza Norte y La Tarumba cierra su temporada de circo con Airosa.

En el plano escénico, ‘La Profesora’ llega a Lima tras su paso por Nueva York, Madrid y Ciudad de México, mientras Aldo Miyashiro estrena ‘Promoción’ y el histórico Daytona Park reabre sus puertas transformado en Paradox Park. La comedia también tiene su espacio con Carlos Galdós y Fernando Armas, y el teatro infantil ocupa buena parte de la programación de fin de semana.

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TEATRO

La Profesora

Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar protagonizan La Profesora, obra del dramaturgo español Eduardo Galán que llega a Lima tras presentarse con éxito en Nueva York, Madrid y Ciudad de México. La historia sigue a América Alcalá, una profesora próxima a jubilarse que enfrenta el temor a la vejez mientras intenta ayudar a Daniela, una adolescente en proceso de transición cuyo comportamiento preocupa a su entorno.

Ese propósito la lleva a convocar a tutorías a Ortiz, el padre de la joven, un hombre de origen humilde con quien establece una relación marcada por profundas diferencias sociales y culturales. La producción ha recibido el Premio ATI de la Asociación del Teatro Independiente de Nueva York y el Talía Award of New York.

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Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María

Horarios: Viernes, sábados y lunes, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.

Entrada: A la venta en Ticketmaster

Los actores Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar encabezan el elenco de la obra teatral 'La Profesora' en el Teatro Ricardo Blume de Lima.

Promoción

Aldo Miyashiro escribe esta obra dirigida por Manuel Baca Solsol que regresa a un salón de clases del último año escolar, donde un grupo de jóvenes enfrenta conflictos que continúan marcando a la sociedad actual.

El elenco reúne a Ximena Galiano, Ale Carrasco, Carlos Thornton, Luis Cárdenas Natteri, Luis José Ocampo, Paolo Teevin, Estefano Buchelli, Fabián Calle, Fabiola Vargas, Valkiria Aragón, Mauno Hurtado, Isabella Parra, Gian Ausejo, Marisol Urbina, Vitalii Jiménez, Diana Zurita y Juan Carlos Delgado. La producción está a cargo de Piso 1 Producciones, fundada en 2020 y ganadora en dos ocasiones de los Estímulos Económicos a la Cultura.

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Lugar: Teatro Ricardo Roca Rey de la AAA, Jr. Ica 323, Cercado de Lima

Hasta cuándo: 20 de setiembre Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.

Entrada: A la venta desde 35 soles en Joinnus

El afiche de la obra teatral 'Promoción' de Aldo Miyashiro anuncia sus funciones del 4 al 20 de septiembre en el Teatro Ricardo Roca Rey de Lima.

Suegras

Una comedia de enredos protagonizada por Gabriela Billotti, Yanina Ugarte, Caroll Chiara, Giselle Collao y André Moyo, sobre un matrimonio joven atrapado entre dos suegras de personalidades opuestas y una asistente peculiar. Dramaturgia y dirección de Paco Varela, producción de X Productora.

Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores

Hasta cuándo: 3 de octubre

Horarios: Sábados y domingos, 8:30 p. m.

Entrada: Desde 80 soles en Teleticket

El elenco de la comedia teatral Suegras posa para la gráfica promocional de la obra en el Teatro Auditorio Miraflores de Lima.

Caos en familia

Escrita y dirigida por Gianfranco Mejía, la obra sigue a una familia distanciada que se reúne tras la muerte de Don Máximo para repartir la herencia, entre rivalidades, reproches del pasado y situaciones absurdas. El elenco incluye a Ramón García, Pedro Olórtegui, Paola Miñán, Jeffrie Fuster, Lorena Reynoso, Alexis Arteaga, Renato Babilonia y Daniela Barraza.

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Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores

Cuándo: Domingo 6 de setiembre, 8:30 p. m.

Entrada: 45 soles en Teleticket

El elenco de la obra teatral Caos en familia, escrita por Gianfranco Mejía, se presenta el seis de setiembre en el Teatro Auditorio Miraflores.

BALLET Y DANZA

Ensayo abierto de El Lago de los Cisnes

La Municipalidad Metropolitana de Lima invita a un ensayo abierto de El Lago de los Cisnes, con música de Piotr Ilich Chaikovski, a cargo del Ballet Municipal de Lima. La puesta narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa condenada por un hechizo a convertirse en cisne. El público debe llegar con 30 minutos de anticipación; el acceso es limitado y el canje de entradas es de un máximo de dos por persona, recomendado a partir de los 5 años acompañados de un adulto responsable.

Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Cercado de Lima

Cuándo: Miércoles 9 de setiembre, 8:00 p. m.

Entrada: Libre, canje previo en Ticketmaster (máximo dos entradas por persona)

El Ballet Municipal de Lima anuncia un ensayo abierto gratuito de El Lago de los Cisnes para el 9 de setiembre en el Teatro Municipal de Lima.

CONCIERTOS

Ricky Martin

Ricky Martin llega a Lima con un repertorio que incluye Livin’ la Vida Loca, Vuelve, La Mordidita, Tal Vez y Tu Recuerdo, en una producción con puesta en escena internacional y efectos visuales de gran formato.

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Lugar: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel

Cuándo: Jueves 10 de setiembre, 9:00 p. m.

Entrada: Desde 341 soles en Teleticket

El cantante Ricky Martin anuncia su concierto del 10 de septiembre en el recinto Costa 21 de Lima, Perú.

Eva Ayllón — Con Guitarra y Cajón

Eva Ayllón, ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical 2019 y reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, ofrece dos noches en el Teatro Plaza Norte con un repertorio de valses, festejos, marineras y tonderos que recorre más de 55 años de trayectoria.

Lugar: Teatro Plaza Norte, Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia

Cuándo: 4 y 5 de setiembre, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 96 soles en Ticketmaster

Un cartel promocional anuncia las presentaciones de la cantante Eva Ayllón los días 4 y 5 de setiembre en el Teatro Plaza Norte de Lima.

Festival de Coros — Muchas voces, un Perú (X edición)

El Coro Nacional del Perú y el Coro Nacional de Niños del Perú presentan la segunda fecha de la décima edición de este festival, con la participación del grupo “Coral” del Coro Nacional de Niños, el Coro de la Universidad Ricardo Palma, el Coro USAT de Chiclayo y el Coro de la UNMSM “Enrique Vargas Machuca”.

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Lugar: Foyer del Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Cuándo: 3 y 8 de setiembre, 7:00 p. m.

El Ministerio de Cultura de Perú promociona la décima edición del Festival de Coros Muchas Voces, Un Perú, en el Foyer del Gran Teatro Nacional de Lima.

EXPOSICIONES Y FERIAS

Feria Gastronómica Fusión

América Multimedia organiza la segunda edición de esta feria gastronómica en Magdalena del Mar, con más de 60 restaurantes, activaciones y shows en vivo. La temática de este año es “La Ruta del Ají”.

Lugar: Explanada Costa Verde, Magdalena del Mar

Hasta cuándo: 6 de setiembre

Entrada: Desde 30 soles en Joinnus

El afiche promocional de la Feria Gastronómica Fusión anuncia su edición del 3 al 6 de setiembre en la explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar.

EVENTOS INFANTILES

Airosa — La Tarumba

Últimas funciones de la nueva temporada de circo de La Tarumba, inspirada en el imaginario de Pancho Fierro, sobre una joven barrendera que descubre su fuerza en la Lima del siglo XIX. La dirección es de Carlos Olivera y la música en vivo, de Chebo Ballumbrosio.

Entrada: Desde 49 soles en Ticketmaster

Un afiche promocional anuncia las funciones del espectáculo circense Airosa de la compañía La Tarumba en Chorrillos.

Paradox Park: Era Imperium

El histórico espacio del Jockey Club que albergó al Daytona Park reabre transformado en Paradox Park: Era Imperium, un parque temático desarrollado por Amusement Parks —compañía responsable de Fun Jungle, Splash Jungle e Infinity Park— con más de 50 desafíos distribuidos en cuatro ambientes inspirados en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia. El proyecto marca el inicio del modelo “World Tour” de la compañía en la región y cuenta con certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 45001 e IQNet.

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Lugar: Ex Daytona Park, Puerta 4 del Jockey Club

Cuándo: Apertura el 4 de setiembre, 4:00 p. m. Funciones de viernes a domingo, en dos turnos: 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada: A la venta en Joinnus y en paradox-park.com

Un mapa del parque temático Paradox Park en Lima señala las distintas zonas de entretenimiento inspiradas en antiguas civilizaciones.

El Fantasma de la Ópera

Basada en la novela de Gastón Leroux, esta adaptación familiar sigue a la joven cantante Cristine y al enigmático Fantasma que acecha la Ópera de París. Recomendada para mayores de 8 años. Adaptación de Els Vandell, dirección de Vandell y Rod Díaz, con elenco encabezado por Paul Martin, Emilram Cossío, Anaí Padilla, Nicolás Ostolaza y Avril Gil.

Lugar: Teatro La Plaza, Malecón de la Reserva 610, Larcomar, Miraflores

Horarios: Sábados y domingos, 4:00 p. m.

Entrada: 40 soles en Joinnus

El Teatro La Plaza presenta la obra familiar El Fantasma de la Ópera con la actuación de Paul Martin bajo la dirección de Els Vandell y Rod Díaz en Lima.

Peter Pan — Arlequin Teatro

La productora Arlequin Teatro presenta la historia de Wendy y sus hermanos en su viaje a Nunca Jamás junto a Peter Pan, con el Capitán Garfio como antagonista.

Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores

Hasta cuándo: 11 de octubre

Horarios: Desde el 5 de setiembre, 5:30 p. m.

Entrada: 25 soles en Teleticket

La productora Arlequin Teatro presenta la obra infantil Peter Pan en el Teatro Auditorio Miraflores de Lima.

Los tres chanchitos y el lobo feroz

Un clásico infantil sobre tres chanchitos que construyen sus casas mientras un lobo intenta derribarlas, con mensajes sobre el esfuerzo y la dedicación.

Lugar: Teatro Padua, Auditorio San Antonio de Padua, Huiracocha 2010, Jesús María

Cuándo: Domingos 6 y 20 de setiembre, 5:00 p. m.

Entrada: Desde 40 soles en Teleticket

La obra de teatro infantil Los tres chanchitos y el lobo feroz se presenta en el Teatro Padua del distrito de Jesús María, en Lima.

STAND UP Y MONÓLOGOS

Es lo que hay — Patricia Portocarrero

Patricia Portocarrero regresa con su unipersonal dirigido por Diego Lombardi en una temporada limitada de solo 12 funciones, sobre su búsqueda incesante del amor.

Lugar: Centro Español del Perú, Av. Gral. Salaverry 1910, Jesús María

Cuándo: Desde el 4 de setiembre, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 65 soles en Joinnus

El afiche del unipersonal 'Es lo que hay' anuncia la temporada de 12 funciones de Patricia Portocarrero a partir del 4 de setiembre en el Centro Español del Perú en Jesús María.

36 años de puras risas — Fernando Armas

Fernando Armas celebra 36 años de trayectoria artística con un recorrido por sus personajes más recordados, con interacción, canciones y sorpresas.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Grau 135, Barranco

Cuándo: Viernes 4 de setiembre, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 48 soles en Teleticket

El comediante Fernando Armas celebra 36 años de trayectoria con su espectáculo de humor en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Te odio con todo mi amor — Carlos Galdós

Carlos Galdós presenta un espectáculo sobre las relaciones de pareja, sus discusiones cotidianas y la idea de que el amor no consiste en la perfección sino en aprender a convivir con las imperfecciones del otro. El local exige un consumo mínimo de 42 soles por persona.

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Lugar: Lima Comedy Club, Av. Benavides 345, Miraflores

Hasta cuándo: 12 de setiembre

Horarios: Dos funciones diarias, 5:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada: Desde 141 soles en Teleticket

El espectáculo humorístico sobre relaciones de pareja 'Te odio con todo mi amor', del comediante Carlos Galdós, en Lima.