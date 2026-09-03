Agenda cultural en Lima del 3 al 10 de setiembre: Ricky Martin, La Tarumba, ‘La Profesora’ y la apertura del nuevo Paradox Park

Lima recibe la primera semana de setiembre con una cartelera que mezcla grandes conciertos, teatro de autor y entretenimiento familiar a gran escala. Ricky Martin se presenta por primera vez en años en la Costa Verde, Eva Ayllón ofrece dos noches en el Teatro Plaza Norte y La Tarumba cierra su temporada de circo con Airosa.
En el plano escénico, ‘La Profesora’ llega a Lima tras su paso por Nueva York, Madrid y Ciudad de México, mientras Aldo Miyashiro estrena ‘Promoción’ y el histórico Daytona Park reabre sus puertas transformado en Paradox Park. La comedia también tiene su espacio con Carlos Galdós y Fernando Armas, y el teatro infantil ocupa buena parte de la programación de fin de semana.
PUBLICIDAD
TEATRO
La Profesora
Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar protagonizan La Profesora, obra del dramaturgo español Eduardo Galán que llega a Lima tras presentarse con éxito en Nueva York, Madrid y Ciudad de México. La historia sigue a América Alcalá, una profesora próxima a jubilarse que enfrenta el temor a la vejez mientras intenta ayudar a Daniela, una adolescente en proceso de transición cuyo comportamiento preocupa a su entorno.
Ese propósito la lleva a convocar a tutorías a Ortiz, el padre de la joven, un hombre de origen humilde con quien establece una relación marcada por profundas diferencias sociales y culturales. La producción ha recibido el Premio ATI de la Asociación del Teatro Independiente de Nueva York y el Talía Award of New York.
PUBLICIDAD
- Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María
- Horarios: Viernes, sábados y lunes, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Ticketmaster
Promoción
Aldo Miyashiro escribe esta obra dirigida por Manuel Baca Solsol que regresa a un salón de clases del último año escolar, donde un grupo de jóvenes enfrenta conflictos que continúan marcando a la sociedad actual.
El elenco reúne a Ximena Galiano, Ale Carrasco, Carlos Thornton, Luis Cárdenas Natteri, Luis José Ocampo, Paolo Teevin, Estefano Buchelli, Fabián Calle, Fabiola Vargas, Valkiria Aragón, Mauno Hurtado, Isabella Parra, Gian Ausejo, Marisol Urbina, Vitalii Jiménez, Diana Zurita y Juan Carlos Delgado. La producción está a cargo de Piso 1 Producciones, fundada en 2020 y ganadora en dos ocasiones de los Estímulos Económicos a la Cultura.
PUBLICIDAD
- Lugar: Teatro Ricardo Roca Rey de la AAA, Jr. Ica 323, Cercado de Lima
- Hasta cuándo: 20 de setiembre Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: A la venta desde 35 soles en Joinnus
Suegras
Una comedia de enredos protagonizada por Gabriela Billotti, Yanina Ugarte, Caroll Chiara, Giselle Collao y André Moyo, sobre un matrimonio joven atrapado entre dos suegras de personalidades opuestas y una asistente peculiar. Dramaturgia y dirección de Paco Varela, producción de X Productora.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Hasta cuándo: 3 de octubre
- Horarios: Sábados y domingos, 8:30 p. m.
- Entrada: Desde 80 soles en Teleticket
Caos en familia
Escrita y dirigida por Gianfranco Mejía, la obra sigue a una familia distanciada que se reúne tras la muerte de Don Máximo para repartir la herencia, entre rivalidades, reproches del pasado y situaciones absurdas. El elenco incluye a Ramón García, Pedro Olórtegui, Paola Miñán, Jeffrie Fuster, Lorena Reynoso, Alexis Arteaga, Renato Babilonia y Daniela Barraza.
PUBLICIDAD
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Cuándo: Domingo 6 de setiembre, 8:30 p. m.
- Entrada: 45 soles en Teleticket
BALLET Y DANZA
Ensayo abierto de El Lago de los Cisnes
La Municipalidad Metropolitana de Lima invita a un ensayo abierto de El Lago de los Cisnes, con música de Piotr Ilich Chaikovski, a cargo del Ballet Municipal de Lima. La puesta narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa condenada por un hechizo a convertirse en cisne. El público debe llegar con 30 minutos de anticipación; el acceso es limitado y el canje de entradas es de un máximo de dos por persona, recomendado a partir de los 5 años acompañados de un adulto responsable.
- Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Cercado de Lima
- Cuándo: Miércoles 9 de setiembre, 8:00 p. m.
- Entrada: Libre, canje previo en Ticketmaster (máximo dos entradas por persona)
CONCIERTOS
Ricky Martin
Ricky Martin llega a Lima con un repertorio que incluye Livin’ la Vida Loca, Vuelve, La Mordidita, Tal Vez y Tu Recuerdo, en una producción con puesta en escena internacional y efectos visuales de gran formato.
PUBLICIDAD
- Lugar: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel
- Cuándo: Jueves 10 de setiembre, 9:00 p. m.
- Entrada: Desde 341 soles en Teleticket
Eva Ayllón — Con Guitarra y Cajón
Eva Ayllón, ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical 2019 y reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, ofrece dos noches en el Teatro Plaza Norte con un repertorio de valses, festejos, marineras y tonderos que recorre más de 55 años de trayectoria.
- Lugar: Teatro Plaza Norte, Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia
- Cuándo: 4 y 5 de setiembre, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 96 soles en Ticketmaster
Festival de Coros — Muchas voces, un Perú (X edición)
El Coro Nacional del Perú y el Coro Nacional de Niños del Perú presentan la segunda fecha de la décima edición de este festival, con la participación del grupo “Coral” del Coro Nacional de Niños, el Coro de la Universidad Ricardo Palma, el Coro USAT de Chiclayo y el Coro de la UNMSM “Enrique Vargas Machuca”.
PUBLICIDAD
- Lugar: Foyer del Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
- Cuándo: 3 y 8 de setiembre, 7:00 p. m.
EXPOSICIONES Y FERIAS
Feria Gastronómica Fusión
América Multimedia organiza la segunda edición de esta feria gastronómica en Magdalena del Mar, con más de 60 restaurantes, activaciones y shows en vivo. La temática de este año es “La Ruta del Ají”.
- Lugar: Explanada Costa Verde, Magdalena del Mar
- Hasta cuándo: 6 de setiembre
- Entrada: Desde 30 soles en Joinnus
EVENTOS INFANTILES
Airosa — La Tarumba
Últimas funciones de la nueva temporada de circo de La Tarumba, inspirada en el imaginario de Pancho Fierro, sobre una joven barrendera que descubre su fuerza en la Lima del siglo XIX. La dirección es de Carlos Olivera y la música en vivo, de Chebo Ballumbrosio.
- Entrada: Desde 49 soles en Ticketmaster
Paradox Park: Era Imperium
El histórico espacio del Jockey Club que albergó al Daytona Park reabre transformado en Paradox Park: Era Imperium, un parque temático desarrollado por Amusement Parks —compañía responsable de Fun Jungle, Splash Jungle e Infinity Park— con más de 50 desafíos distribuidos en cuatro ambientes inspirados en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia. El proyecto marca el inicio del modelo “World Tour” de la compañía en la región y cuenta con certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 45001 e IQNet.
PUBLICIDAD
- Lugar: Ex Daytona Park, Puerta 4 del Jockey Club
- Cuándo: Apertura el 4 de setiembre, 4:00 p. m. Funciones de viernes a domingo, en dos turnos: 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y 4:00 p. m. a 9:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus y en paradox-park.com
El Fantasma de la Ópera
Basada en la novela de Gastón Leroux, esta adaptación familiar sigue a la joven cantante Cristine y al enigmático Fantasma que acecha la Ópera de París. Recomendada para mayores de 8 años. Adaptación de Els Vandell, dirección de Vandell y Rod Díaz, con elenco encabezado por Paul Martin, Emilram Cossío, Anaí Padilla, Nicolás Ostolaza y Avril Gil.
- Lugar: Teatro La Plaza, Malecón de la Reserva 610, Larcomar, Miraflores
- Horarios: Sábados y domingos, 4:00 p. m.
- Entrada: 40 soles en Joinnus
Peter Pan — Arlequin Teatro
La productora Arlequin Teatro presenta la historia de Wendy y sus hermanos en su viaje a Nunca Jamás junto a Peter Pan, con el Capitán Garfio como antagonista.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Hasta cuándo: 11 de octubre
- Horarios: Desde el 5 de setiembre, 5:30 p. m.
- Entrada: 25 soles en Teleticket
Los tres chanchitos y el lobo feroz
Un clásico infantil sobre tres chanchitos que construyen sus casas mientras un lobo intenta derribarlas, con mensajes sobre el esfuerzo y la dedicación.
- Lugar: Teatro Padua, Auditorio San Antonio de Padua, Huiracocha 2010, Jesús María
- Cuándo: Domingos 6 y 20 de setiembre, 5:00 p. m.
- Entrada: Desde 40 soles en Teleticket
STAND UP Y MONÓLOGOS
Es lo que hay — Patricia Portocarrero
Patricia Portocarrero regresa con su unipersonal dirigido por Diego Lombardi en una temporada limitada de solo 12 funciones, sobre su búsqueda incesante del amor.
- Lugar: Centro Español del Perú, Av. Gral. Salaverry 1910, Jesús María
- Cuándo: Desde el 4 de setiembre, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 65 soles en Joinnus
36 años de puras risas — Fernando Armas
Fernando Armas celebra 36 años de trayectoria artística con un recorrido por sus personajes más recordados, con interacción, canciones y sorpresas.
- Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Grau 135, Barranco
- Cuándo: Viernes 4 de setiembre, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 48 soles en Teleticket
Te odio con todo mi amor — Carlos Galdós
Carlos Galdós presenta un espectáculo sobre las relaciones de pareja, sus discusiones cotidianas y la idea de que el amor no consiste en la perfección sino en aprender a convivir con las imperfecciones del otro. El local exige un consumo mínimo de 42 soles por persona.
PUBLICIDAD
- Lugar: Lima Comedy Club, Av. Benavides 345, Miraflores
- Hasta cuándo: 12 de setiembre
- Horarios: Dos funciones diarias, 5:00 p. m. y 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 141 soles en Teleticket
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD