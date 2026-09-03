Perú

Conferencia Episcopal busca recaudar S/4 millones para financiar la visita del Papa León XIV al Perú

La campaña se extenderá hasta el 10 de noviembre y cubrirá alimentación, acogida y movilización de la delegación papal y otros religiosos

La campaña, que se extenderá hasta el 10 de noviembre, permitirá cubrir los gastos de alimentación, acogida y movilización de la delegación papal y otros religiosos que llegarán al país
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La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) inició este jueves una colecta nacional con la que espera recaudar cuatro millones de soles (unos 1,1 millones de dólares) para cubrir parte de la logística y organización de la visita que el Papa León XIV realizará al país.

El presidente de la CEP, Carlos García Camader, explicó que los fondos serán destinados principalmente a atender los gastos derivados de la recepción del pontífice, su delegación y de otros obispos y misioneros que llegarán al país con motivo de la visita.

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“Esperamos poder cubrir esta meta de los cuatro millones y, si no, hasta donde podamos llegar (...) La ayuda es para que todos podamos sentirnos parte de esta visita”, señaló en diálogo con TV Perú.

El también obispo de Lurín detalló que la organización deberá asumir gastos relacionados con la alimentación, alojamiento, acogida y movilización de la delegación papal, además de atender a religiosos y misioneros procedentes de otras partes de América y del mundo.

Papa
Los recursos permitirán cubrir gastos de alimentación, alojamiento, acogida y movilización de la delegación papal

La colecta permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre, un día antes del inicio de la gira de León XIV por territorio peruano, país del que tiene nacionalidad.

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García Camader señaló además que, en caso de superar la meta de cuatro millones de soles, los recursos excedentes serán destinados a obras en las distintas jurisdicciones eclesiásticas que formen parte del recorrido papal.

El pontífice realizará su primera gira por Sudamérica entre el 6 y el 16 de noviembre, con una visita al Perú del 11 al 16, en lo que supondrá su esperado regreso al país donde desarrolló más de dos décadas de labor pastoral, primero como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo.

En el marco de los preparativos, la Municipalidad del Callao anunció la construcción de una estatua de 14 metros del pontífice frente al océano Pacífico, que busca convertirse en la más grande del mundo dedicada a él.

La imagen será instalada el 4 de noviembre y se espera que León XIV pueda bendecirla durante su visita al país e incluirla en su agenda, que contempla recorridos por Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

La colecta estará abierta hasta el 10 de noviembre, un día antes del inicio de la gira del pontífice por Perú
La colecta estará abierta hasta el 10 de noviembre, un día antes del inicio de la gira del pontífice por Perú

La estatua, que busca rendir homenaje a la labor de Robert Prevost como administrador de la Diócesis del Callao durante la pandemia de la covid-19, superará con creces en altura a otras esculturas que tiene ya en la ciudad de Chiclayo y alrededores.

La imagen de León XIV con los brazos abiertos estará instalada en un parque público frente al mar del Callao, una jurisdicción que el Papa conoce muy bien desde los años en que estuvo a cargo de administrar su obispado, al mismo tiempo en que ejercía como obispo de Chiclayo, distante a más de 600 kilómetros al norte.

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