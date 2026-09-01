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Yoshimar Yotún fue contactado por Sport Boys pensando en el centenario: gerente deportivo de la ‘misilera’ confirmó diálogo puntual

Mario Flores ha desvelado un acercamiento, tanto a título personal como institucional, con el cerebro de Sporting Cristal. La comunicación, escueta dicho sea de paso, se dio tras el histórico triunfo ‘rosado’

Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea
Yoshimar Yotún, por experiencia y jerarquía, lleva la cinta de capitán de Sporting Cristal. - Crédito: Pixel Crea
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No es menos cierto que en el área directiva de Sport Boys sigue con mucha expectativa el desempeño del club en el Torneo Clausura 2026, pero también se proyecta con sensatez hacia el futuro. En ese ejercicio, los altos mandos están comenzando a perfilar el nuevo proyecto del próximo año por el Centenario.

La prioridad, claramente, es abrochar un acuerdo con el arquitecto del plantel por encima de los componentes de la configuración chalaca. Así, al menos, lo ha externado el Gerente Deportivo en una conversación con Estudio Fútbol: “Hemos conversado con algunos, todavía no con todos. Principalmente antes que cualquiera es el técnico, que es la cabeza. Hemos hablado un poco al igual que con algunos chicos, aunque recién estamos encaminando conversaciones”.

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Yoshimar Yotún – Christian Cueva – Carlos Zambrano – Sport Boys – Liga 1 - Perú – deportes – 1 septiembre
Yoshimar Yotún ya había reconocido meses atrás su deseo de jugar en Sport Boys por un motivo familiar. Sus palabras cobran fuerza ahora que Cueva y Zambrano buscan llevarlo al cuadro rosado. (Sporting Cristal)

Una vez que se resuelva ese aspecto, que tal como ha confirmado el dirigente va por buen camino, podrán reunir consensos para los refuerzos de una temporada especial. En ese contexto, se ha asociado con mucha fuerza el nombre de Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, quien nació en el Callao iniciando la década de los noventa.

Mario Flores puso el foco en el tema, aclarando que la situación fue consultada al protagonista directo, tras la victoria histórica sobre Cristal, sobre todo por las insinuaciones de Carlos Zambrano y Christian Cueva. “Terminó el partido y le pregunté, ‘¿cómo es contigo para el Centenario?’ Y me respondió: ‘Tengo contrato’. El intento siempre”, desveló.

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'Aladino' y 'Yoshi' tuvieron un ácido diálogo en el partido en el Callao. (Video: L1 MAX)

El Centenario llama a todos. Nosotros estamos tratando de ver [el tema] y cerrar a los jugadores, pero soy mucho de querer estar acá para pelear por estos colores hermosos. El que quiera venir va a tener que tirarse de cabeza”, sumó.

Puede el Sport Boys pensar a futuro, es su pleno derecho, aunque la actualidad es lo que centra la atención en el primer puerto: “El plantel está ilusionado para lo que viene. Sabemos que hay que ir paso a paso. El comando técnico está también ilusionado y contento”.

Jefferson Nolasco, Erick Gonzales, Renzo Alfani, Yuriel Celi y Hansell Riojas festejando con euforia el histórico triunfo de Sport Boys sobre Sporting Cristal, en el Callao. - Crédito: Paloma del Solar
Jefferson Nolasco, Erick Gonzales, Renzo Alfani, Yuriel Celi y Hansell Riojas festejando con euforia el histórico triunfo de Sport Boys sobre Sporting Cristal, en el Callao. - Crédito: Paloma del Solar

Yotún, obsesión chalaca

La simple afinidad de Yoshimar Yotún con la región del Callao invita a que el Sport Boys anhele incorporarlo a sus filas. El primer paso, algo informal claro está, se ha dado y si bien la respuesta fue negativa, eso no significa que se haya renunciado por un movimiento.

En la ‘misilera’ existe un claro convencimiento que para el Centenario necesitan a los mejores y que los mismos tengan una identificación con el territorio chalaco. De ahí que ‘Yoshi’ se haya convertido en una seria atracción para el mercado venidero.

Tras el Sport Boys vs Sporting Cristal, ambos futbolistas limaron asperezas y se dedicaron emotivas palabras. (Video: Liga 1)

El Sport Boys no se dará por vencido. Tal vez en algunos meses más vuelva a tantear su situación y para ello recurrirá a una sociedad compuesta por Carlos Zambrano y Christian Cueva, exseleccionados que conocen a la perfección a Yoshimar Yotún y tal vez puedan motivarlo para que se traslade al Miguel Grau.

Mientras eso no suceda, el conjunto encabezado por Carlos Desio tiene muy bien abroquelado el centro del campo con dos puntuales de muy buen presente: el dinámico Oslimg Mora y el intuitivo Hernán Nicolás Da Campo.

Yoshimar Yotún – Christian Cueva – Carlos Zambrano – Sport Boys – Liga 1 - Perú – deportes – 1 septiembre
Christian Cueva y Carlos Zambrano ya tendrían un objetivo para Sport Boys en 2027; ambos referentes buscan convencer a Yoshimar Yotún de sumarse al cuadro rosado. (Sport Boys)

Por su lado, la zurda de ‘YoshiYotún seguirá entregándose en Sporting Cristal, institución a la que le debe su carrera entera por haberlo lanzado al estrellato. Quizás por ese agradecimiento no se vea en otro club peruano de manera formal.

En cualquier caso, faltan algunos meses más para la llegada del Centenario del Boys y todo puede pasar; incluso una operación que inicialmente se antoja como laboriosa.

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