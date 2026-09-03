Perú

Presunta ocupación alerta en las dunas de Huacachina: ingresaron materiales para levantar chozas en zona intangible

Los ocupantes habrían accedido a las dunas por una ruta que no es visible desde el malecón. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre quiénes estarían detrás del ingreso

Personas ingresaron a las dunas con materiales destinados a levantar estructuras o chozas. Composición: Infobae
Personas ingresaron a las dunas con materiales destinados a levantar estructuras o chozas. Composición: Infobae
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Una presunta ocupación irregular fue reportada en las dunas de Huacachina, en Ica, luego del ingreso de un grupo de personas que llevó materiales para levantar estructuras en un sector considerado intangible. El hecho ocurrió desde el mediodía del martes y alertó sobre una posible intervención dentro de un espacio sujeto a protección estatal.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los ocupantes ingresaron por el sector de Tierra Prometida, una ruta que les habría permitido acceder a las dunas sin ser vistos desde el malecón de Huacachina. En el lugar se observaron palos, cañas y plásticos destinados a la instalación de chozas.

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La zona señalada forma parte del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, bajo administración del Gobierno Regional de Ica. Este espacio comprende áreas vinculadas con la conservación de la biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje asociado a uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La Ley 29732 estableció la intangibilidad de Huacachina

Un grupo de personas habría ingresado por el sector de Tierra Prometida y trasladado palos, cañas y plásticos para levantar estructuras en un área sujeta a protección estatal. Diario La Opinión

La protección de Huacachina cuenta con un antecedente legal desde 2011. Ese año, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 29732, norma que modificó los artículos 1 y 2 de la Ley 27914 y declaró como zona intangible el área delimitada por la entonces Resolución Directoral Nacional 1296/INC.

La norma establece la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna de Huacachina como asuntos de interés nacional. Dentro del área declarada intangible quedaron prohibidas las construcciones o edificaciones que no cuenten con autorización de las autoridades municipales y del entonces Instituto Nacional de Cultura (INC).

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La legislación también asignó funciones específicas a distintas entidades del Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) quedó encargado de actualizar el estudio técnico integral para la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna.

Mincetur, ANA y Ambiente recibieron funciones específicas

La Ley 29732 dispuso que el estudio técnico integral fuese coordinado con los ministerios de Cultura, Agricultura y Ambiente, además de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección Regional de Cultura, el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Ica.

El documento debía incorporar un plan de conservación integral del sistema hídrico, una zona de desarrollo turístico prioritario y estudios orientados a un modelo de gestión para el manejo sostenible, recuperación y conservación de la laguna.

La misma norma reconoció a Huacachina como zona de protección de agua y encargó a la ANA la adopción de las acciones necesarias para garantizar esa condición. También estableció que Mincetur debía informar a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso sobre los avances relacionados con el estudio técnico y sus recomendaciones.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente, mediante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), recibió el encargo de elaborar estudios y ejecutar acciones para evaluar la incorporación de la laguna al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe).

No existe confirmación oficial sobre los responsables

El acceso habría ocurrido por Tierra Prometida, lo que les permitió llegar a la zona sin ser vistos desde el malecón. Captura de video
El acceso habría ocurrido por Tierra Prometida, lo que les permitió llegar a la zona sin ser vistos desde el malecón. Captura de video

Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a testimonios sobre la presunta ocupación. No existe confirmación oficial sobre quiénes ingresaron al sector de dunas ni sobre una eventual organización detrás de la instalación de las estructuras.

El caso permanece vinculado al reporte de una posible ocupación de terrenos sujetos a protección dentro del entorno de Huacachina y del Área de Conservación Regional administrada por el Gobierno Regional de Ica.

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