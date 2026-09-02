Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: día, hora y canal del partido por cuartos de final del Challenger de Como 2026. Crédito: US Open/Argentina Open.

Guardar

Juan Pablo Varillas enfrentará a Thiago Seyboth Wild por los cuartos de final del Challenger 75 de Como 2026, en un partido que pondrá frente a frente a dos tenistas con antecedentes en el circuito sudamericano sobre polvo de ladrillo. El peruano, número 234 del ranking de la ATP, llega tras vencer al italiano Federico Arnaboldi, mientras que el brasileño, ubicado en el puesto 198, superó al eslovaco Norbert Gombos.

El encuentro se disputará en el torneo italiano que se juega sobre arcilla y definirá a uno de los cuatro semifinalistas. Seyboth Wild parte como quinto cabeza de serie, aunque Varillas tiene una ventaja de 3-1 en los duelos directos y ganó los dos enfrentamientos más recientes.

PUBLICIDAD

Día y hora del Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild

El partido entre Juan Pablo Varillas y Thiago Seyboth Wild se jugará este jueves 3 de septiembre a las 05:30 horas de Perú. La programación corresponde a las 12:30 horas de Como, ciudad italiana que se encuentra siete horas por delante de Lima.

Estos son los horarios del duelo por los cuartos de final del Challenger de Como en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 05:30 horas

Miami, Estados Unidos; Bolivia, Venezuela y Guyana: 06:30 horas

Chile: 06:30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Surinam: 07:30 horas

Como, Italia: 12:30 horas

Varillas buscará alcanzar su segunda semifinal de la temporada en el circuito Challenger. El peruano ya llegó siete veces a los cuartos de final durante 2026 y obtuvo un ascenso provisional de 18 posiciones luego de su victoria frente a Arnaboldi.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Varillas se hizo con una gran victoria ante el local Federico Arnaboldi para acceder por séptima vez en el año a los cuartos de final de un torneo Challenger. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Dónde ver el partido de Juan Pablo Varillas ante Thiago Seyboth Wild

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Challenger TV, la plataforma gratuita del circuito ATP Challenger que transmite los partidos de sus torneos. Para acceder a la señal, los usuarios deben ingresar al servicio oficial y seleccionar la competición de Como.

Otra alternativa para el público peruano será el canal de YouTube de Tenis al Máximo, que acostumbra realizar transmisiones y seguimiento de los partidos de los representantes nacionales en el circuito internacional.

Varillas viene de imponerse por 6-3 y 6-1 ante Federico Arnaboldi en una hora y 35 minutos. El peruano ganó 25 de 30 puntos con su primer servicio, equivalente al 83%, y no cometió dobles faltas. Además, logró cinco quiebres sobre el saque del jugador local.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Varillas se instala por séptima vez en los cuartos de final de un torneo Challenger en la temporada. Crédito: Tenis al Máximo.

Juan Pablo Varillas domina 3-1 el historial ante Thiago Seyboth Wild

El historial entre ambos tenistas registra cuatro partidos, todos disputados sobre polvo de ladrillo. Varillas ganó tres veces y Seyboth Wild se impuso en una ocasión. El último cruce se produjo en noviembre de 2022, en las semifinales del Challenger de Sao Leopoldo, Brasil, con victoria del peruano por 6-4 y 6-2.

El primer enfrentamiento ocurrió en los cuartos de final del Challenger de Lima 2019. Varillas venció por 7-5 y 7-5, en un encuentro definido en dos sets ajustados. Semanas después volvieron a medirse en las semifinales del Challenger de Guayaquil, donde el brasileño ganó por 6-4 y 7-5.

PUBLICIDAD

La tercera confrontación tuvo lugar en la primera ronda de la clasificación del ATP 250 de Córdoba 2020. El representante peruano se quedó con el partido por 6-2 y 7-6, con 7-4 en el desempate. Dos años más tarde, volvió a superar al brasileño en Sao Leopoldo.

Thiago Seyboth Wild llegó a ser #58 del mundo en mayo del 2024. Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images.

El duelo de este jueves será el primero entre ambos desde aquella semifinal de 2022. Seyboth Wild fue campeón del Challenger de Como en 2023 y buscará repetir una actuación destacada en el torneo italiano.

Varillas y Seyboth Wild llegan sin ceder sets en Como

Juan Pablo Varillas inició su campaña en Como con un triunfo por 6-4 y 6-3 sobre el checo Jan Kumstat. En los octavos de final, dejó fuera a Arnaboldi con el 6-3 y 6-1 que le aseguró el pase a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

El brasileño también avanzó sin perder parciales. En su debut, derrotó al checo Martin Krumich por 6-3 y 6-4. Luego superó al eslovaco Norbert Gombos por 6-4 y 6-3 para sellar su clasificación a los cuartos de final.

El ganador del partido entre Varillas y Seyboth Wild enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre el alemán Max Schoenhaus y el croata Matej Dodig.