Rafael Cardozo habla de la boda de Cachaza y deja claro que está en su mejor momento: "En la mejor etapa de mi vida"

El exchico reality Rafael Cardozo es consultado sobre el inminente matrimonio y el embarazo de su expareja de 12 años, Carol 'Cachaza' Reali. Descubre sus sorprendentes declaraciones. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Rafael Cardozo, exintegrante de ‘EEG’, se pronunció sobre el próximo matrimonio de su expareja, Carol Reali, más conocida como Cachaza, con el actor brasileño André Bankoff. Aseguró que no mantiene contacto con la influencer desde hace cuatro años y que atraviesa un momento personal favorable.

Rafael Cardozo respondió con contundencia a las preguntas sobre la próxima boda de su expareja, Carol Reali, conocida en el medio como ‘Cachaza’, quien se casará con el actor brasileño André Bankoff. Durante una entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ (EEG) afirmó que desconoce los detalles de la celebración y que no existe ningún vínculo entre ambos desde el término de su relación, a finales de 2022.

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“La verdad es que no estoy enterado, me entero cuando voy al canal o me entrevistan. Yo no tengo más nada que ver ahí en su vida, ya van cuatro años que van a cumplir”, declaró Cardozo, en referencia al tiempo transcurrido desde la ruptura. Ante la consulta directa sobre si la boda de su expareja le generaba algún tipo de sentimiento, el brasileño fue enfático en su respuesta.

“Ninguno, ninguno, una persona con la que no tengo ningún contacto hace cuatro años. Yo también estoy rehaciendo mi vida y bien bonita, yo creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida”, sostuvo el conductor. Agregó una reflexión sobre su proceso personal tras la separación: “Hay cosas que nosotros sufrimos por un momento y luego agradece lo que ha pasado en tu vida”.

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El programa 'Amor y Fuego' analiza las declaraciones de Rafael Cardozo sobre la boda de 'Cachaza'. A pesar de su intento por mostrar indiferencia, el espacio recuerda las veces que se atribuyó el éxito de su ex. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El exchico reality explicó por qué evitó hablar sobre su ruptura con Cachaza

Cardozo también se refirió a la postura reservada que mantuvo desde el final de su relación con Reali, en 2022. El conductor indicó que optó por no responder públicamente a las especulaciones que surgieron tras la separación ni exponer los conflictos que pudieron existir entre ambos durante esa etapa.

“Yo no pienso nada (sobre Cachaza), siempre me quedé calladito. Nunca fui en contra, el hombre siempre se lleva la culpa. Caballero, yo estoy en contra de las parejas que salen a ventilar sus problemas... yo no hago eso, prefiero quedarme con toda la culpa”, expresó el brasileño.

Cachaza y André Bankoff ultiman detalles de su boda a pocos días de la ceremonia

Mientras Cardozo se pronunciaba sobre el tema, Carol Reali y André Bankoff compartieron con sus seguidores los últimos preparativos de su boda, que se realizará en los próximos días. La pareja anunció que solo faltaba una semana para la ceremonia y decidió elaborar juntos sus propias alianzas de matrimonio, actividad que documentaron en sus redes sociales y compartieron con sus seguidores.

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“A una semana de nuestro ‘sí, acepto’, vinimos juntos a crear algo que nos va a acompañar siempre”, expresaron ambos al compartir el momento. Hasta el momento, la pareja mantiene en reserva el lugar exacto donde se realizará la ceremonia, sin confirmar si el matrimonio tendrá como escenario Brasil o Perú.

Rafael Cardozo afirmó que no se siente afectado por la boda de su expareja, Cachaza, con André Bankoff.

Semanas atrás, Reali también compartió con sus seguidores un momento significativo de su embarazo: un video en el que, junto a Bankoff, escuchó por primera vez los latidos de su bebé durante una consulta médica.

“Escuchar por primera vez los latidos de nuestro bebé es algo que jamás olvidaremos”, escribió la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ en la descripción de la publicación, que incluyó también la ecografía realizada durante la cita. La pareja confirmó previamente que esperan un varón.

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