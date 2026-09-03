Taboo de Black Eyed Peas homenajeó a los pueblos indígenas del Perú durante concierto en Lima

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Taboo, vocalista del grupo Black Eyed Peas, rindió homenaje a los pueblos indígenas del Perú durante su concierto realizado el 2 de septiembre en Arena 1 Park, en la Costa Verde.

El cantante invitó al escenario a una delegación de representantes indígenas de Puno, Apurímac y la Amazonía, quienes sostuvieron una bandera del Tahuantinsuyo frente al público.

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El integrante de Black Eyed Peas compartió el momento con Rubén Apaza y José Carlos Gutiérrez, miembros del Consejo de Autoridades Originarias de Mallkus, Jilaqatas y Mama T’allas de la región Puno; Noemí Ttito, comunera de Chullupata, en el distrito de Tambobamba, Cotabambas, Apurímac; y Yovana Mamani, profesional aimara, subdirectora de CooperAcción y coordinadora del programa andino de la institución.

La participación de los representantes indígenas formó parte de un mensaje de reconocimiento a los pueblos originarios. Taboo, quien señaló tener raíces vinculadas al pueblo nativoamericano shoshone, destacó la oportunidad de encontrarse con líderes y representantes de comunidades quechuas, aimaras y amazónicas durante su visita al Perú.

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Taboo de Black Eyed Peas homenajeó a los pueblos indígenas del Perú durante concierto en Lima. TikTok

Taboo invitó a representantes indígenas al escenario

Durante el show, Taboo se dirigió a los asistentes antes de presentar a la delegación que subió al escenario. El artista destacó la conexión que sintió con los participantes y celebró la presencia de los pueblos originarios en el concierto.

“Tuve la oportunidad de conectar con mi gente, con la gente de orígenes, de origen, del pueblo más importante de poder, de amor. ¡Que vivan los indígenas! ¡Que viva Perú! ¡Que vivan los indígenas! ¡Que viva Perú!”.

Luego, el cantante pidió que los invitados se presentaran ante el público y explicaran de qué lugares del país procedían. La intervención permitió que los representantes indígenas nombraran sus comunidades y regiones frente a los asistentes del concierto.

“Hermanas y hermanos de Perú. Venimos de los pueblos indígenas originarios de la región quechua-aimara-amazónica. Venimos de Puno, de Grande, de Amazonía. ¡Que vivan los pueblos indígenas originarios!”, expresaron desde el escenario.

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La delegación sostuvo una bandera del Tahuantinsuyo durante el homenaje. La escena reunió a representantes de Puno, Apurímac y la Amazonía en uno de los momentos del concierto de Black Eyed Peas en la Costa Verde.

Taboo invitó a representantes de pueblos indígenas al escenario durante el concierto de Black Eyed Peas en Lima.

El mensaje de las comunidades quechuas, aimaras y amazónicas

Uno de los representantes que tomó la palabra agradeció a Taboo por abrir un espacio de reconocimiento durante la presentación. Su intervención estuvo dirigida a los jóvenes y al público peruano presente en Arena 1 Park.

“Hermano. Hermano... querido. Amado como aimara. Hermanos jóveness del Perú, aquí estamos los aimaras, los quechuas, para decirles al mundo, agradecerle a nuestro hermano Taboo. Gracias por esta oportunidad de reconocernos como pueblos indígenas originarios andinos-amazónicos del Perú”.

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Noemí Ttito también se presentó ante los asistentes y mencionó su procedencia. “Noemí, soy mujer quechua, vengo de, de Cotabambas, Apurímac”, señaló durante el homenaje.

La presencia de los representantes indígenas en el escenario estuvo precedida por una reunión que Taboo sostuvo con líderes de comunidades originarias antes del concierto. El encuentro se realizó un día antes de la presentación de Black Eyed Peas en Lima.

En esa actividad participaron Matut Impi, waisam, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún; Lenin Tamayo, cantante peruano y creador del Q-Pop; además de los representantes que posteriormente fueron invitados al escenario durante el espectáculo.

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La delegación de Puno, Apurímac y la Amazonía sostuvo una bandera del Tahuantinsuyo en Arena 1 Park.

La reunión de Taboo con líderes indígenas antes del concierto

El encuentro previo al concierto permitió que Taboo compartiera con representantes de pueblos originarios de distintas regiones del país. La reunión reunió a líderes vinculados con comunidades andinas y amazónicas tales como; Matut Impi, waisam (vicepresidenta) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), así como a Lenin Tamayo, quien ha desarrollado el Q-Pop como una propuesta que visibiliza el quechua y la cultura peruana.

Taboo ha expresado un interés por el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus raíces. Durante el concierto, ese vínculo se trasladó al escenario con la participación de la delegación, que habló en nombre de comunidades quechuas, aimaras y amazónicas.

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El cantante cerró ese momento con mensajes dirigidos a los pueblos originarios y al Perú. “¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Jallalla pueblos originarios! ¡Kausachum Taboo!”, fue parte de la celebración que acompañó la participación de los invitados.

La escena se produjo ante el público que asistió al concierto de Black Eyed Peas el 2 de septiembre. El homenaje de Taboo se convirtió en uno de los pasajes de la noche, al reunir música, mensajes de reconocimiento y las voces de representantes indígenas invitados por el artista.

Taboo invitó a representantes de pueblos indígenas al escenario durante el concierto de Black Eyed Peas en Lima.

will.i.am escuchó cumbia amazónica de Los Mirlos

Antes del concierto, will.i.am participó en una actividad organizada por LG junto a un grupo de influencers. Durante el encuentro, Coco Maggio le mostró una canción de Los Mirlos a través de un parlante de la línea LG XBOOM.

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“Will, tengo dos segundos para mostrarte una canción peruana”, le dijo Coco Maggio. “Está bien”, respondió el integrante de Black Eyed Peas antes de escuchar el tema.

Tras los primeros segundos de la canción, Maggio le presentó a la agrupación peruana. “Estos son Los Mirlos”, señaló. will.i.am describió el sonido como “de la vieja escuela” y escuchó la explicación del influencer sobre el origen de la propuesta: “Es cumbia, de la selva, de la selva tropical”.

El cantante intentó ubicar la canción en el tiempo. “Es como... ¿de 1970 o algo así?”, preguntó. “Sí, exactamente”, respondió Maggio. Luego, ante la consulta sobre si utilizaría ese sonido en una futura producción, will.i.am contestó: “Sí”.

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La música peruana llegó hasta uno de los artistas más reconocidos de la escena internacional. will.i.am escuchó a Los Mirlos, identificó su sonido y dejó una inesperada respuesta. Instagram/ Coco Maggio.

El interés de will.i.am por un sonido peruano

El intercambio continuó mientras la canción de Los Mirlos sonaba a través del parlante. will.i.am pidió que la reproducción no se interrumpiera y acompañó la melodía con su voz.

“Bueno, déjame terminar de escucharla”, indicó el músico. Coco Maggio dejó que el tema continuara, mientras el integrante de Black Eyed Peas siguió el ritmo y lanzó algunos sonidos durante la escucha.

En medio de la dinámica, will.i.am repitió: “Hey, hey, hey”. Maggio también acompañó la melodía, en un breve intercambio musical entre ambos al ritmo de la cumbia amazónica.

La actividad previa al concierto mostró dos acercamientos de los integrantes de Black Eyed Peas a expresiones culturales peruanas: el homenaje de Taboo a los pueblos indígenas y el interés de will.i.am por la música de Los Mirlos.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.