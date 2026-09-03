Fenómeno El Niño marca el Presupuesto 2027: Gobierno destina S/ 2.489 millones para enfrentar sus eventos climáticos

El Colegio de Ingenieros de Piura advierte sobre el impacto del fenómeno del Niño ante la falta de obras de infraestructura en el río Piura. (Infobae Perú)

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proyecto de Presupuesto Público 2027 considera S/ 2.489 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño. El monto financiará intervenciones del Gobierno nacional, gobiernos regionales y municipalidades ante los eventos que podrían presentarse durante el verano, según expuso el titular de la cartera, Elmer Cuba, ante el Congreso de la República.

La distribución prevista asigna S/ 2.023 millones al Gobierno nacional, S/ 246 millones a los gobiernos regionales y S/ 219 millones a las municipalidades. Cuba indicó que las partidas se dirigirán, sobre todo, a la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Defensa Civil y las acciones de saneamiento, sectores que requerirán refuerzos frente a posibles lluvias, inundaciones y daños en servicios básicos.

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“El grueso de las principales intervenciones para el fenómeno El Niño en el próximo año tiene que ver básicamente con la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el tema de saneamiento”, indicó. El ministro agregó que la previsión apunta a atender los eventos del verano.

Durante la sustentación, Cuba señaló que los recursos de 2027 se añaden a otros 2.500 millones de soles ya destinados hasta diciembre de este año. “Son casi 2,500 millones para el fenómeno El Niño para el 2027 que se suman a los 2,500 millones que ya hemos destinado de acá a diciembre de este año”, manifestó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

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El funcionario también mencionó que sigue vigente una comisión para enfrentar el fenómeno, integrada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Defensa (Mindef), el MEF y otras entidades. Además, afirmó que un decreto de urgencia permitirá recurrir a Servicios por Impuestos, con el propósito de que empresas privadas participen en la atención de estas necesidades.

Comienza desplazamiento de batallones y maquinaria del Ejército hacia Piura para reforzar acciones ante el fenómeno El Niño.

OMM advierte que El Niño podría intensificarse hasta febrero

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este jueves 3 de septiembre que El Niño podría ser el más intenso desde que existen registros de las últimas cuatro décadas. La agencia climática de las Naciones Unidas sostuvo que el evento se fortalecerá en los próximos meses y que existe una probabilidad cercana al 100 por ciento de que permanezca hasta febrero.

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El organismo explicó que el calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental altera vientos, presión atmosférica y patrones de precipitación en diversas regiones. También precisó que el índice de anomalías de temperatura del mar pasó de un promedio de 1,5 °C entre mayo y julio a valores semanales de entre 2,2 °C y 2,6 °C desde finales de julio hasta mediados de agosto.

“Si esta trayectoria continúa, podría ser más intensa que cualquier otra desde que comenzamos nuestro monitoreo; literalmente, superaría con creces los niveles que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas”, declaró la directora general de la OMM, Celeste Saulo, en Ginebra.

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La entidad prevé que el punto máximo llegue hacia finales de año, aunque los efectos climáticos se extiendan durante 2027. “El fenómeno El Niño está alcanzando proporciones descomunales ante nuestros ojos”, lamentó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La OMM señaló que el fenómeno natural no es causado por el cambio climático, pero puede agravar el calentamiento global generado por la quema de combustibles fósiles y elevar riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo en sectores sensibles.