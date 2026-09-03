Ladrón se persigna dos veces y reza antes de robar una banca de una capilla en Chimbote: cámaras registraron sus movimientos

Un sujeto ingresó a la capilla de adoración de la parroquia San Francisco de Asís, en Chimbote, y protagonizó una insólita secuencia. Primero se persignó y rezó frente a la imagen de la Inmaculada Concepción. Luego intentó llevarse un ventilador y, tras comprobar que nadie lo observaba, regresó por una banca. Fuente: Latina Noticias

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Un insólito hecho ocurrió en una capilla de Chimbote, donde un sujeto fue captado por las cámaras de seguridad mientras se persignaba y rezaba frente a una imagen religiosa antes de ingresar al recinto. Minutos después, el hombre intentó llevarse un ventilador y finalmente terminó robando una de las bancas utilizadas por los feligreses.

El hecho ocurrió en la capilla de adoración de la parroquia San Francisco de Asís, a plena luz del día. El sujeto, que vestía un polo celeste y short jean, primero se acercó a la imagen de la Inmaculada Concepción, realizó una oración y se persignó hasta en dos oportunidades.

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Las cámaras de seguridad registraron lo que ocurrió después. El hombre ingresó a la capilla, cerró la puerta y comenzó a revisar el lugar. Tras desistir de llevarse un ventilador, salió al exterior y observó hacia ambos lados antes de regresar para sacar una banca. Las imágenes fueron difundidas por Latina Noticias.

Un hombre rezó ante una imagen religiosa y sustrajo una banca de la capilla San Francisco de Asís en Chimbote.

Sujeto rezó y se persignó antes de ingresar a robar a una capilla

Según las imágenes difundidas por Latina Noticias, el hombre llegó hasta el ingreso de la capilla y se detuvo frente a la imagen de la Inmaculada Concepción. Allí rezó y realizó la señal de la cruz antes de continuar con su recorrido.

El sujeto volvió a persignarse antes de ingresar al recinto. Luego cruzó la puerta y la cerró, mientras las cámaras de seguridad registraban sus movimientos en el interior.

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Una vez dentro, comenzó a observar los objetos que se encontraban en la capilla. En un primer momento intentó llevarse un ventilador, pero no consiguió retirarlo del lugar.

Durante ese intento, además, miró directamente hacia una de las cámaras de seguridad. Su rostro quedó registrado por el dispositivo, una imagen que podría ser utilizada para facilitar su identificación.

Un hombre rezó frente a una imagen religiosa antes de hurtar una banca en una capilla de Chimbote, según registraron cámaras de seguridad.

Ladrón esperó a que no hubiera personas para llevarse una banca

Al no conseguir sacar el ventilador, el sujeto salió de la capilla y miró hacia ambos lados. Después de comprobar que aparentemente no había personas cerca, regresó al recinto.

Esta vez se dirigió hacia una de las bancas utilizadas por los feligreses. La retiró del interior y la dejó junto a la puerta. Luego volvió a salir, aunque regresaría minutos después por el objeto.

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Óscar Risco, acólito de la parroquia, explicó a Latina Noticias que el hombre dejó inicialmente la banca a un costado y esperó hasta que no hubiera personas cerca para llevársela.

“Y lo ha dejado a un costadito y lo ahí después, cuando no ha habido nadie, lo agarra y se lo lleva”, señaló Risco.

Finalmente, el sujeto cargó la banca y salió caminando del recinto religioso. Las cámaras registraron el momento en que se alejó del lugar con el objeto sustraído.

Un sujeto sustrae una banca de madera en la capilla de la parroquia San Francisco de Asís en Chimbote tras intentar manipular un ventilador. (Composición: Infobae Perú)

Parroquia pide devolver la banca

Yovanna Alva, secretaria de la parroquia, señaló a Latina Noticias que la capilla de adoración estaba próxima a cumplir un año de funcionamiento y que este hecho se suma a un robo ocurrido anteriormente.

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“En el mes de septiembre iba a cumplir un año la capilla. Entonces, hemos sufrido ante eso dos robos”, declaró Alva. Según explicó, en el primer caso se llevaron una cámara ubicada en la parte superior del recinto.

En esta ocasión, el objeto sustraído fue una de las bancas de la capilla. Desde la parroquia San Francisco de Asís pidieron al responsable que la devuelva y solicitaron a quienes puedan reconocerlo o tengan información sobre su paradero que comuniquen los datos a las autoridades.

Las imágenes de las cámaras serán importantes para identificar al sujeto, debido a que registraron su rostro y la secuencia del robo. El material muestra incluso los momentos previos, cuando el hombre se persignó y rezó frente a la imagen religiosa antes de llevarse la banca.

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