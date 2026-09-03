Perú

Presupuesto 2027: MEF destinará más de S/15 mil millones para enfrentar al crimen organizado

Salud, Planeamiento y Gestión y Transportes y Comunicaciones figuran entre los sectores con mayor participación dentro de la distribución del presupuesto del próximo año

Policías con uniforme oscuro inspeccionan un vehículo y patrullan una calle de noche junto a vehículos policiales con luces encendidas.
El MEF señaló ante el Congreso que el aumento para seguridad ciudadana se concentra en el gasto corriente del sector Interior para bienes y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Presupuesto Público 2027 contempla más de S/15 mil millones para fortalecer la seguridad ciudadana. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó la cifra durante su exposición ante el Congreso de la República, en el marco de la sustentación del proyecto de presupuesto para el próximo año.

Cuba precisó que el aumento se concentra en el gasto corriente del sector Interior, destinado a la adquisición de bienes y servicios. “En cuanto al sector Interior hay un aumento en el presupuesto en gasto corriente, que son bienes y servicios, justamente para mejorar y mantener el tema contra los grupos organizados que afectan la seguridad ciudadana”, afirmó el ministro, según consignó Andina Noticias.

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Una fila de agentes policiales vestidos de negro y soldados con uniformes de camuflaje permanecen de pie en una calle durante la noche.
Previsión social y orden público y seguridad contarán con más de S/15 mil millones cada uno, con una participación del 7% del presupuesto total. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presupuesto prioriza educación, salud y transportes

El ministro Cuba señaló que el presupuesto 2027 tiene una vocación por ser ampliamente redistributivo en los sectores considerados prioritarios por el Gobierno. Educación concentrará la mayor asignación de recursos, con más de S/49 mil millones, cifra que representa el 22% del total del presupuesto.

Salud ocupa el segundo lugar en la lista de prioridades, con S/32,200 millones y una participación del 14%. Planeamiento y Gestión y Transportes y Comunicaciones recibirán, cada uno, más de S/27 mil millones, equivalentes al 12% del presupuesto total.

Tres paneles ilustran a estudiantes ante un colegio, personal de salud en un hospital y vehículos en una carretera.
El presupuesto 2027 prioriza educación, salud y transportes dentro de una distribución de recursos que el ministro definió como redistributiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previsión social y seguridad

Los sectores de previsión social y orden público y seguridad contarán cada uno con recursos por más de S/15 mil millones, lo que representa el 7% del presupuesto total en ambos casos. Esta cifra corresponde al monto mencionado por el ministro para el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado.

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Dentro de los recursos asignados a previsión social, el MEF contempla la duplicación del monto del subsidio otorgado a los adultos mayores del programa social Pensión 65. La medida responde a un compromiso anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, según indicó el ministro.

Un adulto mayor sentado en un banco habla con dos agentes de policía en una plaza pública frente a edificios históricos.
El Presupuesto Público 2027 contempla más de S/15 mil millones para fortalecer la seguridad ciudadana, anunció el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presupuesto contempla 11 mil nuevas becas

Cuba detalló que para el próximo año se otorgarán 11,000 nuevas becas a través de distintos programas. Beca 18 concentrará la mayor cantidad, con 5,000 becas, seguida de Beca Permanencia, con 4,000. Beca Bicentenario contará con 100 becas, mientras que las becas técnicas especiales sumarán 1,000.

Las becas para hijos de docentes ascenderán a 400, en tanto que otras modalidades totalizarán 590 becas adicionales. “Esto representa un récord histórico de becas que se han dado. Estamos poniendo el dinero donde corresponde”, puntualizó el ministro en su exposición ante el Congreso, según el reporte de Andina Noticias.

Keiko Fujimori presentó la política de Estado "Jóvenes con Futuro". Composición: Infobae
Keiko Fujimori presentó la política de Estado "Jóvenes con Futuro". Composición: Infobae

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