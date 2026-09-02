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Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Tras la reunión entre la Federación y los equipos, se filtró el nuevo reglamento del torneo nacional. Habrían novedades en la próxima temporada que iniciará la tercera semana de octubre

Se conoció que las bases del torneo nacional podrían modificarse para esta temporada. (Puro Vóley)
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Cada vez falta menos para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, y todo va quedando listo para que los 11 clubes arranquen su camino rumbo al título nacional. Los equipos y la Federación Peruana de Voleibol (FPV) se reunieron para definir todos los detalles y se pudo conocer habrían cambios en el reglamento de la competencia.

Todo hace indicar que habrá una nueva regla que cambiará el desarrollo del torneo nacional, pero que todavía falta ser aprobada por las instituciones. Según se filtró, el campeonato se desarrollará como siempre: primera etapa, segunda etapa y ‘play offs’. Pero habría una variación en la instancia inicial: el equipo que termine en el último lugar de la tabla de posiciones, descenderá automáticamente y no será tomado en cuenta para la siguien ronda.

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¿Habrá conflcto entre la FPV y los clubes?

El portal ‘Puro Vóley’ precisó que ese cambio en el reglamento podría desatar un conflicto porque varios clubes no están de acuerdo con que un equipo descienda en la primera etapa porque podría perjudicar su campaña de todo el año.

“La primera etapa va a servir simplemente para definir quién es el equipo descendido. Está marcado eso en amarillo porque hay objeciones por parte de algunos clubes que no ven con buenos ojos que al final de la primera etapa ya se descienda uno, porque estaría implicando que un equipo solamente jugaría diez partidos en la temporada. Entonces, hacer una inversión de todo un año para solamente jugar diez partidos, a algunos equipos no les parece del todo correcto”, informó el periodista Ricardo Burga.

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Cabe destacar que las bases deben ser aprobadas por los clubes, y el nuevo reglamento que se filtró podría variar en los próximos días. Todo dependerá de que las instituciones coincidan junto a la Federación Peruana de Voleibol (FPV).

Alianza Lima ganó tricampeonato y varias jugadoras de su plantel fueron convocadas a la selección.
Alianza Lima ganó tricampeonato y varias jugadoras de su plantel fueron convocadas a la selección. Crédito: FPV

La participación de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La selección peruana sub 19 podría incorporarse a la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2026/2027. La posibilidad fue uno de los asuntos tratados por la Federación Peruana de Vóley y los clubes, en un torneo que actualmente cuenta con 11 participantes.

La propuesta busca que las jugadoras juveniles acumulen experiencia ante rivales de mayor edad y recorrido competitivo. Esa exposición serviría como parte de su preparación para una eventual llegada a la selección absoluta.

La iniciativa fue planteada por Gino Vegas y el entrenador Antonio Rizola. El técnico ya había mencionado semanas atrás su intención de incluir al combinado nacional en el campeonato local.

“Yo había pedido, no es viable porque no existe la autorización o el acuerdo con los clubes”, expresó Rizola al referirse a la falta de consenso que impedía concretar el proyecto.

César Pichotti dio detalles de la última reunión con la Federación. Créditos: Quinto Set

Nueva fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejaría de disputarse el 5 de octubre y pasaría al 17 de octubre, según la reprogramación que la Federación Peruana de Vóley prevé oficializar en los próximos días.

El cambio beneficiaría a los clubes que ceden varias jugadoras a la selección peruana para el Campeonato Sudamericano. Universitario de Deportes aparece entre los equipos favorecidos, ya que cuenta con más de cuatro voleibolistas convocadas a la bicolor.

La postergación del torneo daría más tiempo de preparación a los planteles antes del debut. Los clubes también podrían organizar partidos amistosos y sus presentaciones oficiales con menos presión de calendario.

La competencia nacional se reprogramaría con el objetivo de dar margen a los equipos que aportan jugadoras a la selección nacional y de permitir una mejor puesta a punto de los demás planteles. La Federación deberá confirmar la nueva fecha y el calendario definitivo.

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