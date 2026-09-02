Perú

Karla Tarazona marca distancia con Rocío Miranda tras ingreso a América TV: “No le doy luz a nadie, me da igual”

La exactriz cómica aseguró que sabe con quién desea mantener contacto y con quién prefiere marcar distancia. Además, habló del reciente cumpleaños de Christian Domínguez

Composición fotográfica de Karla Tarazona a la izquierda y Rocío Miranda sosteniendo un micrófono con vestido amarillo a la derecha.
Karla Tarazona explica su posición respecto a las declaraciones emitidas por Rocío Miranda en un programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Karla Tarazona decidió ponerle freno a los cuestionamientos públicos que han surgido alrededor de su relación con Rocío Miranda. La conductora fue consultada sobre las recientes declaraciones de su excompañera de conducción y dejó claro que, al menos de su parte, no existe intención de continuar con un intercambio de palabras frente a cámaras.

La presentadora optó por restarle importancia a la situación y aseguró que no está interesada en responderle a Rocío Miranda, a quien tampoco considera una persona cercana fuera del ámbito laboral. Con una respuesta directa, Tarazona dio a entender que prefiere concentrarse en otros aspectos de su vida y evitar otorgarle protagonismo a una polémica que, según sus propias palabras, no le interesa alimentar.

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Karla Tarazona, con vestido blanco, sentada junto a Christian Domínguez, vestido con traje marrón y camiseta negra, en un estudio de televisión
Karla Tarazona afirmó en 'Arriba mi gente' que la "maldición de los tres años” con Christian Domínguez ya se rompió porque su relación supera los cinco años en total.

Karla Tarazona y Rocío Miranda: ¿qué dijo la conductora sobre su excompañera?

Al ser consultada sobre si tenía previsto responder a las declaraciones de Rocío Miranda, Karla Tarazona no dudó en expresar su posición. La conductora sostuvo que no tiene motivos para entrar en una nueva discusión pública y que tampoco considera necesario contestar cada comentario que se haga sobre ella.

“No respondo a quien no me interesa. No le doy luz a nadie, me da igual”, comentó Karla Tarazona, dejando claro que no pretende convertir el tema en una nueva controversia mediática.

La conductora también fue enfática al señalar que tiene muy claro quiénes forman parte de su círculo y qué personas prefiere mantener alejadas. Su respuesta dejó entrever que, para ella, no todas las relaciones que se construyen en televisión necesariamente trascienden fuera de las cámaras.

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“Yo sé con quién sí, con quién no y con quién nunca más. No le respondo ni a la Cabrejos y le voy a responder a ella…”, afirmó Tarazona, haciendo referencia también a la Cabrejos para reforzar su decisión de no responder públicamente a determinadas personas.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.
Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

“No soy madrina de nadie”: Karla Tarazona deja contundente mensaje

La conductora continuó con su postura y dejó una última frase que terminó de resumir su posición frente a la situación. Karla Tarazona aseguró que no tiene ningún papel que asumir respecto a su excompañera ni considera que deba involucrarse en sus asuntos. “No soy madrina de nadie”, sentenció.

Con esta declaración, Tarazona volvió a dejar claro que no busca acercamientos ni pretende generar un vínculo personal con Rocío Miranda. La conductora prefirió cerrar el tema desde su propia perspectiva y evitar que la situación se convierta en una nueva disputa televisiva.

La postura de la presentadora se produce mientras continúa desarrollando sus proyectos personales y profesionales, en una etapa de su vida en la que también ha mostrado públicamente la relación que mantiene con Christian Domínguez. Precisamente, su matrimonio con el cantante ha sido uno de los aspectos que más ha compartido con sus seguidores durante los últimos meses.

Rocío Miranda. (Instagram)
Rocío Miranda. (Instagram)

Karla Tarazona celebró el primer cumpleaños de Christian Domínguez como esposos

En julio de este año, Karla Tarazona protagonizó otro momento que llamó la atención de sus seguidores, aunque esta vez por una razón completamente distinta. La conductora celebró el cumpleaños número 43 de Christian Domínguez, quien pasó su primer onomástico junto a ella después de que ambos se convirtieran en esposos.

Tarazona utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al líder de La Gran Orquesta Internacional. La publicación estuvo acompañada de palabras de cariño y de una reflexión sobre la nueva etapa que ambos atraviesan como pareja. La conductora había prometido que cada cumpleaños de Christian sería diferente y, de acuerdo con su publicación, quiso cumplir esa promesa en esta nueva etapa de su relación.

“Hoy cumples 43 años y como te prometí, cada cumpleaños será distinto, amo verte sonreír, amo verte feliz porque mereces eso y más”, escribió Karla Tarazona en su cuenta personal de Instagram.

Christian Domínguez junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Captura/Panamericana TV
Christian Domínguez junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Captura/Panamericana TV

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