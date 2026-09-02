Perú

ONPE cambia locales de votación en Lima a un mes de las Elecciones Municipales 2026

La entidad reubicó mesas de sufragio en la jurisdicción de la ODPE La Molina tras detectar problemas de infraestructura, seguridad y disponibilidad de ambientes

Personas hacen fila y depositan su voto en ánforas de la ONPE dentro de un salón de clases.
Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la reubicación de mesas de sufragio en locales de votación de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre.

La medida corresponde a la jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Molina y busca modificar los espacios asignados antes de la jornada electoral.

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La información oficial señala que la decisión se tomó tras verificaciones en los establecimientos inicialmente considerados. Durante esas revisiones se evaluaron las condiciones de infraestructura, los accesos, la disponibilidad de aulas o ambientes, los servicios básicos y otros factores vinculados con el desarrollo de la votación.

La jefa de la ODPE La Molina, Madeleine Menacho Solórzano, explicó que algunos de los locales no cumplían con las condiciones de seguridad requeridas. Por esa razón, las mesas instaladas en losas deportivas y áreas abiertas fueron trasladadas a recintos cerrados. La modificación alcanzará a electores, miembros de mesa y personal que participará en el proceso.

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La comunicación de la ONPE señala la reubicación de seis locales, aunque el detalle difundido identifica cinco locales anteriores y nueve establecimientos nuevos. La relación no precisa la correspondencia exacta entre cada sede de origen y cada nueva alternativa. Por ello, los ciudadanos deberán revisar su asignación individual en la plataforma de consulta electoral antes de acudir a votar.

Una mujer con lentes y un hombre de cabello blanco participan en una votación. Dos personas con chalecos de JNE y una urna electoral se observan al fondo
Ciudadanos peruanos participan en una jornada electoral supervisada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un centro de votación. (JNE)

Estos son los locales de votación reubicados por la ODPE La Molina

Los locales anteriores mencionados por la ONPE son:

  • Losa Deportiva Covima José Carlos Mariátegui
  • Institución Educativa 1235 Unión Latinoamericana
  • Institución Educativa 1278 La Molina
  • Institución Educativa PNP Mayor Félix Tello Rojas
  • Parroquia Inmaculado Corazón

Los nuevos establecimientos incluidos en la relación oficial son:

  • Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho
  • Complejo Deportivo El Valle
  • Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho
  • Estadio Bicentenario
  • Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)
  • Biblioteca Plaza Bicentenario
  • Institución Educativa New Jean Piaget College
  • Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje
  • Institución Educativa La Molina Christian Schools

La lista incorpora dos menciones a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. La ONPE no detalló si ese recinto recibirá mesas procedentes de dos locales distintos ni cuál será el destino final de cada mesa reubicada. La entidad mantendrá las inspecciones y el seguimiento de los centros de votación hasta la fecha de los comicios.

Los electores pueden verificar el local que les corresponde mediante la consulta electoral de la ONPE. El sistema permite conocer la dirección de la sede, el número de mesa y el número de orden. También informa si la persona fue designada como miembro de mesa para las elecciones del 4 de octubre.

JNE organizará debates regionales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó debates electorales en las capitales regionales entre el 8 y el 19 de septiembre. Los candidatos a gobiernos regionales expondrán sus propuestas y planes de gobierno en actividades que serán transmitidas por televisión abierta, la plataforma Voto Informado y las redes sociales institucionales.

El cronograma comenzará en Junín el martes 8 de septiembre. Ica, Moquegua y Cusco tendrán debates el 9; Tumbes, Huancavelica y San Martín, el 10. El ciclo continuará con Apurímac, La Libertad y Tacna el 11; Áncash, Ayacucho y Arequipa el 14; Loreto el 15; Callao y Ucayali el 16; Huánuco el 17; y Cajamarca, Pasco y Puno el 18.

Piura tendrá dos fechas, el 9 y 10 de septiembre. Lambayeque y Madre de Dios debatirán el 15 y 16, mientras Lima Provincias lo hará el 17 y 18. Amazonas cerrará el ciclo el 19 de septiembre.

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