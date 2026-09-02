Un año sin tomógrafo en el Hospital Regional de Loreto: pacientes críticos deben ser trasladados en ambulancia para realizarse exámenes

El subdirector del Hospital Regional de Loreto, Raúl Chuquiyauri, explicó que el tomógrafo del establecimiento permanece inoperativo desde hace un año. Los pacientes continúan accediendo al examen en centros externos, pero los traslados en ambulancia generan dificultades, especialmente en casos críticos. Fuente: TV Perú Noticias

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Desde hace un año, los pacientes del Hospital Regional de Loreto que necesitan una tomografía deben salir del establecimiento para acceder al examen. La razón: el único tomógrafo del nosocomio permanece inoperativo, una situación que complica especialmente la atención de personas en estado crítico.

Para garantizar que el procedimiento continúe disponible, el hospital recurre a establecimientos externos mediante una autorización del Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, esta alternativa obliga a movilizar a los pacientes en ambulancias, incluso cuando requieren cuidados intensivos o atención de emergencia.

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El subdirector del hospital, Raúl Chuquiyauri, explicó a TV Perú Noticias que se realizaron gestiones para conseguir el financiamiento necesario para reparar el equipo o reemplazarlo. El funcionario detalló que el tomógrafo tiene ocho años de antigüedad y que una reparación tendría un costo aproximado de S/981 mil.

Foto: Hospital Regional de Loreto

Tomógrafo lleva un año sin funcionar

Chuquiyauri confirmó que el tomógrafo del Hospital Regional de Loreto cumplió un año fuera de servicio. Ante esta situación, el establecimiento presentó solicitudes para obtener financiamiento que permita ejecutar un mantenimiento correctivo y, de manera paralela, planteó la posibilidad de reemplazar el equipo.

El funcionario indicó que una empresa realizó una evaluación y presentó una proforma para la reparación. El monto estimado asciende a aproximadamente S/981 mil, cifra que el hospital necesita gestionar para recuperar la operatividad del equipo.

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La antigüedad también forma parte de las razones por las que el establecimiento considera la reposición. El subdirector explicó que el tomógrafo tiene ocho años y recordó que durante la pandemia registró un uso mucho mayor al que habría tenido en condiciones normales, lo que incrementó el desgaste del equipo.

“Ya hemos cumplido un año en que nuestro tomógrafo está inoperativo”, declaró Chuquiyauri a TV Perú Noticias. El funcionario agregó que el hospital recurrió a la Dirección Regional de Salud de Loreto, al Gobierno Regional de Loreto y a la instancia correspondiente del Ministerio de Salud en busca de una respuesta que permita reparar el equipo o adquirir uno nuevo.

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El único tomógrafo del Hospital Regional de Loreto permanece fuera de servicio, por lo que los pacientes en estado crítico deben ser trasladados a centros externos para sus evaluaciones. (Captura: TV Perú Noticias)

Pacientes deben acudir a establecimientos externos para realizarse tomografías

La falta de un equipo operativo dentro del hospital llevó a implementar una alternativa para garantizar el acceso al examen. De acuerdo con Chuquiyauri, una autorización del Seguro Integral de Salud permite que los pacientes sean derivados a establecimientos externos para realizarse las tomografías que requieren.

“La tomografía no ha faltado”, precisó el subdirector al explicar la situación a TV Perú Noticias. De esta manera, el hospital mantiene el acceso al procedimiento mediante la atención externa, aunque esta modalidad genera dificultades logísticas para determinados pacientes.

El principal inconveniente aparece cuando se trata de personas en condición crítica. En estos casos, el traslado desde el Hospital Regional de Loreto hacia un establecimiento externo requiere movilizar al paciente en una ambulancia, lo que añade complejidad a una atención que puede requerir rapidez y vigilancia permanente.

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La situación alcanza a los diferentes servicios asistenciales del establecimiento. Chuquiyauri mencionó entre ellos los departamentos de medicina, ginecobstetricia, pediatría e infectología, además de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde la disponibilidad de estudios de diagnóstico por imágenes puede resultar especialmente importante.

Hospital Regional de Loreto. Foto: Gore Loreto

Hospital plantea contar con dos tomógrafos para atender la demanda

Frente a esta situación, el subdirector consideró que el Hospital Regional de Loreto debería contar al menos con un tomógrafo operativo dentro de sus instalaciones. Sin embargo, planteó una alternativa más amplia para responder a la demanda de los diferentes servicios.

“En mi opinión, deberíamos tener dos, uno a dedicación en emergencia y otro para atender toda la demanda de los diferentes departamentos del hospital”, señaló Chuquiyauri. La propuesta busca separar la atención de los casos urgentes de las solicitudes provenientes de las demás áreas asistenciales.

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El funcionario sostuvo que existen hospitales de nivel similar que cuentan con dos equipos y consideró que Loreto debería avanzar hacia ese esquema debido al papel que cumple el establecimiento como hospital referencial de la región. La disponibilidad de dos tomógrafos permitiría, según su planteamiento, contar con un equipo destinado a emergencias y otro para atender al resto de pacientes.