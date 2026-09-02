Perú

Ica: autoridades preparan respuesta ante eventual presencia de fauna silvestre marina muerta o rezagada en playas de Marcona

Las entidades incorporarán lineamientos técnicos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen)

Marcona conformó un Comité de Respuesta de Emergencia Sanitaria para atender posibles casos relacionados con fauna silvestre marina en sus playas. Difusión
Marcona conformó un Comité de Respuesta de Emergencia Sanitaria para atender posibles casos relacionados con fauna silvestre marina en sus playas. Difusión
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En Marcona, provincia de Nasca, Ica, se conformó un espacio de coordinación para atender posibles emergencias sanitarias relacionadas con fauna silvestre marina en las playas del distrito. La iniciativa parte de la Municipalidad Distrital de Marcona y reúne a entidades vinculadas con la protección de la fauna, la sanidad animal, los ecosistemas marinos y la seguridad en el litoral.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica, sede Nasca–Palpa, forma parte del Comité de Respuesta de Emergencia Sanitaria. La instancia también cuenta con la participación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Capitanía de Puerto de Marcona (Dicapi).

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La coordinación contempla acciones ante la eventual presencia de ejemplares de fauna silvestre marina muertos o rezagados en la línea costera. El trabajo considera medidas para evitar una manipulación inadecuada de los animales y establecer procedimientos para su disposición segura.

Dentro de este esquema, las entidades incorporarán lineamientos técnicos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). La labor estará orientada a fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y disposición final de especímenes, con atención a la salud pública y al ecosistema marino costero.

Comité coordinará acciones ante emergencias en playas de Marcona

El comité tendrá entre sus tareas la elaboración de un plan de contingencia y mitigación biológica para responder ante posibles reportes de fauna silvestre marina en el litoral de Marcona. También se prevé la coordinación de un monitoreo sanitario y epidemiológico.

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Otro componente será la articulación de una red de alerta temprana en áreas protegidas. Esta labor permitirá establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones que participan en la respuesta ante posibles hallazgos en las playas del distrito.

La participación de cada entidad permitirá distribuir las funciones relacionadas con la vigilancia y atención de estos casos. El Serfor aportará sus lineamientos técnicos en materia de fauna silvestre, mientras que las demás instituciones intervendrán dentro de sus respectivas competencias.

Serfor capacita a personal de la Municipalidad de Marcona

Ica: autoridades preparan respuesta ante eventual presencia de fauna silvestre marina muerta o rezagada en playas de Marcona- Difusión
Ica: autoridades preparan respuesta ante eventual presencia de fauna silvestre marina muerta o rezagada en playas de Marcona- Difusión

Como parte de las acciones iniciales, el Serfor capacitó al personal de la Municipalidad Distrital de Marcona sobre las medidas que corresponde aplicar ante un eventual reporte de fauna silvestre marina muerta en el litoral.

La capacitación se centró en la aplicación de la “Guía de actuación frente a reportes de fauna silvestre marino-costera en playas”. El documento establece pautas para la intervención de las brigadas locales, la toma de muestras y la disposición segura de los animales rezagados.

El objetivo de esta preparación es que el personal municipal pueda actuar ante un hallazgo sin realizar una manipulación que pueda generar riesgos. La intervención también busca facilitar una respuesta oportuna ante los reportes registrados en la zona costera.

El trabajo de capacitación no quedará limitado a las instituciones que integran el comité. Según lo acordado, el Serfor también desarrollará acciones de sensibilización dirigidas a la asociación de pescadores artesanales y a la comunidad pesquera de Marcona.

Las actividades posteriores también estarán dirigidas a instituciones educativas y a la población en general. La capacitación permitirá difundir las pautas previstas en la guía para la atención de reportes relacionados con fauna silvestre marino-costera.

La estrategia incorpora a sectores que mantienen contacto directo con las playas y con las actividades que se desarrollan en el litoral. La participación de estos grupos forma parte de las acciones previstas para mejorar la respuesta ante posibles hallazgos.

Brigadas recorrerán las playas del distrito

La instancia reúne a Serfor, Senasa, Sernanp, Imarpe y la Capitanía de Puerto de Marcona, además de la municipalidad distrital. Difusión
La instancia reúne a Serfor, Senasa, Sernanp, Imarpe y la Capitanía de Puerto de Marcona, además de la municipalidad distrital. Difusión

Las instituciones que forman parte del comité acordaron conformar brigadas para ejecutar recorridos programados de monitoreo y vigilancia en las playas de Marcona. Estas acciones permitirán atender los hallazgos bajo los protocolos establecidos.

Especialistas del Serfor acompañarán las labores de las brigadas. El trabajo incluirá la aplicación de los procedimientos previstos para cada reporte y las medidas correspondientes para la atención de los especímenes encontrados.

La vigilancia se desarrollará en las distintas playas del distrito, con una programación destinada a facilitar la detección de posibles casos. Las brigadas constituirán uno de los mecanismos operativos de respuesta definidos dentro del comité.

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