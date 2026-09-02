Perú

Brunella Torpoco conquista el N° 1 del Top 100 Perú: “Me motiva a seguir trabajando”

La salsera se mostró emocionada por este nuevo logro en su carrera profesional y agradeció el apoyo

Brunella Torpoco viste un vestido de color beige con aberturas cruzadas en el torso sobre un fondo blanco
La cantante peruana de salsa Brunella Torpoco lidera la lista de éxitos musicales Top 100 Perú.
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La salsera Brunella Torpoco sumó un nuevo resultado en su carrera musical: “No sufras corazón”, su colaboración con Tony Manuel, llegó al N° 1 del Top 100 Perú de Radio Charts. La intérprete celebró la recepción que tuvo el tema pocos días después de su lanzamiento y agradeció el respaldo del público y las emisoras.

La canción fue compuesta por el piurano Edgar Javier Flores Purizaca y reúne las voces de Torpoco y Tony Manuel, un artista que busca consolidar su presencia en la escena tropical peruana. El sencillo logró posicionarse en el primer lugar de la lista radial, según informó Radio Charts.

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“Estoy muy agradecida con el público y con todas las radios que han hecho suyo este tema. Llegar al número uno es una alegría enorme y nos motiva a seguir trabajando para llevar nuestra música cada vez más lejos”, expresó Brunella Torpoco.
Documento con una lista de clasificaciones musicales de Perú encabezada por el tema No sufras corazón
El listado semanal Top 100 Perú elaborado por Bmat posiciona la canción No sufras corazón de Brunella Torpoco en el primer lugar.

El reconocimiento llega después de una gira de la cantante por Estados Unidos, donde presentó su repertorio ante el público peruano residente en ese país. A su regreso, la artista retomó sus actividades en Perú con nuevos lanzamientos y presentaciones.

Torpoco se convirtió en una de las voces más escuchadas de la salsa peruana durante los últimos años. Su repertorio incluye canciones como “Juraré no amarte más”, “Ella” y “Honda”, temas que le permitieron ampliar su público dentro y fuera del país. Con “No sufras corazón”, apuesta por una colaboración que combina una letra de desamor con arreglos orientados a la salsa romántica.

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El primer puesto en el Top 100 Perú también representa una exposición para Tony Manuel, quien ganó notoriedad en redes sociales y ahora suma una producción junto a una de las intérpretes del género con mayor presencia en las plataformas digitales y las radios locales.

Brunella Torpoco posa de pie vistiendo un conjunto estampado sobre un fondo blanco
La cantante peruana Brunella Torpoco posa tras alcanzar la primera posición de la lista de éxitos musicales Top 100 Perú.

Brunella Torpoco prepara su primer aniversario con invitados nacionales e internacionales

El N° 1 coincide con los preparativos de un concierto que tendrá un significado especial para la cantante. Brunella Torpoco celebrará en noviembre sus cinco años de trayectoria musical con un espectáculo que marcará su primer aniversario artístico.

La artista anunció que el show contará con una producción de mayor escala y con la participación de invitados nacionales e internacionales. Por el momento, no informó la fecha exacta, el recinto ni los nombres de los músicos que formarán parte de la cartelera.

El concierto buscará reunir las etapas que atravesó desde sus primeros pasos en la música hasta su actual presencia en escenarios internacionales. El repertorio incluiría sus canciones más conocidas y sus lanzamientos recientes, entre ellos “No sufras corazón”.

Brunella Torpoco posa de pie con un vestido blanco ajustado sobre un fondo claro
La cantante peruana Brunella Torpoco lidera la clasificación del Top 100 Perú.

La celebración será también una oportunidad para medir el alcance de la nueva producción en vivo. La cantante atraviesa un período de actividad sostenida, con presentaciones fuera del Perú, colaboraciones y estrenos que mantienen su nombre en la agenda de la salsa.

Mientras avanza la organización del aniversario, Torpoco anticipó que revelará nuevas sorpresas vinculadas al espectáculo. La llegada de su colaboración con Tony Manuel al primer puesto radial le aporta un nuevo impulso antes de su concierto de noviembre.

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Brunella TorpocoTop 100peru-entretenimiento

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