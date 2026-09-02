Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Choca Mandros reveló que Sheyla Rojas ya no calza para Estás en Todas

Guardar

En entrevista con Infobae Perú, Jaime ‘Choca’ Mandros señaló que Sheyla Rojas no encajaría en el formato actual de ‘Estás en todas’, debido a los cambios que el programa adoptó en los últimos cuatro años. El conductor y productor explicó que el espacio dejó de priorizar los contenidos de farándula para incorporar noticias, coyuntura, reportajes y temas vinculados con la inseguridad.

Ante los rumores del posible regreso de Sheyla Rojas al programa de América TV, Mandros fue tajante al indicar que ello no pasará. Aunque destacó el vínculo de amistad que mantiene con la modelo y valoró sus condiciones para la televisión, consideró que una reincorporación no tendría sentido dentro de la propuesta vigente del programa.

PUBLICIDAD

“‘Estás en todas’ cambió. Ya no somos el programa en el que estaba Sheyla hace varios años. Dejamos un poco el espectáculo para convertirnos en una revista que tiene de todo: noticias, coyuntura y entretenimiento. Como productor, considero que ella es un muy buen elemento para la televisión. Creo que tuvo su momento en el proyecto, pero ahora no considero que deba regresar a ‘Estás en todas’.”, afirmó el conductor.

La posibilidad de un regreso de Rojas surgió a partir de los comentarios de usuarios en redes sociales y de versiones sobre su futuro profesional tras residir una temporada fuera del país. Mandros confirmó que existe una cercanía personal entre ambos, pero separó ese vínculo de cualquier decisión televisiva.

PUBLICIDAD

Mandros destacó su amistad con Sheyla Rojas

El conductor contó que mantiene contacto con Sheyla Rojas, a quien definió como una amiga. Recordó que ella lo visitó cuando atravesó una operación en el hombro y que él también se reunió con la modelo durante el periodo en que vivió en México.

Sheyla Rojas recibió quejas de su hijo en reto de TikTok. Instagram

“Con Sheyla habrá acercamiento porque es mi amiga. Cuando estuvo aquí y me operaron el hombro, ella me visitó. Fue un gusto verla después de tiempo. Yo también la visité cuando vivía en México”, relató Mandros a Infobae Perú.

Según explicó, la conductora le comentó que, al volver al Perú, evaluaría proyectos vinculados con negocios paralelos a la televisión. Esa conversación se produjo en un contexto en que Rojas mantiene un perfil más reservado y pasa tiempo en España junto a su hijo.

PUBLICIDAD

Mandros evitó cerrar la puerta a los proyectos que pueda emprender su excompañera en el futuro, aunque fue claro respecto a su posible retorno a Estás en todas. “¿Si encajaría? Creo que ahora no, ni para ella misma. Presentamos reportajes un poco más duros y considero que, si le gustaría regresar, sería para estar en el mundo que ella manejaba antes”, indicó.

Sheyla Rojas ya no calza en el programa y su radical giro

La precisión del productor apunta a una incompatibilidad entre el perfil actual del programa y el tipo de contenidos con los que Rojas estuvo vinculada durante su etapa como conductora. Para Mandros, la transformación del formato también responde a decisiones de producción y a las demandas del público.

PUBLICIDAD

“El cambio del programa se dio hace unos cuatro años. El público te va pidiendo cosas y el equipo de producción propone temas según lo que funciona. Empezamos a ir más hacia la coyuntura, los reportajes y asuntos como la inseguridad. Nos hemos convertido en una revista resumen de lo que pasa durante la semana en Perú y en el mundo, con cosas bonitas y no tan bonitas. Eso ha funcionado y nos ha llevado a duplicar y triplicar a la competencia en los últimos años”, sentenció.

El conductor vinculó ese logro con el esfuerzo por equilibrar información, entretenimiento y contenidos de actualidad. Aclaró, además, que el alejamiento parcial de la farándula no significó eliminarla por completo, sino reducir su peso dentro de una propuesta más amplia. Para Mandros, esa reformulación cambió la identidad del espacio y definió el tipo de figuras que pueden integrarse a la conducción.

PUBLICIDAD

Sheyla Rojas graba divertido tiktok. (Foto: Captura de IG)

Su consejo para Sheyla Rojas

Sobre el momento personal de Rojas, el presentador afirmó que la percibe más madura y enfocada en su hijo y en los proyectos que evaluará cuando retorne de España. “Ahora tiene un perfil más bajo”, dijo.

Mandros también compartió una recomendación personal para la modelo después de su reciente separación. “Le aconsejo estar soltera, por lo menos. No necesariamente sola”, expresó entre risas. Agregó que los amigos pueden acompañar y aconsejar, aunque cada persona toma sus propias decisiones en el plano sentimental.

“Yo conocí a su expareja, pasé un Año Nuevo con ellos y todo se veía bien. Pero una relación es de dos. A veces todo se vuelve rutina y eso tampoco ayuda a que la relación madure. Los amigos estamos para escuchar y recomendar, pero finalmente cada uno decide”, sentenció.

PUBLICIDAD

Sheyla Rojas habría terminado con su novio mexicano. (Foto: Instagram)