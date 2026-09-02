La Molina: Así era el actuar de la banda que ingresaba a viviendas cuando estaban vacías

Los sospechosos utilizaban cámaras de vigilancia para identificar a los implicados y reconstruir su modalidad delictiva (Créditos: Panamericana TV)

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Una banda dedicada al robo de viviendas fue desarticulada tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Municipalidad de La Molina. Dos presuntos integrantes de Los Sanguinarios de San Juan fueron detenidos en el distrito de Ate, luego de un trabajo de seguimiento que permitió identificar su forma de actuar y relacionarla con diversos asaltos registrados en distritos aldeños.

Entre los intervenidos figura Gloria Medina, de 34 años, conocida con el alias de La Muda, señalada por las autoridades como una de las integrantes que cumplía un papel clave dentro de la organización. También fue arrestado José Muesca, de 31 años, más conocido como Clavito. Un tercer sospechoso logró escapar durante la intervención, por lo que la Policía continúa con las diligencias para establecer su identidad y ubicación.

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Así operaba la organización

Las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia de La Molina permitieron reconstruir parte del método utilizado por los sospechosos. Primero realizaban un seguimiento previo al inmueble escogido, con el propósito de conocer los horarios de los residentes y determinar cuándo podían ingresar sin encontrar oposición.

Gloria Medina, alias La Muda, habría cumplido la función de verificar si las viviendas estaban vacías antes del ingreso de sus cómplices - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Luego, Medina acudía hasta la vivienda y tocaba el timbre o la puerta de manera insistente. Su función consistía en comprobar si había personas dentro. Cuando confirmaba que el lugar estaba vacío, se comunicaba por teléfono con sus cómplices para darles la señal de ingreso.

Después llegaba el resto del grupo. De acuerdo con las autoridades, los sujetos empleaban herramientas como cizallas y patas de cabra para forzar las cerraduras y acceder a los ambientes. Las grabaciones muestran a los implicados mientras retiraban televisores, bolsas y otros objetos de valor de los inmuebles seleccionados.

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Cámaras permitieron alertar a la Policía

El material obtenido por el sistema de videovigilancia fue remitido a la Policía Nacional, específicamente a la unidad especializada en investigación de robos. A partir de esas evidencias, los agentes efectuaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos y concretar su captura en Ate.

Javier Ávalos, jefe de Seguridad Ciudadana de La Molina y general en retiro, destacó la coordinación entre las instituciones para obtener resultados contra este tipo de delitos. Según explicó, el aporte de las imágenes permitió entregar información relevante a los investigadores y facilitar la identificación de los involucrados.

La autoridad municipal sostuvo que las diligencias policiales aún no han concluido. Las pesquisas buscan determinar si existen más personas vinculadas con la organización y establecer su participación en otros hechos registrados en la capital.

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Las autoridades investigan si los detenidos estarían involucrados en otros robos registrados en La Molina y diferentes distritos de Lima - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Investigación continúa

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para identificar al tercer sospechoso que escapó y determinar si existen otros integrantes relacionados con Los Sanguinarios de San Juan. También se busca establecer el número de inmuebles afectados y verificar si los detenidos tienen participación en otros casos similares.

La intervención representa un nuevo golpe contra grupos que utilizan vigilancia previa y herramientas para ingresar a propiedades cuando sus ocupantes se encuentran fuera. Las autoridades exhortaron a los vecinos a permanecer atentos ante comportamientos sospechosos y a reportar cualquier situación que pueda contribuir con las investigaciones.