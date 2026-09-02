Jugaba con sus amigos en una playa de Ancón cuando una ola lo arrastró: adolescente de 16 años lleva más de 3 días desaparecido

Un adolescente de 16 años desapareció el domingo 30 de agosto tras ser arrastrado por una ola en Playa Grande de Santa Rosa, Ancón, cuando se encontraba con tres compañeros. Su familia permanece en la zona y pide reforzar la búsqueda con más personal y equipos especializados, mientras compañeros y profesores realizan una vigilia en la playa. Fuente: Latina Noticias

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Un adolescente de 16 años lleva más de tres días desaparecido luego de ser arrastrado por una ola cuando ingresó al mar junto a tres compañeros en Playa Grande de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Santa Rosa, en Ancón. Desde el domingo 30 de agosto, su familia permanece en la zona y pide que se refuerce la búsqueda para encontrarlo.

En declaraciones a Latina Noticias, la madre del menor relató que su hijo acudió a la playa junto a sus amigos y entró al mar en una zona cercana a las rocas. Los adolescentes decidieron ingresar por segunda vez debido a que, en ese momento, las aguas parecían tranquilas. Fue entonces cuando una ola alcanzó al joven y lo arrastró.

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Los padres y personas cercanas continúan recorriendo la orilla de Playa Grande en busca de alguna señal que permita conocer su paradero. Compañeros y profesores de su institución educativa también llegaron al lugar y realizan una vigilia, mientras la familia solicita la participación de más personal y equipos especializados.

Familiares de un menor desaparecido permanecen en Playa Grande de Santa Rosa para pedir que se intensifiquen los trabajos de búsqueda en el mar. (Captura: Latina Noticias)

Adolescente desapareció tras ser arrastrado por una ola en Santa Rosa

Según declaró el padre del menor a RPP Noticias, el domingo 30 de agosto su hijo acudió a Playa Grande de Santa Rosa, ubicada a la altura del kilómetro 43 de la Panamericana Norte, junto a tres compañeros. Los cuatro adolescentes llegaron al lugar para bañarse y pasar un momento juntos.

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De acuerdo con el relato de la familia, tres de los cuatro menores ingresaron al mar por una zona próxima a las rocas. Luego de salir del agua, volvieron a ingresar debido a que las condiciones del mar parecían tranquilas.

Durante ese segundo ingreso, una ola de mayor tamaño alcanzó al adolescente de 16 años y lo arrastró. Su madre contó que el menor intentó mantenerse a flote y pidió ayuda a dos personas que se encontraban cerca. Sin embargo, finalmente desapareció entre las olas.

Desde ese momento, sus compañeros y familiares desconocen su paradero. La familia permanece en la zona de Santa Rosa y continúa recorriendo la orilla de la playa, a la espera de alguna información que permita ubicar al adolescente.

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Los padres del adolescente desaparecido en Playa Grande de Santa Rosa sostienen fotos de su hijo mientras piden un mayor despliegue de rescate a las autoridades. (Captura: Latina Noticias)

Familia pide más equipos para intensificar la búsqueda

Los padres del adolescente recurrieron a los medios de comunicación para solicitar que se amplíe el despliegue de búsqueda en el mar. La madre cuestionó la actuación del patrullero de salvataje y pidió que las autoridades destinen mayores recursos para localizar a su hijo.

Eider Isidro Rodil, padre de uno de los compañeros del adolescente, también pidió a las autoridades que envíen más salvavidas de la Policía Nacional y la Marina, así como helicópteros y drones para ampliar el área de búsqueda.

Mientras tanto, compañeros y docentes de la I.E. Sagrada Familia APOVA, de Ancón, se sumaron a las acciones desde la orilla. Según RPP, los escolares realizan una vigilia en Playa Grande mientras esperan que las labores permitan obtener información sobre el menor.

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Familiares y compañeros de un adolescente desaparecido sostienen sus fotografías durante una protesta en Playa Grande de Santa Rosa para exigir que se refuerce su búsqueda. (Captura: Latina Noticias)

Tiene 16 años, practica atletismo y vestía de negro y gris

El menor tiene 16 años y cursa el cuarto año de secundaria en la I.E. Sagrada Familia APOVA, ubicada en Ancón. De acuerdo con sus familiares, practica atletismo y obtuvo medallas en concursos escolares.

Entre sus características físicas se encuentran una contextura delgada, cabello corto, ojos castaños oscuros, nariz redonda y tez trigueña. Estos datos fueron difundidos por sus familiares tras reportar su desaparición.

La última vez que fue visto llevaba un polo negro y un buzo gris. La información podría ser útil para las personas que estuvieron en los alrededores de Playa Grande durante la tarde del domingo 30 de agosto y puedan aportar algún dato sobre su paradero.

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La familia continúa acudiendo a la playa mientras espera que se intensifique la búsqueda. Sus padres, compañeros y profesores mantienen la esperanza de obtener información que permita determinar qué ocurrió con el adolescente y localizarlo.