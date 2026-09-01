Presidente de Géminis apunta contra Alianza Lima tras proponer que Perú Sub 19 participe en Liga de Vóley: “No tiene ninguna en selección”

Luis Linares confirmó que Alianza Lima pidió la incorporación de la 'bicolor' y mostró su desacuerdo. Créditos: De Una / Ovación.

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Los clubes de la Liga Peruana de Vóley se reunieron el último viernes con Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), para abordar las bases del campeonato de la temporada 2026/2027. Una de las propuestas planteadas durante la cita fue incorporar a la selección peruana sub 19 al torneo, que por ahora cuenta con 11 participantes.

Días después, se conoció que Alianza Lima impulsó la iniciativa. Meses atrás, el entrenador de la selección peruana, Antonio Rizola, también había expresado su intención de que la ‘bicolor’ participe en el certamen local para sumar minutos de competencia ante rivales de mayor nivel.

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En ese contexto, el presidente de Deportivo Géminis, Luis Linares, afirmó que cuestionó la propuesta de Alianza durante la reunión. “Le pregunté por qué lo hacían y, como no me respondió, le dije: ‘Seguro que ves en Italia, en Argentina o en otros países donde...’. Por ejemplo, en Italia es un equipo que participa en la Liga 1 italiana. Pero ¿qué selección es? ¿Es la de menores, como la que se está proponiendo ahora?”, declaró.

Linares consideró que la inclusión de la sub 19 no resolvería la falta de competencia de las categorías menores. “El problema es que la selección de menores necesita partidos internacionales. Se le deben armar giras, campeonatos acá, en Perú, lo cual les va a dar rodaje a estas chicas. Pero meterlas a un torneo de Liga Nacional, donde no va a haber plena seguridad y donde los equipos no les van a dar la importancia o la seriedad del caso”, sostuvo.

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El dirigente también rechazó que la selección juvenil ocupe el cupo número 12 de la competencia. “No, mi opinión es que no haya un equipo número 12. O, si hay 12, que sean 12 clubes. Porque, en este momento, no es lo recomendable para el país, para Perú, para el voleibol peruano”, sentenció.

Luis Linares, presidente de Géminis, apuntó contra Alianza Lima luego de proponer que la selección peruana sub 19 forme parte de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su cuestionamiento a Alianza Lima

‘Lucho’ Linares apuntó contra Alianza Lima al considerar que el club no enviaría a sus principales figuras para enfrentar a la selección sub 19. “El mismo Alianza, que lo ha propuesto, no creo que mande a sus jugadoras titulares a jugar con una selección sub 19. No sabemos si habrá entrenador porque el mismo directorio, o el mismo presidente de la federación, dijo que no hay entrenador a tiempo completo: es solo por el período de selección. Tendrían que variar ese tema”, declaró.

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Minutos después, sostuvo que la propuesta no afectaría a Alianza Lima porque, según afirmó, el club no cuenta con jugadoras en la selección de esa categoría. “De repente Alianza dijo: ‘Ah, ya que haya una selección’, porque no tiene ninguna jugadora en la selección, ni una. Encima, propone que sea el número 12, no le va a afectar, lógicamente. Pero acá hay clubes que tenemos jugadoras de esa edad que son parte de nuestra plantilla, son parte de las 14 jugadoras, y quién sabe que por ahí puedan alternar”, agregó.

Liga Peruana de Vóley 2026/27 definió su número de extranjeras y evalúa participación de la selección peruana sub 19.

Su solución para la falta de competencia en menores

‘Lucho’ Linares profundizó sobre las alternativas para que las jugadoras peruanas de categorías menores sumen rodaje. “Lo que sí se podría hacer, si quieres dirigir, obligar o motivar, es regular para que los clubes tengan dentro de sus plantillas jugadoras juveniles y menores, con una motivación. De repente, una menor en tu plantilla te da la posibilidad de tener también una extranjera más. Entonces, vamos compensando”, sostuvo.

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El presidente de Géminis se mostró a favor de que las juveniles integren las nóminas de los clubes. “Se ha propuesto que, dentro del listado grande de 25, haya cuatro. Y está bien, me parece correcto. Los clubes, por más dinero que tengan, no van a tener 25 jugadoras en su plantilla. Sería absurdo si alguien lo hace. Y, de una u otra manera, tenerlas en la plantilla motiva a que alguna juvenil o alguna menor esté, en algún momento determinado, dentro de la nómina de 14 jugadoras por fecha”, explicó.

Además, insistió en que la Federación Peruana de Voleibol (FPV) debe invertir en giras para las selecciones menores y descartó que el factor económico sea un impedimento. “No es que la plata llegue sola. Dinero hay, pero se tiene que gestionar”, afirmó.

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Linares señaló que conversó sobre este asunto con Antonio Rizola y con Gino Vegas. “¿Cuál es el problema de pagar a una selección? Si con gestión puedes vender la transmisión, vender patrocinio, generar taquilla y de ahí salen los gastos. Esa es la salida, no meter a un equipo con el número 12 cuando vas a afectar”, concluyó.