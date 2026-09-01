Perú Deportes

Presidente de Géminis apunta contra Alianza Lima tras proponer que Perú Sub 19 participe en Liga de Vóley: “No tiene ninguna en selección”

Luis Linares se mostró en desacuerdo con la inclusión de la ‘bicolor’ en la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 y planteó otras alternativas para que las jóvenes sumen rodaje

Luis Linares confirmó que Alianza Lima pidió la incorporación de la 'bicolor' y mostró su desacuerdo. Créditos: De Una / Ovación.
Guardar

Los clubes de la Liga Peruana de Vóley se reunieron el último viernes con Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), para abordar las bases del campeonato de la temporada 2026/2027. Una de las propuestas planteadas durante la cita fue incorporar a la selección peruana sub 19 al torneo, que por ahora cuenta con 11 participantes.

Días después, se conoció que Alianza Lima impulsó la iniciativa. Meses atrás, el entrenador de la selección peruana, Antonio Rizola, también había expresado su intención de que la ‘bicolor’ participe en el certamen local para sumar minutos de competencia ante rivales de mayor nivel.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el presidente de Deportivo Géminis, Luis Linares, afirmó que cuestionó la propuesta de Alianza durante la reunión. “Le pregunté por qué lo hacían y, como no me respondió, le dije: ‘Seguro que ves en Italia, en Argentina o en otros países donde...’. Por ejemplo, en Italia es un equipo que participa en la Liga 1 italiana. Pero ¿qué selección es? ¿Es la de menores, como la que se está proponiendo ahora?”, declaró.

Linares consideró que la inclusión de la sub 19 no resolvería la falta de competencia de las categorías menores. “El problema es que la selección de menores necesita partidos internacionales. Se le deben armar giras, campeonatos acá, en Perú, lo cual les va a dar rodaje a estas chicas. Pero meterlas a un torneo de Liga Nacional, donde no va a haber plena seguridad y donde los equipos no les van a dar la importancia o la seriedad del caso”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El dirigente también rechazó que la selección juvenil ocupe el cupo número 12 de la competencia. “No, mi opinión es que no haya un equipo número 12. O, si hay 12, que sean 12 clubes. Porque, en este momento, no es lo recomendable para el país, para Perú, para el voleibol peruano”, sentenció.

Luis Linares, presidente de Géminis, apuntó contra Alianza Lima luego de proponer que la selección peruana sub 19 forme parte de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Luis Linares, presidente de Géminis, apuntó contra Alianza Lima luego de proponer que la selección peruana sub 19 forme parte de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su cuestionamiento a Alianza Lima

‘Lucho’ Linares apuntó contra Alianza Lima al considerar que el club no enviaría a sus principales figuras para enfrentar a la selección sub 19. “El mismo Alianza, que lo ha propuesto, no creo que mande a sus jugadoras titulares a jugar con una selección sub 19. No sabemos si habrá entrenador porque el mismo directorio, o el mismo presidente de la federación, dijo que no hay entrenador a tiempo completo: es solo por el período de selección. Tendrían que variar ese tema”, declaró.

Minutos después, sostuvo que la propuesta no afectaría a Alianza Lima porque, según afirmó, el club no cuenta con jugadoras en la selección de esa categoría. “De repente Alianza dijo: ‘Ah, ya que haya una selección’, porque no tiene ninguna jugadora en la selección, ni una. Encima, propone que sea el número 12, no le va a afectar, lógicamente. Pero acá hay clubes que tenemos jugadoras de esa edad que son parte de nuestra plantilla, son parte de las 14 jugadoras, y quién sabe que por ahí puedan alternar”, agregó.

Liga Peruana de Vóley 2026/27 definió su número de extranjeras y evalúa participación de la selección peruana sub 19.
Liga Peruana de Vóley 2026/27 definió su número de extranjeras y evalúa participación de la selección peruana sub 19.

Su solución para la falta de competencia en menores

‘Lucho’ Linares profundizó sobre las alternativas para que las jugadoras peruanas de categorías menores sumen rodaje. “Lo que sí se podría hacer, si quieres dirigir, obligar o motivar, es regular para que los clubes tengan dentro de sus plantillas jugadoras juveniles y menores, con una motivación. De repente, una menor en tu plantilla te da la posibilidad de tener también una extranjera más. Entonces, vamos compensando”, sostuvo.

El presidente de Géminis se mostró a favor de que las juveniles integren las nóminas de los clubes. “Se ha propuesto que, dentro del listado grande de 25, haya cuatro. Y está bien, me parece correcto. Los clubes, por más dinero que tengan, no van a tener 25 jugadoras en su plantilla. Sería absurdo si alguien lo hace. Y, de una u otra manera, tenerlas en la plantilla motiva a que alguna juvenil o alguna menor esté, en algún momento determinado, dentro de la nómina de 14 jugadoras por fecha”, explicó.

Además, insistió en que la Federación Peruana de Voleibol (FPV) debe invertir en giras para las selecciones menores y descartó que el factor económico sea un impedimento. “No es que la plata llegue sola. Dinero hay, pero se tiene que gestionar”, afirmó.

Linares señaló que conversó sobre este asunto con Antonio Rizola y con Gino Vegas. “¿Cuál es el problema de pagar a una selección? Si con gestión puedes vender la transmisión, vender patrocinio, generar taquilla y de ahí salen los gastos. Esa es la salida, no meter a un equipo con el número 12 cuando vas a afectar”, concluyó.

Temas Relacionados

GéminisAlianza Lima vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV

La Confederación Sudamericana de Voleibol anunció modificaciones en el fixture del torneo internacional en Río de Janeiro. Conoce los nuevos horarios de los encuentros

Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

La voleibolista de República Dominicana cumplió en julio de 2026 el castigo de dos años que recibió por un caso de dopaje y retornará a las canchas

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 11 jugadores de Alianza Lima a fin de año: “El equipo se ha relajado”

El exfutbolista se refirió a la purga que debería ejecutar la directiva del club ‘blanquiazul’ para el 2027 y apuntó a elementos en todas las líneas

‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 11 jugadores de Alianza Lima a fin de año: “El equipo se ha relajado”

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ llegan como líderes de la tabla tras su triunfazo ante UTC, mientras que las ‘águilas cutervinas’ cayeron en el clásico cajamarquino en la última jornada. Conoce todos los detalles de este encuentro

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley

Luis Linares, presidente del club de las ‘diosas’, confirmó que la dominicana renovó y tendrá una temporada más en el equipo de Natalia Málaga

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

Magaly Medina no cree que Gisela Valcárcel financie sola ‘El Gran Show’: “Dice eso para los incautos”

Angie Jibaja reapareció pidiendo transferencias por Yape desde Brasil: “Estoy medio borracha la verdad”

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro desde el 7 de septiembre, ¿cómo hacerlo?

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

DEPORTES

Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV

Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 11 jugadores de Alianza Lima a fin de año: “El equipo se ha relajado”

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley