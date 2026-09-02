Tren Lima-Chosica: ProInversión dirigirá las negociaciones para modificar contrato y habilitar el servicio de pasajeros

Tren Lima Chosica - Andina

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Miles de ciudadanos de Lima este podrían contar con una alternativa de transporte en el Tren Lima-Chosica, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ampliara las competencias otorgadas a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) sobre el contrato de concesión del Ferrocarril del Centro.

La medida quedó establecida mediante la Adenda 1 al Convenio de Delegación de Competencias, suscrita el 28 de agosto de 2026 por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Natal del Carpio Castro, según informó Canal N.

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Tren Lima Chosica - Andina

ProInversión negociará modificación del contrato

A partir de esta modificación, ProInversión tendrá a su cargo la conducción del contrato durante la etapa de ejecución contractual y podrá encabezar las conversaciones destinadas a modificar las condiciones de la concesión. El principal objetivo será avanzar con la Adenda 11, vinculada a la implementación del servicio ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica.

El proyecto contempla adecuaciones en la infraestructura existente para que la vía férrea pueda ser utilizada también para el traslado de pasajeros. La iniciativa surgió a partir de una propuesta técnica y económica presentada por Ferrovías Central Andina S.A. en agosto de 2025, mediante la cual la concesionaria planteó realizar inversiones adicionales en el tramo ferroviario ubicado en el este de la capital.

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Tren Lima–Chosica: MML realizará prueba inicial sin pasajeros en la ruta hacia Chosica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

MTC conserva bienes y obligaciones del contrato

Aunque ProInversión asumirá nuevas funciones en la administración contractual, el convenio establece límites a las competencias delegadas. La propiedad de los bienes vinculados a la concesión y los recursos presupuestales destinados al proyecto permanecerán bajo responsabilidad del MTC.

El ministerio también continuará a cargo de las garantías, los seguros y las retribuciones previstas en el contrato, además de aquellas atribuciones que, por disposición legal, no pueden ser delegadas. De esta manera, la ampliación de competencias no supone una transferencia integral de las responsabilidades del Estado sobre la concesión.

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Alcances de la delegación

Para facilitar la nueva gestión, el MTC deberá poner a disposición de ProInversión los documentos acumulados durante la administración del contrato. El plazo establecido para completar esta entrega es de hasta 60 días hábiles e incluye información técnica, legal, económica y financiera.

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El contrato de concesión del Ferrocarril del Centro fue celebrado entre el Estado peruano y la empresa privada en septiembre de 1999. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Natal del Carpio Castro, la nueva gestión busca fortalecer el manejo contractual y contribuir a la implementación de un servicio ferroviario seguro para los usuarios.

Así es el interior del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Lima)

La eventual suscripción de la Adenda 11 dependerá de las evaluaciones y negociaciones que desarrollen el Estado y la concesionaria. Los avances y decisiones que se adopten durante este proceso serán comunicados conforme culminen las evaluaciones técnicas correspondientes.