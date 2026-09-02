Perú

Tren Lima-Chosica: ProInversión dirigirá las negociaciones para modificar contrato y habilitar el servicio de pasajeros

El acuerdo establece que el MTC deberá transferir los expedientes técnicos, legales, económicos y financieros en un plazo máximo de 60 días hábiles

Tren Lima Chosica
Tren Lima Chosica - Andina
Guardar

Miles de ciudadanos de Lima este podrían contar con una alternativa de transporte en el Tren Lima-Chosica, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ampliara las competencias otorgadas a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) sobre el contrato de concesión del Ferrocarril del Centro.

La medida quedó establecida mediante la Adenda 1 al Convenio de Delegación de Competencias, suscrita el 28 de agosto de 2026 por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Natal del Carpio Castro, según informó Canal N.

PUBLICIDAD

Tren Lima Chosica
Tren Lima Chosica - Andina

ProInversión negociará modificación del contrato

A partir de esta modificación, ProInversión tendrá a su cargo la conducción del contrato durante la etapa de ejecución contractual y podrá encabezar las conversaciones destinadas a modificar las condiciones de la concesión. El principal objetivo será avanzar con la Adenda 11, vinculada a la implementación del servicio ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica.

El proyecto contempla adecuaciones en la infraestructura existente para que la vía férrea pueda ser utilizada también para el traslado de pasajeros. La iniciativa surgió a partir de una propuesta técnica y económica presentada por Ferrovías Central Andina S.A. en agosto de 2025, mediante la cual la concesionaria planteó realizar inversiones adicionales en el tramo ferroviario ubicado en el este de la capital.

PUBLICIDAD

Tren Lima–Chosica: MML realizará prueba inicial sin pasajeros en la ruta hacia Chosica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Tren Lima–Chosica: MML realizará prueba inicial sin pasajeros en la ruta hacia Chosica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

MTC conserva bienes y obligaciones del contrato

Aunque ProInversión asumirá nuevas funciones en la administración contractual, el convenio establece límites a las competencias delegadas. La propiedad de los bienes vinculados a la concesión y los recursos presupuestales destinados al proyecto permanecerán bajo responsabilidad del MTC.

El ministerio también continuará a cargo de las garantías, los seguros y las retribuciones previstas en el contrato, además de aquellas atribuciones que, por disposición legal, no pueden ser delegadas. De esta manera, la ampliación de competencias no supone una transferencia integral de las responsabilidades del Estado sobre la concesión.

Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances
Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances

Alcances de la delegación

Para facilitar la nueva gestión, el MTC deberá poner a disposición de ProInversión los documentos acumulados durante la administración del contrato. El plazo establecido para completar esta entrega es de hasta 60 días hábiles e incluye información técnica, legal, económica y financiera.

El contrato de concesión del Ferrocarril del Centro fue celebrado entre el Estado peruano y la empresa privada en septiembre de 1999. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Natal del Carpio Castro, la nueva gestión busca fortalecer el manejo contractual y contribuir a la implementación de un servicio ferroviario seguro para los usuarios.

Así es el interior del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Lima)
Así es el interior del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Lima)

La eventual suscripción de la Adenda 11 dependerá de las evaluaciones y negociaciones que desarrollen el Estado y la concesionaria. Los avances y decisiones que se adopten durante este proceso serán comunicados conforme culminen las evaluaciones técnicas correspondientes.

Temas Relacionados

Tren Lima-ChosicaProInversiónMTCTrenperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

La actualidad financiera de la institución ‘rosada’ es más que positiva y se ve reflejada en el orden de las cuentas bancarias de cada uno de sus integrantes, en especial de los futbolistas protagonistas de la Liga 1

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Keiko Fujimori anuncia que ‘Jhonsson Pulpo’ será enviado a un penal peruano tras su captura en Bolivia

La mandataria destacó la cooperación entre la Policía Nacional, el FBI y las autoridades bolivianas. El presunto cabecilla de Los Pulpos ya ingresó al Perú y arribará a Lima este miércoles 2 de septiembre

Keiko Fujimori anuncia que ‘Jhonsson Pulpo’ será enviado a un penal peruano tras su captura en Bolivia

Estos son los distritos de Lima declarados en emergencia ante el peligro de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño

El Gobierno declaró en emergencia a 893 distritos de 22 regiones y el Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. En Lima, la medida comprende a jurisdicciones de sus 10 provincias y Lima Metropolitana

Estos son los distritos de Lima declarados en emergencia ante el peligro de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño

Elecciones municipales 2026: López Aliaga encabeza la intención de voto en Lima y Spadaro se despega en el Callao, según encuesta de Imasolu

La medición de agosto ubica a Rafael López Aliaga con 19,83% para la Alcaldía de Lima, seguido por Carlos Bruce con 16,17%. En el Gobierno Regional del Callao, Pedro Spadaro alcanza 44,61%, mientras un 31,67% de los consultados responde que no sabe o no opina

Elecciones municipales 2026: López Aliaga encabeza la intención de voto en Lima y Spadaro se despega en el Callao, según encuesta de Imasolu

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como

La tercera raqueta nacional firmó otro sólido triunfo en el sur de Italia . Su próximo escollo será Thiago Seyboth Wild, quinto preclasificado

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

Keiko Fujimori evita responder por apoyo al general Óscar Arriola: “Esa respuesta la traslado al ministro del Interior”

ENTRETENIMIENTO

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Magaly Medina responde a Nicola Porcella tras burlas con Jefferson Farfán y le recuerda sus escándalos

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

DEPORTES

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web