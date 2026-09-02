Puno: alcalde de Huacullani es detenido por presunto cohecho pasivo tras denuncia de empresario por cobro de S/30.000

Magno Tito Apaza Mamani fue detenido en la Municipalidad Distrital de Huacullani por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo. Composición: Infobae

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El alcalde distrital de Huacullani, Magno Tito Apaza Mamani, fue detenido por la Policía Nacional del Perú durante una intervención fiscal por un presunto caso de cohecho pasivo en la sede de la municipalidad, ubicada en la provincia de Chucuito, Puno. La diligencia también comprendió a otros funcionarios vinculados con la administración edil.

La intervención surgió tras una denuncia presentada por el representante de una empresa contratada para la adquisición e instalación de césped sintético. Según la información proporcionada por las autoridades, el empresario reportó una presunta exigencia de dinero para gestionar una obligación pendiente de la comuna.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, bajo la dirección del fiscal William Otazú Pinto, realizó la diligencia junto con agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional. El operativo permitió asegurar dinero y documentación para las diligencias correspondientes.

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público, que deberá establecer el origen del dinero, las circunstancias de la entrega y la eventual responsabilidad de cada una de las personas intervenidas. La diligencia se realizó bajo la figura de flagrancia, de acuerdo con la información oficial proporcionada sobre el operativo.

Intervención ocurrió dentro de la municipalidad

También fueron detenidos la tesorera R. A. F. M. y M. C. M. C.

La PNP informó que la intervención se ejecutó en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Huacullani. En el operativo fueron detenidos el alcalde Magno Tito Apaza Mamani, la tesorera R. A. F. M. y M. C. M. C., por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo.

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La intervención tuvo como antecedente la denuncia de un representante empresarial. De acuerdo con la información proporcionada, el empresario señaló una presunta solicitud de S/30 000 para gestionar una obligación pendiente relacionada con la contratación municipal.

El dinero utilizado en la diligencia fue previamente fotocopiado e impregnado con reactivo UV. Según la Policía Nacional, este procedimiento permitió identificar el efectivo durante el operativo realizado con participación del Ministerio Público.

Fiscalía y DIRCOCOR asumieron las diligencias

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno estuvo a cargo de la intervención, en coordinación con la DIRCOCOR. Las autoridades aseguraron documentación y áreas administrativas de la comuna para continuar con la recopilación de información vinculada con el caso.

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Otra información preliminar atribuida a fuentes policiales señala que durante la intervención fueron encontrados aproximadamente S/35 000 en efectivo. Ese monto es materia de investigación por su presunta relación con un denominado “diezmo” vinculado con una obra pública.

Las versiones proporcionadas sobre el monto deberán ser precisadas mediante las diligencias fiscales y pericias correspondientes. La investigación también busca determinar la relación entre el dinero incautado y el trámite de pago señalado en la denuncia.

El operativo también contempla el análisis de documentos municipales, el dinero incautado y otros elementos obtenidos durante la intervención.

Investigación continuará con pericias

La investigación comenzó con la denuncia de un representante de una empresa contratada para la adquisición e instalación de césped sintético.

La Fiscalía Anticorrupción y la DIRCOCOR continuarán con las diligencias de ley para establecer el origen y destino del efectivo, además de precisar la participación de cada uno de los intervenidos.

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Las autoridades deberán determinar si el dinero corresponde al presunto cobro denunciado y si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades por el supuesto delito de cohecho pasivo.

El Ministerio Público mantiene la investigación en curso y será la instancia encargada de establecer los hechos conforme avance el proceso.