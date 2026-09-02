Perú

Más de 7,2 millones de peruanos en riesgo muy alto por huaicos hasta noviembre

El Cenepred identificó 691 distritos expuestos a movimientos en masa durante la temporada de lluvias. Lima, Piura y La Libertad concentran parte de la población vulnerable

Regiones como las afectadas por los huaicos e inundaciones.
Foto: Andina
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El Perú afrontará entre septiembre y noviembre de 2026 un escenario de riesgo muy alto por huaicos y deslizamientos que alcanza a 7,285,901 habitantes de 691 distritos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

La proyección se basa en los pronósticos de lluvias del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y abarca 22 departamentos. El mapa incluye zonas donde la pendiente, la lluvia y las condiciones del terreno elevan la posibilidad de movimientos en masa.

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De las 2,754,289 viviendas identificadas en los distritos con mayor exposición, 1,286,792 se ubican en áreas de mayor susceptibilidad. El documento también considera la eventual afectación de 2,449 establecimientos de salud, 23,381 locales educativos, 20,064 kilómetros de red vial y 3,3 millones de hectáreas de superficie agrícola.

Estos elementos forman parte de los escenarios que las autoridades regionales y locales deberán usar para ordenar intervenciones preventivas, acciones de respuesta y medidas destinadas a reducir la exposición de la población durante la temporada de lluvias.

El Niño - huaico
Huaico en Perú.

Distritos concentran el riesgo por huaicos y deslizamientos

Los departamentos con población expuesta a huaicos y otros movimientos en masa son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

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El Cenepred señaló que su evaluación permite priorizar recursos antes de que las precipitaciones aumenten. La entidad exhortó a los ciudadanos a informarse, coordinar con las autoridades competentes y participar en la adopción de medidas de reducción del riesgo de desastres en sus comunidades y viviendas.

Cenepred ubicó a 151 distritos de 21 departamentos, con 6,136,523 habitantes y 1,845,543 viviendas expuestas, ante la posible ocurrencia de inundaciones.

De ese total, 1,561,349 casas se encuentran en sectores de mayor susceptibilidad. El escenario comprende 2,380 establecimientos de salud, 13,376 locales educativos, 3,155 kilómetros de vías y 934,007 hectáreas agrícolas.

El Niño podría intensificar las lluvias desde noviembre

La alerta por lluvias en Perú coincide con el seguimiento al Fenómeno El Niño. La vocera del Cenepred, Ana María Jaimes, indicó a TVPerú Noticias que cerca de ocho millones de personas enfrentan riesgo muy alto de inundaciones y otros peligros asociados a ese evento climático.

Lima concentra más de 2 millones 278 mil habitantes expuestos; Piura, 1 millón 357 mil; La Libertad, 866 mil; Lambayeque, 550 mil; Ica, 491 mil; y Arequipa, 435 mil. La entidad estima que El Niño podría ganar intensidad a fines de 2026 y durante el verano de 2027, con efectos sobre las precipitaciones.

Jaimes señaló que marzo y abril serían los meses de mayor atención. “En los meses de marzo y abril son los meses más críticos porque se supone que ahí debe llover menos o las lluvias deben disminuir, pero con la presencia del Niño estas lluvias se van a ver mucho más intensas”, afirmó.

Añadió que Cajamarca, Áncash, Huánuco, Ayacucho y San Martín registran mayor exposición a deslizamientos, huaicos y caída de rocas. El Cenepred tomó como referencia los eventos de 1983, 1998, 2017 y 2023 para elaborar sus proyecciones.

“Una adecuada planificación y la ejecución oportuna de medidas preventivas serán fundamentales para reducir los daños que podría ocasionar el Fenómeno El Niño en el país durante la próxima temporada de lluvias”, puntualizó.

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