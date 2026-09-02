Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como

Juan Pablo Varillas se hizo con una gran victoria ante el local Federico Arnaboldi para acceder por séptima vez en el año a los cuartos de final de un torneo Challenger. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

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Juan Pablo Varillas avanzó a los cuartos de final del Challenger 75 de Como después de derrotar al italiano Federico Arnaboldi por 6-3 y 6-1. El peruano, número 234 del ranking ATP, alcanzó por séptima vez esta temporada la ronda de los ocho mejores en un torneo Challenger.

El partido se jugó este miércoles sobre polvo de ladrillo en Como, Italia, y duró una hora y 35 minutos. Arnaboldi, ubicado en el puesto 521 de la clasificación, ingresó al cuadro principal con una invitación, pero no pudo contener el dominio de Varillas en los pasajes decisivos del encuentro.

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Las estadísticas permiten dimensionar el desarrollo del partido. Aunque el italiano conectó tres ‘aces’, uno más que el peruano, cometió seis dobles faltas, mientras que Varillas no registró ninguna. Esa diferencia tuvo impacto en los juegos de servicio y en las oportunidades que el jugador nacional generó desde la devolución.

El tenista peruano ganó el 71% de los puntos jugados con su primer servicio, con 25 de 30, frente al 63% del italiano, que sumó 25 de 40. La diferencia resultó relevante porque Arnaboldi debió afrontar más situaciones de presión con su saque.

Juan Pablo Varillas buscará alcanzar las semifinales en Como. Crédito: Challenger de Buenos Aires

Varillas también sostuvo una alta producción cuando debió disputar puntos con el segundo servicio. Ganó los 12 que jugó bajo esa condición, mientras que Arnaboldi solo obtuvo 10 de 35, equivalente al 29%. El peruano tuvo menos puntos de segundo saque, una señal de la eficacia de su primer envío, que ingresó en 30 de 42 intentos.

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El limeño de 30 años disputó ocho juegos de servicio, la misma cantidad que su rival. Solo cedió una vez su saque, pese a que Arnaboldi contó con dos oportunidades de quiebre. Varillas salvó una de ellas y el italiano concretó la restante.

La mayor diferencia se produjo sobre el servicio de Arnaboldi. Varillas dispuso de 17 opciones de quiebre y el local logró levantar 12. El peruano concretó cinco rupturas, suficientes para inclinar el partido con claridad: dos en el primer parcial y tres en el segundo.

Varillas cerró el partido en sets corridos

Luego de una primera manga que demandó una hora de juego, Varillas impuso condiciones en el segundo set. El peruano redujo el margen de reacción de Arnaboldi, ganó regularidad desde el fondo de la cancha y cerró el encuentro por 6-1.

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Juan Pablo Varillas es la tercera raqueta nacional, por detrás de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: X Punto en Juego.

La victoria amplió a 2-0 el historial entre ambos jugadores. Varillas también dejó su balance de la temporada en octavos de final de torneos Challenger en siete triunfos y cinco derrotas.

Su campaña en Como le asegura 12 puntos para el ranking ATP. Como defendía ocho unidades de su calendario computable, la ganancia neta es de cuatro puntos. Las proyecciones lo sitúan de manera provisional en el puesto 216, con una mejora de 18 posiciones, aunque la clasificación definitiva dependerá de los resultados restantes de la semana.

Thiago Seyboth Wild será el rival por las semifinales

El próximo desafío de Juan Pablo Varillas será ante el brasileño Thiago Seyboth Wild, quinto favorito del cuadro y ubicado en el puesto 198 del ranking ATP. El partido por los cuartos de final está programado para este jueves 3 de septiembre, desde las 05:30 horas.

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Seyboth Wild avanzó tras vencer al eslovaco Norbert Gombos por 6-4 y 6-3. El brasileño fue campeón del Challenger de Como en 2023 y llega como uno de los principales preclasificados del certamen.

Thiago Seyboth Wild, 198 del mundo, será el siguiente rival de Juan Pablo Varillas en el Challenger de Como 2026. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images.

El historial directo favorece al peruano. Varillas venció tres veces a Seyboth Wild, quien solo ganó uno de los cuatro enfrentamientos que sostuvieron. El último duelo entre ambos se disputó en 2022.

Gonzalo Bueno quedó eliminado en octavos de final

La jornada también dejó la eliminación de Gonzalo Bueno en los octavos de final del torneo italiano. El peruano no sumará puntos para el ranking, pues su torneo número 18 computable también equivale a seis unidades.

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Bueno disputará la próxima semana el Challenger 125 de Sevilla antes de volver al país para integrarse al equipo peruano de Copa Davis.