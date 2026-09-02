Perú

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

El hijo de Guillermo Dávila habló por primera vez de su llegada a la teleserie de América Televisión, donde asumió un rol que lo tiene cómodo, entusiasmado y listo para explorar una nueva faceta artística

El programa "Espectáculos" presenta el debut actoral de Vasco Madueño, hijo del cantante Guillermo Dávila, en la exitosa serie peruana "Al Fondo Hay Sitio". El reportaje incluye escenas de su personaje, Eduardo, y entrevistas con él y su compañera de reparto, Adriana Campos Salazar. Video: América TV / América Espectáculos
Guardar

Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila, habló por primera vez sobre su experiencia frente a las cámaras tras su ingreso al elenco de ‘Al fondo hay sitio’. El joven músico se refirió a su personaje, Eduardo, y a la recepción que tuvo entre sus nuevos compañeros de set.

Vasco Madueño describió su primer contacto con la actuación como una experiencia positiva

En declaraciones para América Espectáculos, Vasco Madueño habló sobre las sensaciones que le generó su primera incursión en la actuación televisiva. “Muy tranquilo, muy feliz y muy emocionante, claro que sí”, respondió el joven cuando se le consultó por su debut en la teleserie de América Televisión.

PUBLICIDAD

Consultado sobre el personaje que interpreta, Madueño confirmó que se trata de Eduardo, un papel que describió con entusiasmo. “Sí, Eduardo. Un chico interesante. Bueno, ya saben, tiene sus cosas, pero la verdad que estoy disfrutando mucho interpretarlo”, señaló el actor, en referencia al rol que debutó hace pocos días en la producción.

La actriz Adriana Campos Salazar, quien interpreta a María Paz —conocida como Mapi dentro de la trama—, también se pronunció sobre la llegada de su nuevo compañero de elenco. “Bien, muy bien. Sí, claro. Bueno, el personaje es canchero, así que sí”, comentó Campos Salazar, quien coincidió con Madueño en la primera escena de su personaje dentro de la ficción.

PUBLICIDAD

Vasco Madueño sonríe con ropa clara en primer plano, con un recuadro superior derecho que muestra una entrevista de televisión
Vasco Madueño definió su primera experiencia en la actuación televisiva como tranquila, feliz y emocionante.

El vínculo entre los personajes de Eduardo y Mapi genera expectativa en la trama

Durante la entrevista, Madueño bromeó con la descripción que Campos Salazar hizo de su personaje. “Yo también me defiendo”, respondió el cantante, lo que provocó las risas de su compañera, quien aclaró que la observación se refería tanto al actor como al personaje. La actriz también le preguntó directamente cómo se sentía en su primer día de grabaciones, a lo que Madueño contestó: “Más que cómodo, por supuesto”.

La llegada de Eduardo a la serie se enmarca en una línea narrativa que ya generó movimiento entre los personajes jóvenes de la producción. Según explicó Campos Salazar, su personaje, María Paz, todavía no muestra un interés directo por el nuevo estudiante, aunque sí reconoce que le agrada su presencia.

“Bueno, la Mapita parece que no, todavía no le hace caso como tal, pero le cae bien”, indicó la actriz, quien añadió que, a diferencia de otro personaje de la trama, María Paz sí mantiene una actitud receptiva hacia Eduardo.

Campos Salazar también se refirió al contexto sentimental de su personaje, que atraviesa una ruptura con Valentino, otro protagonista de la teleserie. “Ya le tocaba a la Mapi alguien, ¿no? Sí, porque Valentino la engañó mal”, comentó la actriz, en un momento de la entrevista en el que Madueño respondió con humor a las bromas sobre una posible rivalidad entre ambos personajes masculinos.

“Terrible, terrible. Ahorita me los bajo todos, no hay problema”, expresó el joven actor, causando la risa de todos.

Vasco Madueño sonríe mientras habla frente a un micrófono en un parque rodeado de árboles y edificios
Vasco Madueño debutó como actor en 'Al fondo hay sitio' y dijo que disfruta interpretar a Eduardo.

La conductora Rebeca Escribens destacó el parecido de Madueño con su padre

La conductora Rebeca Escribens, presentadora de América Espectáculos, cerró el segmento con un comentario sobre el parecido físico entre Vasco Madueño y su padre, el cantante Guillermo Dávila. “Cada vez se parece más a su papá, Dios mío. Pero claro, mejorado, ¿no?”, expresó Escribens, quien también deseó éxito al joven en su nueva faceta artística. “Espero que siga trabajando y que llegue a brillar más que incluso su propio padre”, agregó la conductora.

Vasco Madueño debutó en la actuación con su ingreso al elenco de ‘Al fondo hay sitio’ hace pocos días. En su primera aparición, su personaje, Eduardo, generó un desplante hacia Britani, interpretada por Verónica Infantes, mientras se perfilaba como un posible interés romántico para María Paz. El personaje de Estiven, otro joven vinculado a la trama universitaria de la serie, es interpretado por Leandro Hernández, y también se encuentra interesado en Mapi.

Antes de su debut como actor, Madueño había construido una trayectoria centrada en la música, con presentaciones en Lima y provincias y un desarrollo artístico que combina rock, música criolla y fusión andina. Su ingreso a la ficción televisiva marca un nuevo capítulo en su carrera pública, que en el pasado había estado más vinculada al contexto mediático de su reconocimiento de paternidad por parte de Guillermo Dávila.

Temas Relacionados

Vasco MadueñoAl Fondo Hay SitioGuillermo DávilaAdriana Campos Salazarperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

El peruano se impone parcialmente por 3-6, 6-3 y 6-3. El cuarto set está en marcha en la cancha 6. Sigue las incidencias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Jhonsson Pulpo es trasladado a Lima bajo custodia policial: abordó avión de la Fuerza Aérea en Juliaca junto a presunto cómplice

Luego de pasar la noche bajo custodia en una dependencia de la Dirandro en Juliaca, Jhonsson Pulpo fue llevado al aeropuerto Inca Manco Cápac para abordar una aeronave rumbo a Lima

Jhonsson Pulpo es trasladado a Lima bajo custodia policial: abordó avión de la Fuerza Aérea en Juliaca junto a presunto cómplice

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

El titular de Trabajo es el primero del Gabinete en cuestionar públicamente la continuidad del jefe policial y marcar distancia con las posiciones expresadas por la presidenta y el ministro del Interior

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: día, hora y canal del partido por cuartos de final del Challenger de Como 2026

El tenista peruano buscará las semifinales del certamen italiano ante el brasileño, quinto preclasificado. Varillas domina el historial con tres triunfos en cuatro enfrentamientos

Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: día, hora y canal del partido por cuartos de final del Challenger de Como 2026

Tren Lima-Chosica: ProInversión dirigirá las negociaciones para modificar contrato y habilitar el servicio de pasajeros

El acuerdo establece que el MTC deberá transferir los expedientes técnicos, legales, económicos y financieros en un plazo máximo de 60 días hábiles

Tren Lima-Chosica: ProInversión dirigirá las negociaciones para modificar contrato y habilitar el servicio de pasajeros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

ENTRETENIMIENTO

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Magaly Medina responde a Nicola Porcella tras burlas con Jefferson Farfán y le recuerda sus escándalos

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo

Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: día, hora y canal del partido por cuartos de final del Challenger de Como 2026

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como