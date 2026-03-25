Facundo Callejo, convencido de representar a la selección peruana como agradecimiento por apoyo en la Guerra de Las Malvinas: “Los quiero defender”

Facundo Callejo sigue goleando con Cusco FC. - Crédito: Difusión

El encaje de Facundo Callejo en la Liga 1 ha sido inmediato. No bien se ligó a Cusco FC, el ‘Torero’ se constituyó como el líder del plantel a partir de un oficio goleador extraordinario, lo que lo llevó a transformarse en el máximo artillero de la edición pasada con 26 dianas.

En lo futbolístico, no existe duda alguna en que Callejo es una solución en el área. De ahí que la directiva de la institución le haya aplicado un cerrojo fuerte para que no se marche a ningún club ya sea de la capital —con los equipos tradicionales rondando— o del exterior.

Facundo Callejo, el capitán dorado. Crédito: Cusco FC.

Con ese asunto solucionado, el ‘Facu’ se proyecta a más y no descarta postularse a la selección peruana cuando los tiempos de su naturalización estén en el momento adecuado. Siente que integrarse a la ‘bicolor’ sería un acto de agradecimiento al país que apoyó a su nación durante la Guerra de Las Malvinas (1982).

“¿La selección? Sí. Ustedes nos defendieron en Las Malvinas, yo aunque sea en un amistoso los quiero defender. Si me dan los años, lo tengo muy hablado con mi señora. Un amistoso en Cusco, voy y los defiendo a morir”, manifestó Callejo en una entrevista con Hablemos de Max.

El goleador de Cusco FC compartió su deseo de vestir la camiseta de la 'bicolor'. | VIDEO: L1MAX

La vinculación de Facundo Callejo con el Perú es muy grande; de hecho en una conversación con Infobae, a mediados del 2025, profundizó al respecto: “Es un país al cual quiero mucho desde antes, porque soy muy patriota y ustedes nos ayudaron en Las Malvinas y los respeto mucho. Estoy muy a gusto y agradecido”.

El delantero ‘dorado’, en esa línea, espera que mientras se resuelva ese tema, surja la posibilidad de el conjunto nacional se traslade al ‘Ombligo del Mundo’ para afrontar lances oficiales. “Si nos sumamos entre todos se pueden hacer lindas cosas en el país. Desde mi punto de vista, la selección puede venir a jugar al Cusco. Bolivia se hizo muy fuerte en El Alto. ¿Por qué no soñar que contra Brasil se juegue en el Cusco. Así promocionas a jugadores de altura de la Liga 1”, externó.

Facundo Callejo totaliza cuatro anotaciones en el Apertura 2026. - Crédito: Liga 1