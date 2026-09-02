Una sola región del Perú superará los 37 °C, según último reporte del COER

Fuertes temperaturas se sentirán en la selva peruana. (Foto: Andina)

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Ucayali se prepara para tres días de calor extremo que llevarán las temperaturas diurnas hasta los 37 °C entre el jueves 3 y el sábado 5 de septiembre.

El aviso del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) prevé un episodio de intensidad moderada a fuerte, con poca nubosidad, elevada radiación ultravioleta y vientos que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

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El escenario coloca a Ucayali como la única región que superaría los 37 °C durante este periodo, según la información difundida por el COER Ucayali.

La alerta empezará a las 10:00 del jueves y terminará a las 23:59 del sábado. Aunque no se descartan chubascos, las tardes concentrarían las ráfagas de viento y el mayor aumento de la temperatura.

Ucayali tendrá radiación ultravioleta y vientos durante las tardes

El COER pidió a la población evitar la exposición prolongada al sol, beber agua de forma constante y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables. También recomendó suspender las quemas agrícolas y cualquier actividad que pueda originar incendios forestales.

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Las oficinas de Defensa Civil recibirán los reportes sobre emergencias en cada localidad. Estas medidas buscan reducir la exposición ante la combinación de altas temperaturas, radiación ultravioleta y viento, factores que pueden afectar las actividades cotidianas y elevar el riesgo en zonas rurales.

El calor coincide con un escenario que exige vigilancia por incendios. Con información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el COER Ucayali informó que detectó 840 focos de calor durante la última semana, una alerta de posible incendio y un siniestro confirmado.

Los focos son anomalías térmicas que los satélites identifican en la superficie. No equivalen necesariamente a incendios, aunque permiten ubicar áreas con quemas o con temperaturas elevadas. La vegetación seca y el viento pueden favorecer que el fuego se extienda, como una chispa que encuentra material disponible.

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La información regional indica que la escasa cobertura nubosa acompañará el incremento de temperatura durante las horas de mayor radiación. El COER no informó restricciones adicionales, pero insistió en que la población evite prácticas que generen fuego.

La recomendación incluye a productores agrícolas, habitantes cercanos a áreas de vegetación y personas que transiten por sectores expuestos. El aviso se concentra en Ucayali y abarca desde la mañana del jueves hasta la noche del sábado, cuando concluirá el periodo previsto.

119 noches cálidas

Mientras Ucayali afronta el ascenso diurno, el Callao y el litoral de Lima mantienen temperaturas nocturnas elevadas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) registró 119 noches cálidas consecutivas.

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En el Callao, el termómetro marcó 20,4 °C durante la noche, 6,6 °C por encima de lo habitual para esta época. La entidad relacionó estas condiciones con el mar cálido asociado al Niño Costero, que limita el descenso de la temperatura después del atardecer.

El Senamhi mantiene el Aviso N.° 342, de nivel rojo, para el periodo entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre. En la costa central, las temperaturas máximas pueden llegar a 29 °C, con radiación ultravioleta y ráfagas de viento.

El especialista Nelson Quispe explicó que las lluvias pueden encontrar condiciones favorables si la superficie del mar alcanza o supera los 26 °C. Por ahora, esas aguas se concentran en el Golfo de Guayaquil y un sector de Tumbes.

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