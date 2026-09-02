Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Sport Boys, unido para la recta decisiva del Torneo Clausura 2026. - Crédito: El Hincha Rosado

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A lo largo de los últimos años, Sport Boys ha afrontado más que simples problemas futbolísticos. El aspecto financiero ha sido un inconveniente muy marcado que, de hecho, ha impedido que la ‘misilera’ encuentre estabilidad en diversos planos. Ahora, en pleno 2026, esas circunstancias se encuentran un poco alejadas.

Con el Torneo Clausura en marcha, el equipo insignia del Callao despunta contra todo pronóstico, asentándose en la parte alta de la clasificación, al tiempo que en las oficinas de la institución se presume de una economía estable, la cual se está viendo reflejada en el orden del abono salarial de sus trabajadores.

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Hernán Da Campo se constituyó como el héroe del Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Claro está que los primeros en ver sus cuentas bancarias en azul son los futbolistas y quienes conformando el núcleo duro de Carlos Desio. Aquella situación ha sido confirmada en Sin TV: “Los jugadores, el comando técnico y el personal administrativo de Sport Boys están al día. Ayer se les abonó el sueldo correspondiente al mes de agosto”.

No es nada casual que con las finanzas mejor cuadradas, el equipo ‘rosado’ presente una mejor actitud en el día a día y con ello se esfuercen cada vez más en los entrenamientos en el Miguel Grau con el firme objetivo de luchar palmo a palmo por una posición privilegiada en la Liga 1 2026.

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El seleccionado de Palestina sueña con ganar un título en el Callao. | VIDEO: FA Primer Tiempo

También con esa confirmada estabilidad, de la que se espera una prolongación hasta el cierre del periodo liguero, las autoridades de la institución están comenzando a perfilar el proyecto Centenario, que consistirá en abrochar renovaciones y cerrar refuerzos para el inicio del 2027.

En el seno del Sport Boys tienen como prioridad alcanzar un acuerdo de renovación con el técnico Carlos Desio para luego centrarse en las extensiones laborales de futbolistas considerados palmarios, entre los que destacan Hernán Da Campo, Mathias Llontop, Emilio Saba y Carlos Zambrano. Con Christian Cueva, entretanto, existe una charla pendiente, en especial con el dueño de su carta pase.

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El club rosado del Callao busca amarrar a dos de sus mejores jugadores y que estuvieron en la órbita de Universitario durante el último mercado de pases, con miras a la temporada de su centenario (Sport Boys)

Sport Boys ilusiona

No es mentira ni antojadizo decir que Sport Boys se ha transformado en un claro animador del Torneo Clausura 2026. Tras siete fechas disputadas, el elenco del Callao ha salido muy bien librado de varios partidos duros y aparece en la parte alta de la clasificación, luchando por el primer lugar.

Aunque en el arranque cayó 1-0 a manos de Los Chankas, en Andahuaylas, su presentación fue destacada, contando con una serie de intencionalidades en ataque. Sin embargo, un descuido defensivo echó por tierra lo trabajado y saldó una derrota, que lejos de causar dolor, revitalizó al plantel.

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El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

A partir de entonces, el Sport Boys ha despuntado de una manera pasmosa al concatenar un invicto de seis partidos que se reparte de la siguiente manera: dos triunfos al hilo contra ADT (2-0) y Atlético Grau (0-1) para luego empatar contra Alianza Lima (1-1) y CD Moquegua (1-1).

Lo mejor, sin embargo, se dio en los últimos días de agosto cuando arrolló con mucha autoridad a Cienciano (5-1), tras reaccionar a un primer golpe encajado por Carlos Garcés. El MVP descollante del envite fue Pablo Erustes al convertir un ‘póker’.

Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar

Posteriormente llegó la exhibición contra Sporting Cristal que residirá en la memoria del Callao. Aquel juego acabó a favor del Sport Boys (1-0) luego de un golazo de media distancia de Hernán Da Campo y así se puso punto final a 19 años sin batir a los del Rímac.

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Tiene por delante el equipo de Desio tres examinatorios de rigor contra Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso y FBC Melgar, oponentes de altura que, definitivamente, marcarán la hoja de ruta y denotarán en qué nivel se encuentran.