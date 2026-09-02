‘Jhonsson Pulpo’, líder del grupo criminal ‘Los Pulpos’, llegó a Lima tras ser capturado en Bolivia

Bajo un impresionante despliegue de seguridad, 'Jhonsson Pulpo' fue trasladado a Lima para enfrentar a la justicia. Este criminal es acusado de graves delitos como secuestro, extorsión y sicariato. (Crédito: Canal N)

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A las 6:00 p. m., el peligroso criminal Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, llegó a Lima tras ser expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades peruanas. El detenido arribó a la base del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, procedente de Juliaca, donde permanecía bajo custodia policial. El traslado se realizó en una aeronave Hércules L100 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Según informó Canal N, Cruz Torres descendió de la aeronave esposado y con un chaleco de detenido, mientras era escoltado por agentes policiales. Junto a él también fue trasladado Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años, alias ‘Gordillo’, señalado como su presunto cómplice. Ambos fueron capturados el martes en La Paz, Bolivia, y posteriormente entregados a las autoridades peruanas.

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El traslado de Jhonsson Pulpo desde Juliaca se realizó en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (Crédito: Video captura/ Canal N)

‘Jhonsson Pulpo’ fue capturado en Bolivia

De acuerdo con la información difundida por Canal N, Cruz Torres y Mendocilla fueron intervenidos alrededor de las 9:15 a. m. en una zona altamente comercial de La Paz. Durante la intervención no se les encontraron armas de fuego, pero sí documentos falsos. Esta situación derivó en la decisión de las autoridades bolivianas de expulsarlos del país y entregarlos a la Policía peruana.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre las policías de Perú y Bolivia, con apoyo del FBI y la DEA. “Se ha cumplido la misión”, afirmó el titular del Mininter, quien destacó la labor de los agentes peruanos para ubicar al cabecilla de ‘Los Pulpos’, organización vinculada con diversos delitos.

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Este video es una cobertura en vivo que muestra en pantalla dividida la llegada a Lima del cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', Johnson Smith Cruz, escoltado por agentes de la Policía Nacional. Simultáneamente, el ministro del Interior, César Astudillo, realiza declaraciones a la prensa en una zona de aeropuerto, con un avión de transporte militar al fondo. La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre policías de Perú y Bolivia, con apoyo de FBI y DEA, por delitos como robo agravado y secuestro.

Condena de cadena perpetua

Astudillo señaló que Cruz Torres cuenta con una condena de cadena perpetua y que registra una alerta roja de Interpol. Según explicó el ministro, la sentencia está relacionada con delitos como robo agravado, secuestro con subsecuente muerte, extorsión, sicariato y organización criminal. Además, el detenido formaba parte del programa de los más buscados y se ofrecía una recompensa de S/500.000 por información que permitiera localizarlo.

El titular del Interior también sostuvo que existen elementos de convicción que vinculan directamente a Cruz Torres con los recientes hechos de violencia registrados en Trujillo. Según Astudillo, las investigaciones lo relacionan con la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario, quien posteriormente fue liberado. “Tiene una relación directa”, sostuvo el ministro al referirse a estos hechos.

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, llegó a Lima tras ser expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades peruanas. (Crédito: Captura video/Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Gordillo’ habría colaborado con el cabecilla

Durante la intervención en Bolivia también fue detenido alias ‘Gordillo’, quien habría permanecido junto a Cruz Torres durante su etapa de clandestinidad. Astudillo indicó que Mendocilla habría utilizado teléfonos para transmitir disposiciones y órdenes a integrantes de la organización criminal que operaban en Trujillo.

Tras su llegada al Callao, ambos detenidos fueron trasladados bajo fuerte custodia policial. Cruz Torres será puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias relacionadas con los hechos que se le atribuyen y el cumplimiento de la condena que pesa en su contra.

Las investigaciones vinculan a Jhonsson Pulpo con hechos de violencia en Trujillo, entre ellos la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario. (Crédito: Captura de video/Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

PCM destaca respuesta contra el crimen

En el lugar también estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien resaltó la intervención de la Policía Nacional y el apoyo brindado por las autoridades bolivianas. El premier recordó el compromiso asumido por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para enfrentar a las organizaciones criminales desde el inicio de su gestión.

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Galarreta también destacó la participación de las Fuerzas Armadas y planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y equipamiento policial. “No importa en qué país estén”, afirmó el premier al señalar que el Gobierno continuará con la búsqueda de integrantes de organizaciones criminales. Asimismo, resaltó la “respuesta inmediata” de la Policía Nacional tras los recientes hechos ocurridos en Trujillo.

El Presidente del Consejo de Ministros se pronunció durante el traslado a Lima del cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos'. Galarreta reafirma la postura del gobierno de combatir frontalmente a la delincuencia. (Crédito: Canal N)