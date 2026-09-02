Perú

Sinchi Roca: informe de Serpar registró 24 mil árboles antes de que casi 10 hectáreas del parque fueran cedidas al Metropolitano

La controversia por la reducción del parque llegó al Tribunal Constitucional luego de fallos judiciales contradictorios sobre la obligación de implementar un área de compensación para los vecinos

Un informe oficial de Serpar de febrero de 2009 identificó un “Bosque Ecológico Sinchi Roca” con aproximadamente 24 mil ejemplares forestales. Composición: Infobae / Serpar / LR
Un informe oficial de Serpar de febrero de 2009 identificó un “Bosque Ecológico Sinchi Roca” con aproximadamente 24 mil ejemplares forestales. Composición: Infobae / Serpar / LR
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El parque Sinchi Roca, en Comas, quedó en el centro de una disputa por el uso de parte de sus terrenos para infraestructura del Metropolitano. La controversia gira sobre las condiciones que tenía el espacio antes de las obras y sobre las medidas previstas para compensar la pérdida de áreas verdes.

Una investigación de Actualidad Ambiental, revisó documentos oficiales que registran la existencia de un bosque ecológico dentro del parque. Un informe de Serpar de febrero de 2009 consignó cerca de 24 mil ejemplares forestales en el sector que después fue destinado a instalaciones vinculadas con el sistema de transporte.

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La información entra en conflicto con la posición de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y del Servicio de Parques de Lima (Serpar), entidades que sostienen que el terreno correspondía a un antiguo relleno sanitario. Los documentos revisados plantean una relación entre ambas condiciones, debido a que el área funcionó antes como relleno y luego recibió plantaciones forestales.

El conflicto también llegó al ámbito judicial. Una organización vecinal presentó una demanda de amparo en 2021 por la reducción del área del parque. Tras decisiones judiciales contrapuestas, el expediente permanece en el Tribunal Constitucional, donde los vecinos solicitan medidas de compensación y cuestionan el uso del espacio para infraestructura del Metropolitano.

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Cesiones redujeron el área del parque

"Jueves de patitas" en el club zonal Sinchi Roca, Comas. (Infobae/Paula Elizalde)
"Jueves de patitas" en el club zonal Sinchi Roca, Comas. (Infobae/Paula Elizalde)

El Sinchi Roca ocupa cerca de 54 hectáreas y constituye uno de los principales espacios públicos de Lima Norte. Su uso alcanza a vecinos de Comas y de distritos cercanos como Carabayllo, Independencia y Los Olivos.

La primera cesión ocurrió en 2009. Mediante el Acuerdo de Concejo N.° 121, la Municipalidad de Lima autorizó entregar aproximadamente 7,8 hectáreas a Protransporte, entidad que después pasó a formar parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Ese terreno fue destinado al Patio Aplicación Norte del COSAC I, instalación utilizada para abastecimiento de combustible, mantenimiento y estacionamiento de buses del Metropolitano.

En 2017 se aprobó una segunda cesión de 2,2 hectáreas mediante el Acuerdo de Concejo N.° 212. El objetivo fue ampliar infraestructura relacionada con el sistema de transporte hacia Comas y Carabayllo.

Según la investigación de Actualidad Ambiental, ambas cesiones representaron cerca de 10 hectáreas, equivalentes al 18,5% de la superficie total del parque.

Un informe de Serpar registró 24 mil árboles

Uno de los documentos centrales del caso es el Informe N.° 002-2009/SERPAR-LIMA/GAV/DA/MML, fechado el 10 de febrero de 2009. El documento identifica el espacio como Bosque Ecológico Sinchi Roca y registra aproximadamente 24 mil ejemplares forestales.

El registro incluye eucaliptos, casuarinas, molles, tecomas, mimosas y fresnos. También precisa que las plantaciones tenían cerca de seis años de antigüedad.

El mismo informe señala que alrededor del 35% del bosque presentaba mortandad. El documento relaciona este problema con las características del terreno, debido a su anterior uso como relleno sanitario.

De esta forma, la documentación revisada por Actualidad Ambiental recoge tanto el antecedente del relleno sanitario como la posterior existencia de plantaciones forestales en el mismo espacio.

Imágenes satelitales muestran cambios antes de las obras

Así fue el recorte del parque Sinchi Roca en el 2009. Foto: Captura de Goglee Earth por Actualidad Ambiental
Así fue el recorte del parque Sinchi Roca en el 2009. Foto: Captura de Goglee Earth por Actualidad Ambiental

Actualidad Ambiental también revisó imágenes de Google Earth correspondientes a 2009. Una captura del 2 de marzo de ese año permite observar áreas verdes en el sector que después recibió infraestructura del Metropolitano.

En una imagen del 14 de abril de 2009, la vegetación ya no aparece y el terreno figura despejado. Esta secuencia forma parte de las pruebas consideradas dentro de la controversia sobre las condiciones del espacio antes de la intervención.

Otros documentos vinculados con el parque también mencionan el bosque ecológico. Entre ellos figuran registros relacionados con un sistema de riego contratado en 2004 para mejorar el abastecimiento de agua de la zona.

Según la documentación revisada por Actualidad Ambiental, esa obra representó una inversión superior a S/130 mil.

Además, una publicación institucional de la Municipalidad de Lima, difundida en enero de 2004, registró una propuesta para sembrar cerca de 20 mil árboles en Comas después de recuperar un área que antes era utilizada como desmonte.

Vecinos llevaron el caso a los tribunales

La reducción de los espacios del parque motivó a la Asociación de Gestión y Defensa del Parque Zonal Sinchi Roca y Espacios Públicos, integrada por vecinos de Comas y zonas cercanas, a presentar una demanda de amparo en 2021 contra la MML y Serpar.

En noviembre de 2022, el Poder Judicial emitió una sentencia favorable a los demandantes. La resolución dispuso la implementación de un parque de 100.528 metros cuadrados como compensación por el espacio utilizado para el Patio de Maniobras del Metropolitano.

La situación cambió en septiembre de 2025, cuando una segunda sentencia dejó sin efecto aquella decisión y eximió a la Municipalidad de Lima de ejecutar la compensación.

La asociación vecinal apeló esa resolución. El expediente pasó al Tribunal Constitucional, instancia que todavía debe resolver el caso.

La Asociación de Gestión y Defensa del Parque Zonal Sinchi Roca y Espacios Públicos sostiene que las imágenes satelitales y los documentos oficiales respaldan la existencia de áreas verdes antes de la intervención.

Dionel Martínez, secretario de Asuntos Ambientales y Legales de la organización vecinal, cuestionó la última decisión judicial por considerar que descartó pruebas presentadas por los residentes.

La asociación solicita que el Tribunal Constitucional revise el caso y disponga medidas de compensación. Entre sus pedidos también figura el retiro de la cochera del Metropolitano del área del parque y una reparación por la pérdida de los ejemplares forestales.

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