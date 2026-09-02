Perú

Alejandro Aguinaga, senador de FP, aseguró que las recientes capturas han traído “mucha tranquilidad” a Trujillo

El legislador de Fuerza Popular evitó evaluar el desempeño del jefe de la PNP y defendió la continuidad del mando por su plazo de dos años, durante una entrevista tensa en Canal N

Vista superior de varios policías vestidos de negro con chalecos distintivos junto a un grupo de personas detenidas
Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian a personas intervenidas durante un operativo de seguridad. (PNP)
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El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, respaldó la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y sostuvo que existe calma en Trujillo “según reportes” que maneja, en medio de una entrevista con Canal N.

Consultado de manera directa sobre si el comandante general debía continuar en el cargo, Aguinaga evitó pronunciarse sobre la gestión personal de Arriola y desplazó el eje de la discusión hacia la institucionalidad policial. “No es el problema de nombres, es el problema de institución. Y la institucionalidad no hay que quebrarla, no importa el nombre”, respondió el legislador, quien remarcó que el mandato del jefe policial se extiende por dos años.

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Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

Ante la insistencia del conductor sobre si el liderazgo de Arriola había sido el adecuado durante su gestión, el senador atribuyó los resultados operativos recientes a las directivas del presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Según Aguinaga, esas órdenes explicarían las capturas realizadas en los últimos días.

El intercambio se tensó cuando el periodista contrapuso la cifra de 72 choferes y cobradores asesinados en lo que va del año, pese a la operación conjunta que contó con el respaldo de la policía boliviana, el FBI y la DEA. El comunicador subrayó que el crimen no se ha detenido en el país y recordó que el ataque más reciente ocurrió en la madrugada del domingo, con un saldo de cuatro personas asesinadas y una quinta víctima secuestrada.

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El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.
El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

La afirmación sobre la calma en Trujillo generó un cruce directo en la entrevista

Frente a ese dato, Aguinaga sostuvo que los informes que maneja indican que existe tranquilidad en la región La Libertad, cuya capital es Trujillo, y expresó su expectativa de que esa situación se replique en el resto del territorio nacional. “En estos momentos, los informes que tenemos es en Trujillo hay mucha tranquilidad”, afirmó el legislador, en referencia a las recientes capturas vinculadas al crimen organizado en la ciudad.

El periodista repreguntó de inmediato para confirmar si el senador sostenía, en efecto, que había tranquilidad en Trujillo, ante lo cual Aguinaga insistió en que las detenciones “les da tranquilidad” a los habitantes y remarcó que ese efecto “no lo pueden negar”. La respuesta llevó al conductor a recordarle que, apenas días atrás, se había producido el asesinato de cuatro personas y el secuestro de una quinta en esa misma ciudad. “¿Cómo que tranquilidad?”, cuestionó el comunicador ante la insistencia del legislador.

El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero
El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero| Foto:

El senador pidió evitar la especulación sobre la identidad de los detenidos

Ante el señalamiento de que aún no existe certeza sobre si los detenidos en el operativo binacional fueron efectivamente los responsables del crimen del domingo, Aguinaga llamó a no adelantar conclusiones. “Esperemos que no hagamos tanta especulación, porque lo que estamos es especulando, que fue, que no fue”, sostuvo, y pidió aguardar los resultados de las investigaciones antes de emitir un juicio definitivo sobre la autoría del ataque.

El periodista recordó entonces que el propio ministro Astudillo había reconocido, en esa misma jornada y en el estudio de Canal N, que no podía confirmar si las personas capturadas eran quienes perpetraron el ataque. Aguinaga respondió que, si bien el titular del sector no lo había confirmado, tampoco lo había descartado, en una réplica que evidenció la falta de certeza oficial sobre la identidad de los responsables del crimen que motivó el operativo internacional.

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