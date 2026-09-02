Perú

Dominio criminal de ‘Jhonsson Pulpo’ en Chile: amenazas, secuestros y asesinatos bajo investigación

La organización nacida en Trujillo extendió su red criminal hacia Santiago. Las pesquisas vinculan a sus integrantes con amenazas a comerciantes, homicidios, cobros de cupos e incendios contra negocios

Caen siete presuntos criminales de banda 'Los Pulpos', entre ellos un peruano con antecedentes por sicariato. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Latina)
En 2024, cayeron siete presuntos criminales de banda 'Los Pulpos', entre ellos un peruano con antecedentes por sicariato. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Latina)
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La organización criminal Los Pulpos, nacida en Trujillo, La Libertad, extendió desde hace años sus operaciones a Chile, donde autoridades y víctimas la vinculan con extorsiones, secuestros, amenazas, porte de armas e incendios contra negocios. En el centro de las investigaciones figura Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, quien ya se encuentra en territorio nacional custodiado por la justicia peruana.

El grupo habría instalado una red en comunas como Renca, Quinta Normal, Independencia, Recoleta y Huechuraba, en Santiago de Chile. De acuerdo con las pesquisas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fiscalía, la banda exigía pagos mensuales a comerciantes a cambio de no atacar sus locales ni a sus familias.

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“Paga las consecuencias, es tu mujer o si no tu hija, si no tu hermano. Dame una solución porque tu tiempo se está acabando”, se escucha en uno de los audios atribuidos a extorsionadores vinculados a Los Pulpos. Las víctimas denunciaron exigencias de entre cinco y veinte millones de pesos chilenos mensuales, aunque algunas reportaron pagos de hasta cuarenta millones.

La expansión del grupo en Chile también incluyó alianzas con otros delincuentes y la división territorial de sectores de Santiago.

“Ciertas personas que ejercen el liderazgo instruyen directamente. No tienen mandos medios. Pasan directamente a las personas que ejecutan los delitos y retribuyen después la parte económica”, explicó una fuente policial chilena sobre la estructura que atribuyen a la organización.

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‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

‘Jhonsson Pulpo’ en Perú

Cruz Torres ingresó al Perú bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de su captura en La Paz, Bolivia. El presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos fue entregado el 1 de septiembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno, y trasladado posteriormente a Juliaca.

La intervención incluyó también a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años. Ambos fueron detenidos en territorio boliviano, donde ‘Jhonsson Pulpo’ se encontraba de forma irregular.

Tras los controles migratorios y la entrega formal, la PNP asumió la custodia de los investigados. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, anunció que conduciría el traslado de Cruz Torres a Lima para continuar con las diligencias judiciales pendientes.

Desde Piura, la presidenta Keiko Fujimori informó que el detenido será enviado a un establecimiento penitenciario peruano, aunque no detalló cuál será ni cuándo ocurrirá su internamiento.

“El ministro del Interior, el general Astudillo, se encuentra dirigiéndose a la región de Puno ya que el líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ va a ser trasladado a uno de los penales en nuestro país”, declaró.

La mandataria atribuyó la captura a un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana, la PNP y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. “Las organizaciones criminales no miran fronteras y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, sostuvo.

Cruz Torres afronta órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, según las autoridades. También cuenta con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, de acuerdo con información de las autoridades bolivianas.

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