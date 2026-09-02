Quién es Josiane Sciotti, la representante peruana en Miss Mundo 2026

Josiane Sciotti, de 19 años, representará a Perú en la final de Miss Mundo 2026 en Vietnam

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A sus 19 años, Josiane Sciotti será la representante de Perú en la edición 73 de Miss Mundo 2026, cuya final está prevista para el sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de Abril de Nha Trang, Vietnam. La modelo y estudiante de medicina busca llevar la bandera peruana a una de las competencias internacionales de belleza con mayor trayectoria.

Sciotti nació en Italia y creció en Perú. Su perfil combina experiencia en certámenes juveniles, actividad como modelo y una formación académica orientada al área de la salud. En el concurso internacional, participará junto a cerca de 110 candidatas de países y territorios de distintas regiones.

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La joven ya tuvo presencia en competencias anteriores. Fue virreina del Teen Petite Mesoamérica 2025 y obtuvo el primer puesto entre las finalistas del Miss Teen Mundial 2025. Esos antecedentes forman parte de su recorrido antes de llegar a la instancia de Miss Mundo, donde intentará posicionarse entre las participantes destacadas de la edición.

Josiane Sciotti se prepara para una carrera en medicina

La principal meta profesional de Josiane Sciotti está fuera de las pasarelas. La candidata peruana estudia medicina y aspira a especializarse en cirugía plástica y reconstructiva. Su objetivo es desarrollar una profesión vinculada a la atención de pacientes y a procedimientos que contribuyan a su recuperación física.

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La cirugía reconstructiva abarca intervenciones destinadas a reparar alteraciones congénitas, lesiones causadas por accidentes, quemaduras o consecuencias de tratamientos médicos. En ese campo, la representante peruana espera construir una carrera que combine la formación científica con el trato cercano a las personas.

La candidata peruana participará junto a cerca de 110 representantes en la definición del certamen

El certamen destaca, entre sus actividades, los proyectos de propósito social de cada candidata. Sciotti plantea una agenda centrada en la salud integral y en la posibilidad de que jóvenes de distintas procedencias accedan a oportunidades educativas y profesionales. También busca transmitir un mensaje de perseverancia a quienes persiguen objetivos en ámbitos competitivos.

Su preparación académica avanza en paralelo con su trabajo en la industria de la moda. La peruana busca proyectar una carrera internacional como modelo sin abandonar su propósito de ejercer la medicina. Esa doble faceta define buena parte de su presentación pública en Vietnam.

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La danza y la cultura peruana como parte de su propuesta

Sciotti mide 1,71 metros y figura entre las concursantes más jóvenes de Miss Mundo 2026. Durante los días previos a la final, participó en las actividades oficiales del concurso en Vietnam, un tramo que suele incluir presentaciones culturales, entrevistas, sesiones fotográficas y pruebas vinculadas a las distintas categorías de la competencia.

Entre sus intereses personales aparecen la lectura, los viajes, la natación, la música y el entrenamiento físico. La danza tradicional ocupa un lugar particular dentro de su propuesta, ya que la concursante la identifica como una vía para difundir expresiones culturales del Perú ante audiencias internacionales.

La modelo y estudiante de medicina busca especializarse en cirugía plástica y reconstructiva

El dominio del inglés es otra de las herramientas que lleva al certamen. La fluidez en ese idioma le permite intervenir en actividades grupales, entrevistas y encuentros con representantes de otras delegaciones. En concursos de alcance mundial, la comunicación suele ser un factor relevante para presentar iniciativas personales y proyectos sociales ante el jurado y la organización.

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La participación peruana se produce en un contexto de ampliación de la competencia. Este año debutarán delegaciones de Eritrea, Guayana Francesa, Maldivas, Mozambique y Pakistán, según la información difundida sobre el certamen. La edición reúne a concursantes de alrededor de 110 naciones y territorios, con actividades en distintas ciudades vietnamitas antes de la definición.

Final del Miss Mundo 2026

La gala final tendrá lugar en la Plaza 2 de Abril, en la ciudad costera de Nha Trang. Allí, Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y actual titular de la corona, entregará el título a la ganadora de 2026.

Miss Mundo se diferencia de otros certámenes internacionales por el peso que concede al programa Beauty With a Purpose, que promueve iniciativas sociales impulsadas por las concursantes. La organización presenta la competencia como una plataforma para visibilizar proyectos relacionados con educación, salud, desarrollo comunitario y asistencia a poblaciones vulnerables.

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Para Sciotti, la final en Vietnam será una oportunidad para exponer su perfil como estudiante, modelo y promotora de una iniciativa ligada al bienestar. La representante peruana competirá por la corona en una definición que reunirá a delegaciones de los cinco continentes el próximo sábado 5 de septiembre.

Nacida en Italia y criada en Perú, Sciotti ya cuenta con experiencia en concursos internacionales juveniles