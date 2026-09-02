Perú

Familiares de detenidos en Trujillo negaron que hayan participado en el secuestro de empresario minero

La versión de las familias señala que algunos de los hombres capturados se encontraban en sus casas, dormidos o con sus parejas, cuando agentes de la PNP irrumpieron en sus casas sin un fiscal presente

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana
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Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

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“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el rapto.

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Un operativo policial en Trujillo por un caso de secuestro genera controversia luego de que la estatura de los cinco detenidos no coincidiera con la de los delincuentes grabados en video. Familiares denuncian que se trata de una detención injusta y exigen una investigación exhaustiva.

Familiares cuestionaron forma de los arrestos

Las denuncias de los parientes también apuntaron al procedimiento de captura. Una de las mujeres que protestó relató que a su hijo “han ido y lo han sacado de adentro durmiendo” y añadió: “Me rompieron todo. Ahora yo pido justicia”.

Otra familiar fue más lejos y puso en duda la legalidad del ingreso a la vivienda. “Se han metido allá a la casa sin permiso de nada, sin un documento de un fiscal, una orden que puede entrar”, afirmó durante el plantón.

En ese mismo marco, la prima del joven de 19 sostuvo que el detenido estuvo en su casa junto a su enamorada la noche del ataque. “Mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, declaró, y agregó que cuenta con videos y fotografías que, según su versión, podrían respaldar esa coartada.

La mujer también dijo que la intervención se explicaría por antecedentes del joven cuando era menor de edad. “Solamente porque él tiene un antecedente cuando era menor de edad. Cometió errores, porque era joven y no sabía”, señaló. Según su relato, el detenido trabajaba como estibador para una marca de gaseosas y no integra a Los Pulpos, organización criminal vinculada con el crimen.

Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)
Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)

PNP no ofreció detalles sobre detenidos

La Policía Nacional presentó el martes a cinco personas como presuntos participantes en el secuestro y asesinato de cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla. El caso ocurrió en Trujillo, donde un grupo armado con indumentaria similar a la de la Policía Nacional del Perú interceptó al empresario, lo bajó de su vehículo y disparó contra quienes permanecían dentro de la camioneta.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que cuatro de los detenidos participaron el día del crimen, pero hasta el momento no se ofrecieron datos adicionales sobre los elementos que vincularían a los intervenidos con el secuestro y los asesinatos.

Tampoco se comunicaron, durante la presentación de los sospechosos, resultados de pruebas de absorción atómica ni el hallazgo de prendas policiales en poder de los arrestados. Esa ausencia de detalles fortaleció el reclamo de las familias, que piden que la acusación se contraste con prueba técnica.

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