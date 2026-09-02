Magaly Medina llama ‘hipócrita’ a Paco Bazán tras pedir ir a su programa y le advierte: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”

Magaly Medina no se guardó nada y criticó a su colega de canal, Paco Bazán, por su aparición en el programa del entorno de Jefferson Farfán. La conductora lo calificó de 'desleal' y 'antiético' por fraternizar con quien mantiene una batalla legal contra ella y ATV. Captura: Magaly TV La Firme

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La polémica entre Magaly Medina y Paco Bazán sumó un nuevo capítulo. Luego de cuestionar la aparición de su compañero de ATV en el podcast ‘La Manada’, de Jefferson Farfán, la conductora reveló que el periodista intentó acudir a su programa durante la tarde del 1 de setiembre.

Según contó Magaly, Bazán estuvo insistiendo para ser invitado al espacio televisivo e incluso habría manifestado que no le importaba que lo “pateen” o lo “maltraten”. Sin embargo, la conductora fue tajante y descartó recibirlo.

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Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina rechaza a Paco Bazán

“Y ahora en la tarde estuvo rogando que quería venir al programa. Dice que no importa que lo pateen, que lo maltraten”, contó Magaly durante su programa. La periodista cuestionó que Bazán buscara acercarse a su espacio después de su encuentro con Farfán.

“No, Paco, no me interesa invitarte, no me interesa”, afirmó. Y agregó: “O sea, después de que te vas de sobón y de ayayero, ¿quieres venir de ayayero aquí? No, gracias”. Magaly continuó relatando la situación y reaccionó con evidente molestia ante la insistencia de su compañero.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Quería entrar de rodillas. O sea, ¿Qué le pasa? ¿Ha perdido la cabeza este muchacho? ¿Qué le pasa? Páguenle terapia. ¿Qué le pasa?”, expresó.

La conductora consideró que Bazán habría intentado regresar al programa después de darse cuenta de las consecuencias que podía tener su encuentro con Farfán. “Va, sobonea al enemigo número uno del canal y luego llama porque se da cuenta de lo que ha hecho”, sostuvo.

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Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a quienes buscan aprobación

A partir de este episodio, Magaly criticó a quienes, según ella, buscan constantemente la aprobación de otras personas.

“Pero él juega... esas personas que juegan a dos cachetes, ¿no? Soboneo por acá, pero como acá no nos gusta la sobonería barata, como esos que siempre viven con chupes, que los andan aplaudiendo porque necesitan la validación externa, siempre”, señaló.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también explicó qué entiende por “chupes” y cuestionó las relaciones basadas en la complacencia. “Necesitan validación de mujeres, validación de amigos, validación de grupos y, sobre todo, validación de chupes, porque los chupes nunca son amigos. Los chupes son aquellos que siempre te van a decir aquello que quieres escuchar. Jamás te dirán algo verdadero, jamás, porque son hipócritas consagrados”, afirmó. “Así que yo de hipócritas no quiero nada”, agregó.

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Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ni se asome a la puerta de mi estudio”

Magaly fue contundente al referirse a una eventual llegada de Paco Bazán a su espacio televisivo y aseguró que no permitiría que ingresara.

“Así venga y se arrastre por acá, lo haré sacar con seguridad. Que ni se asome a la puerta de mi estudio, porque yo no necesito ayayeros, nunca los he querido, no los tengo”, sentenció. La conductora reiteró su rechazo hacia las personas que considera sobonas.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Detesto a la gente sobona, la detesto, porque me parece que son unos reverendos hipócritas”, manifestó. Finalmente, volvió a cuestionar la actitud de Bazán y lanzó una dura crítica sobre su comportamiento. “Qué falta de amor propio este tipo, de verdad. Qué falta de amor propio”, expresó.

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Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.