Perú

Magaly Medina llama ‘hipócrita’ a Paco Bazán tras pedir ir a su programa y le advierte: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”

La conductora cuestionó que su compañero apareciera en ‘La Manada’ en medio del conflicto legal con el exfutbolista Jefdferson Farfán y reveló que Paco Bazán pidió acudir a su programa, pero ella rechazó recibirlo y le advirtió que ni se asome a la puerta de su estudio

Magaly Medina no se guardó nada y criticó a su colega de canal, Paco Bazán, por su aparición en el programa del entorno de Jefferson Farfán. La conductora lo calificó de 'desleal' y 'antiético' por fraternizar con quien mantiene una batalla legal contra ella y ATV. Captura: Magaly TV La Firme
Guardar

La polémica entre Magaly Medina y Paco Bazán sumó un nuevo capítulo. Luego de cuestionar la aparición de su compañero de ATV en el podcast ‘La Manada’, de Jefferson Farfán, la conductora reveló que el periodista intentó acudir a su programa durante la tarde del 1 de setiembre.

Según contó Magaly, Bazán estuvo insistiendo para ser invitado al espacio televisivo e incluso habría manifestado que no le importaba que lo “pateen” o lo “maltraten”. Sin embargo, la conductora fue tajante y descartó recibirlo.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina rechaza a Paco Bazán

“Y ahora en la tarde estuvo rogando que quería venir al programa. Dice que no importa que lo pateen, que lo maltraten”, contó Magaly durante su programa. La periodista cuestionó que Bazán buscara acercarse a su espacio después de su encuentro con Farfán.

“No, Paco, no me interesa invitarte, no me interesa”, afirmó. Y agregó: “O sea, después de que te vas de sobón y de ayayero, ¿quieres venir de ayayero aquí? No, gracias”. Magaly continuó relatando la situación y reaccionó con evidente molestia ante la insistencia de su compañero.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Quería entrar de rodillas. O sea, ¿Qué le pasa? ¿Ha perdido la cabeza este muchacho? ¿Qué le pasa? Páguenle terapia. ¿Qué le pasa?”, expresó.

La conductora consideró que Bazán habría intentado regresar al programa después de darse cuenta de las consecuencias que podía tener su encuentro con Farfán. “Va, sobonea al enemigo número uno del canal y luego llama porque se da cuenta de lo que ha hecho”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a quienes buscan aprobación

A partir de este episodio, Magaly criticó a quienes, según ella, buscan constantemente la aprobación de otras personas.

“Pero él juega... esas personas que juegan a dos cachetes, ¿no? Soboneo por acá, pero como acá no nos gusta la sobonería barata, como esos que siempre viven con chupes, que los andan aplaudiendo porque necesitan la validación externa, siempre”, señaló.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también explicó qué entiende por “chupes” y cuestionó las relaciones basadas en la complacencia. “Necesitan validación de mujeres, validación de amigos, validación de grupos y, sobre todo, validación de chupes, porque los chupes nunca son amigos. Los chupes son aquellos que siempre te van a decir aquello que quieres escuchar. Jamás te dirán algo verdadero, jamás, porque son hipócritas consagrados”, afirmó. “Así que yo de hipócritas no quiero nada”, agregó.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ni se asome a la puerta de mi estudio”

Magaly fue contundente al referirse a una eventual llegada de Paco Bazán a su espacio televisivo y aseguró que no permitiría que ingresara.

“Así venga y se arrastre por acá, lo haré sacar con seguridad. Que ni se asome a la puerta de mi estudio, porque yo no necesito ayayeros, nunca los he querido, no los tengo”, sentenció. La conductora reiteró su rechazo hacia las personas que considera sobonas.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Detesto a la gente sobona, la detesto, porque me parece que son unos reverendos hipócritas”, manifestó. Finalmente, volvió a cuestionar la actitud de Bazán y lanzó una dura crítica sobre su comportamiento. “Qué falta de amor propio este tipo, de verdad. Qué falta de amor propio”, expresó.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Magaly MedinaPaco BazánJefferson FarfánATVperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por encuentro con Jefferson Farfán: “¿Cómo puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó que su compañero de ATV haya acudido al podcast de Jefferson Farfán y protagonizado un abrazo con el exfutbolista, pese al conflicto legal que mantiene con el canal

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por encuentro con Jefferson Farfán: “¿Cómo puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”

Más de 300 productos de la canasta familiar aumentaron de precio: maracuyá, bonito, ají amarillo y cebolla china entre los más afectados

El INEI detalló que las mayores variaciones se concentraron en diversos alimentos, mientras que otros productos registraron descensos significativos durante el mismo periodo

Más de 300 productos de la canasta familiar aumentaron de precio: maracuyá, bonito, ají amarillo y cebolla china entre los más afectados

Magaly Medina manda a respirar a Mario Hart tras explicación sobre joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “¿Cómo será cuando la ampayemos?”

La conductora cuestionó la extensa explicación del piloto, bromeó sobre cómo reaccionaría si algún día su programa captara a Korina Rivadeneira junto a un supuesto galán y le recomendó hacer ejercicios de respiración antes de responder

Magaly Medina manda a respirar a Mario Hart tras explicación sobre joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “¿Cómo será cuando la ampayemos?”

Magaly Medina duda retiro de Óscar Custodio de La Bella Luz: “Mintió públicamente, él sigue siendo el líder, sigue siendo el dueño”

La periodista sostuvo que la presencia de Custodio en dos presentaciones durante el mismo fin de semana demostraría que no se habría alejado de la agrupación como lo dijo en conferencia de prensa

Magaly Medina duda retiro de Óscar Custodio de La Bella Luz: “Mintió públicamente, él sigue siendo el líder, sigue siendo el dueño”

Magaly Medina arremete contra dueño de La Bella Luz por agredir a la prensa: “No se puede ser patán”

La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó la actitud de Óscar Custodio frente a los periodistas y recordó que la prensa ayudó a difundir la música de La Bella Luz

Magaly Medina arremete contra dueño de La Bella Luz por agredir a la prensa: “No se puede ser patán”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por encuentro con Jefferson Farfán: “¿Cómo puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por encuentro con Jefferson Farfán: “¿Cómo puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”

Magaly Medina duda retiro de Óscar Custodio de La Bella Luz: “Mintió públicamente, él sigue siendo el líder, sigue siendo el dueño”

Magaly Medina arremete contra dueño de La Bella Luz por agredir a la prensa: “No se puede ser patán”

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

Karla Tarazona marca distancia con Rocío Miranda tras ingreso a América TV: “No le doy luz a nadie, me da igual”

DEPORTES

Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Con Alexander Merino y Dana Guzmán, Perú anunció sus convocados en tenis para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Julio César Uribe confía en la recuperación de Sporting Cristal pese a marcada fragilidad en Liga 1 2026: “No estamos muertos aún”

Desde Chile, llega la nueva incorporación de Universitario pensando en la Copa Libertadores Femenina 2026: ¿de quién se trata?

Lista de convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley: las 14 elegidas por Antonio Rizola

La marca histórica que Ignacio Buse persigue en el US Open 2026: récord todavía le pertenece a Jaime Yzaga