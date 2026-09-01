Perú

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

El actor peruano recordó las pérdidas que sufrió por el consumo, los tres tratamientos que atravesó y el momento en que entendió que debía abandonar las sustancias

Pietro Sibille cuenta todo lo que vivió por su adicción al alcohol.
Pietro Sibille cuenta todo lo que vivió por su adicción al alcohol.
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El actor peruano Pietro Sibille afirmó que su adicción al alcohol y las drogas lo llevó a perder vínculos, trabajos y la confianza de su entorno profesional durante un período de 30 años. Tras pasar tres veces por un centro de rehabilitación, aseguró que logró sostener la sobriedad y que su decisión de dejar el consumo surgió cuando comprendió que su vida corría riesgo.

Sibille, integrante del elenco de la nueva producción La gran sangre: Ojo por ojo, habló sobre el proceso que atravesó para alejarse de las sustancias y admitió que durante años no tuvo la determinación de abandonar la adicción. El primer internamiento representó un punto de quiebre, aunque el camino hasta la recuperación incluyó recaídas y nuevos tratamientos.

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“Fue una lucha muy agotadora y muy dolorosa durante 30 años, pero nunca con la verdadera intención consciente de querer dejarlo, sino recién a partir de mi primer internamiento”, sostuvo el actor en una entrevista con el canal Lexismanía.

El intérprete señaló que el consumo alteró distintas áreas de su vida cotidiana y profesional. Según su testimonio, el problema derivó en la ruptura de relaciones de pareja, la pérdida de oportunidades laborales y el deterioro de los lazos con amigos y colegas.

Un díptico muestra a Pietro Sibille antes (izquierda, blanco y negro, con camiseta sin mangas) y después (derecha, a color, con camisa estampada y gafas de sol)
El reconocido actor peruano Pietro Sibille reaparece con un notable cambio físico tras perder más de 10 kilos, mostrando una figura renovada y un nuevo romance.

El alcohol afectó sus relaciones, su carrera y su economía

Durante la conversación, Pietro Sibille recordó que la adicción también perjudicó su reputación en el ambiente artístico. El actor indicó que algunos directores dejaron de confiar en él y que, en determinado momento, sintió que había perdido el respeto de parte del público y de sus compañeros de trabajo.

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Llegué a perder todo por mi adicción. He perdido a varias novias, he perdido varios trabajos, he perdido sobre todo la confianza de los directores, de la gente que trabaja en lo nuestro, pero sobre todo de mis amigos”, declaró.

Sibille añadió que el impacto económico fue otro de los aspectos que debió enfrentar. Explicó que sostener una dependencia implica gastos permanentes y que ese desembolso se sumó a las consecuencias emocionales y laborales del consumo.

“Creo que perdí el respeto también como actor en un momento. Fue muy duro. Perdí plata. No sabes la cantidad de plata que te requiere conservar una adicción. Es bastante cara”, expresó.

El actor estuvo alejado de la actuación durante casi tres años. Esa pausa coincidió con una etapa en la que buscó recuperarse y reconstruir hábitos fuera del consumo. Su posterior reaparición pública llamó la atención por su cambio físico, luego de que bajara más de 10 kilos.

“Me iba a morir si seguía así”, recordó sobre el momento que cambió su decisión

El momento decisivo, según relató el artista, ocurrió cuando se encontraba intoxicado y sin deseos de continuar. En esa situación, se preguntó si quería morir o si prefería modificar su vida. La respuesta, dijo, marcó el inicio de un proceso distinto.

Estando en lo más hondo del hoyo, completamente intoxicado y sin ganas de vivir, me pregunté qué quiero: ¿morirme así? Porque me iba a morir si seguía así o quiero vivir”, relató.

Sibille aseguró que eligió vivir, pero que entendió que para hacerlo debía abandonar el alcohol por completo. También señaló que ya no podía sostener la idea de que era capaz de controlar el consumo, una creencia que había mantenido durante años.

“Dije: ‘Quiero vivir’. Y sabía que si quería vivir, tenía que dejarlo. Estaba convencido de que tenía que dejarlo, que no lo podía sostener como yo creía hace 10 o 20 años, que no lo podía manejar”, afirmó.

Para el actor, las adicciones exigen un control sostenido y no admiten medias medidas. “Para nosotros, los adictos, es simplemente incontrolable. Es una enfermedad ingobernable, de hecho incurable. No se cura, se controla”, manifestó.

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”
Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Tres internamientos y una sobriedad que busca sostener

El intérprete contó que ingresó en tres ocasiones a un centro de rehabilitación. Consideró que el tercer tratamiento fue el definitivo, ya que desde entonces logró mantenerse alejado del alcohol y de otras sustancias.

“Yo he tenido que atravesar ese centro tres veces y la tercera ya fue felizmente la definitiva y desde allí estoy sobrio, sin alcohol y sin ninguna otra droga legal ni no legal”, indicó.

Sibille también señaló que en febrero cumpliría tres años de sobriedad. Su presente incluye el regreso a la actuación y una nueva relación sentimental con la actriz Carmela Tamayo, quien publicó en redes sociales imágenes junto al actor y mensajes sobre el vínculo que mantienen.

El artista volvió a los escenarios con La gran sangre: Ojo por ojo, mientras sostiene un proceso personal que, según explicó, requiere atención permanente para no volver al consumo.

Cuatro hombres sonríen para la cámara, uno de ellos sostiene una claqueta con el título La Gran Sangre y la fecha tres de abril de dos mil veinticinco
La Gran Sangre será la primera película peruana en utilizar inteligencia artificial para potenciar elementos visuales en el cine nacional. En imagen, de izq. a der.: Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres.

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