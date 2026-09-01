Perú

Trámite de DNI electrónico gratis: ¿Dónde y cuáles son los beneficiarios?

Las jornadas incluyen trámites de identificación, asistencia registral y orientación sobre los servicios que ofrece la institución

Los puntos de atención se ubican en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos de cada jurisdicción - Créditos: Reniec.
Los puntos de atención se ubican en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos de cada jurisdicción - Créditos: Reniec.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrolla hasta el 6 de setiembre una campaña itinerante que permite realizar trámites y acceder a la entrega gratuita del documento nacional de identidad (DNI) en distintas regiones del país. La iniciativa también contempla asistencia registral y orientación sobre los servicios disponibles para la ciudadanía.

Las jornadas se realizan en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos habilitados para estas actividades. Los horarios y días de atención varían de acuerdo con cada punto establecido por la entidad. De esta manera, se busca facilitar el acceso a los servicios de identificación y contribuir al cierre de las brechas de indocumentación existentes en el Perú.

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¿Dónde se desarrollan estas campañas?

La estrategia del Reniec comprende 16 regiones del territorio nacional: Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lima, Puno, Tacna y Ucayali.

La programación contempla diferentes puntos de atención, por lo que los interesados deben revisar previamente la sede correspondiente a su localidad. En ese LINK, podrán conocer la fecha asignada, el lugar donde se efectuará la jornada y el horario establecido para cada actividad.

El DNIe es importante porque permite acreditar la identidad de una persona y facilita el acceso a diversos servicios y trámites digitales de manera segura - Créditos: Reniec.
El DNIe es importante porque permite acreditar la identidad de una persona y facilita el acceso a diversos servicios y trámites digitales de manera segura - Créditos: Reniec.

La información detallada de las campañas itinerantes puede consultarse en el listado habilitado por la institución. Esta herramienta permite identificar los espacios disponibles en cada jurisdicción y organizar la visita antes de acudir al punto seleccionado.

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¿Quiénes son los beneficiarios de estas campañas?

El beneficio está destinado principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Estos grupos podrán acceder a determinados procedimientos vinculados con el documento de identidad sin asumir el costo correspondiente, de acuerdo con las condiciones establecidas para la campaña.

Además de los trámites relacionados con el DNI, los asistentes tendrán la posibilidad de recoger su documento cuando este ya se encuentre disponible. El personal de la institución también brindará orientación sobre registros civiles y resolverá consultas relacionadas con los servicios registrales.

La atención descentralizada busca acercar estos procedimientos a poblaciones que pueden enfrentar dificultades para trasladarse hasta una agencia. Por ello, las actividades se desarrollan en espacios públicos de distintas localidades y permiten concentrar varios servicios en una misma jornada.

Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lima, Puno, Tacna y Ucayali forman parte de la campaña - Créditos: Reniec.
Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lima, Puno, Tacna y Ucayali forman parte de la campaña - Créditos: Reniec.

¿Cómo saber si el DNI electrónico ya está listo?

El Reniec también contempla la entrega del DNI electrónico 3.0 a quienes realizaron previamente el procedimiento correspondiente y cuyo trámite figure con un avance del 100 %. Antes de acudir a recogerlo, los usuarios pueden verificar el estado de su solicitud mediante la plataforma oficial de consulta.

Para realizar la comprobación, se debe ingresar al servicio “Consulta el estado de trámite del DNIe” (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm)y colocar la información solicitada por el sistema. Si el resultado indica que el proceso alcanzó el 100 %, significa que el documento ya está listo para ser recogido.

De esta forma, la consulta previa permite confirmar la disponibilidad del DNI electrónico antes de acudir al punto de atención. La recomendación es verificar la información oficial y revisar las condiciones de recojo correspondientes para evitar desplazamientos innecesarios.

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