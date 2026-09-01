Sporting Cristal vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal se medirá con Los Chankas por el Torneo Clausura 2026.

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Se viene la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 y Sporting Cristal tendrá la oportunidad de levantarse para mantenerse en la lucha por el título de la Liga 1. Los ‘cerveceros’ tropezaron frente Sport Boys en Callao tras caer por 1-0 la jornada pasada.

El equipo de Roberto Mosquera no tiene margen de error y solo tienen una opción con Los Chankas: ganar o ganar. Los rimenses están en la novena ubicación con 10 puntos, se encuentran a 6 unidades de los líderes Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso.

Sporting Cristal vs Los Chankas: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El Sporting Cristal vs Los Chankas se jugará el domingo 6 de septiembre a las 11.00 de Perú en el estadio Alberto Gallardo, en Lima. El encuentro forma parte de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El partido comenzará a las 11:00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 12:00, mientras que los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguirlo desde las 13:00.

La programación contempla los distintos husos horarios de la región para facilitar el seguimiento del duelo entre los hinchas que viven fuera del Perú. El estadio Alberto Gallardo será el escenario del encuentro.

Sporting Cristal perdió 3-2 ante Los Chankas en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Club Cristal.

Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2026

La cobertura multiplataforma del partido permitirá seguir el duelo entre Sporting Cristal y Los Chankas por televisión, internet y dispositivos móviles.

La señal televisiva estará a cargo de L1 MAX, canal que distribuye los partidos de la Liga 1 en todo el país. Los espectadores que tengan este servicio podrán ver el encuentro desde sus hogares sin contratar plataformas digitales adicionales.

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La alternativa en línea será L1 Play, que ofrecerá la transmisión en directo mediante una suscripción. El servicio podrá utilizarse desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Infobae Perú acompañará el partido con información escrita desde la previa y actualizaciones minuto a minuto durante el desarrollo del encuentro. La cobertura incluirá el resumen final y los goles.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Precios de entradas

Sporting Cristal puso a la venta los boletos para el duelo crucial con Los Chankas que se vivirá en el estadio Alberto Gallardo. Los hinchas podrán adquirir sus tickets a través del portal de Joinnus.

- Popular: S/. 22.90 soles

- Oriente Lateral: S/. 34.90 soles

- Oriente Butaca 1955: S/. 44.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 69.90 soles

- Occidente Butaca Zona D: S/. 79.90 soles

- Occidente Butaca Zona C: S/. 84.90 soles

- Occidente Butaca Zona B: S/. 99.90 soles

- Occidente Butaca Zona A: S/. 99.90 soles

- Occidente VIP: S/ 129.90 soles

- Palco Platino: S/. 149.90 soles

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo. - créditos: Copa de la Liga

Así se jugará la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)*

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)*

*Los horarios de esos partidos fueron actualizados por la Liga 1 respecto a la imagen de la programación.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1