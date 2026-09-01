Magaly Medina rechaza compartir ATV con Gisela Valcárcel y su ‘Gran Show’: “Hasta Ethel aguanto, la otra no me vengas”

Magaly Medina reaccionó a la posibilidad de que Gisela Valcárcel regrese a ATV y fue tajante al referirse a una eventual convivencia televisiva: “Hasta Ethel aguanto y a la otra no me vengas, pues”. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El posible regreso de Gisela Valcárcel a la televisión ya generó una primera reacción contundente. Magaly Medina habló sobre la posibilidad de que la histórica conductora vuelva a la pantalla con nuevos especiales de ‘El Gran Show’ y dejó bastante clara su posición frente a una eventual llegada a ATV.

Durante la edición del 31 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista no solo cuestionó el anuncio de Gisela de que estaría dispuesta a financiar su propio programa, sino que también lanzó una frase directa al imaginarla nuevamente en su casa televisiva: “Ethel, hasta Ethel aguanto y a la otra no me vengas, pues. Ya, tampoco”.

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La declaración apareció en medio de un análisis sobre las posibilidades que tendría Gisela para regresar a la televisión peruana. La conductora había anunciado que le gustaría realizar 12 especiales de ‘El Gran Show’, una propuesta que, según explicó, tendría como objetivo darle una despedida al programa que durante años encabezó. Sin embargo, más allá del proyecto televisivo, lo que llamó especialmente la atención de Magaly fue la afirmación de Gisela de que ella misma estaría dispuesta a asumir el costo de los programas.

Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Gisela anuncia que quiere regresar con 12 especiales de ‘El Gran Show’

En el podcast ‘Sin más que decir’, Gisela Valcárcel explicó que le gustaría volver a realizar el conocido formato y que incluso estaría dispuesta a pagarlo. “A mí me gustaría hacer doce especiales del Gran Show, sí. Me encantaría. Para decir gracias. Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Yo tengo mucho que agradecer a la gente. Creo que el Gran Show merece una despedida. No sé dónde los voy a hacer”, declaró.

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La propuesta plantea, en principio, 12 programas especiales, aunque Gisela no precisó dónde se realizarían. Precisamente, esa ausencia de una casa televisiva definida fue uno de los puntos que Magaly aprovechó para ironizar. “Doce programas quiere ella y ella lo financia. Tómenle la palabra, si ella lo va a financiar, si va a sacar de su bolsillo”, comentó la conductora.

Pero inmediatamente puso en duda que la producción vaya a sostenerse únicamente con el dinero de Gisela. “Yo no lo creo, porque siempre van a haber auspiciadores que van a querer financiar un paquete de doce programas, ¿ya?”, señaló.

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Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly deja claro que no quiere a Gisela en ATV

En medio de ese análisis apareció el comentario más contundente de la noche. Magaly comenzó a enumerar las alternativas que tendría Gisela para encontrar un canal donde realizar su proyecto y habló directamente de ATV. “Aquí, a TV, bueno, si yo firmo contrato para el próximo año, no hay manera, no hay manera que estés acá”, afirmó.

Fue entonces cuando mencionó a Ethel Pozo, hija de Gisela, y realizó una distinción entre ambas. “Ethel, hasta Ethel aguanto y a la otra no me vengas, pues. Ya, tampoco”, sentenció.

Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Latina aparece como una de las opciones para Gisela

Mientras Magaly cerraba la puerta a una eventual llegada de Gisela a ATV, sí mencionó otra casa televisiva que estaría interesada en conversar con ella: Latina. “Pero hay alguien que parece que sí agarró la oferta en el aire, y es su amigo Jürgensen, ¿no? El gerente general de Latina, que ya salió a declarar que por supuesto que ya están en conversaciones”, sostuvo.

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La conductora incluso citó lo que, según su programa, había declarado el ejecutivo: “Sí, me gustaría que Gisela se sume a las filas de Latina. Estamos conversando”, dice Magaly que señaló Jürgensen. “Estamos conversando con Ethel también. Así que vamos a ver. Pronto habrá novedades”.

La posibilidad de que Gisela y Ethel puedan coincidir en Latina llevó a Magaly a plantear una particular lectura comercial. “Claro, la figura del dos por uno también funciona. Tengo a la madre y de, de yapa a la hija. No, mejor al revés. Tengo a la hija y de yapa a la madre”, comentó.

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Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly reconoce que Ethel ha ganado protagonismo

Pese a sus críticas, Magaly reconoció que Ethel Pozo ha conseguido adquirir un protagonismo propio dentro de la televisión y que, desde su perspectiva, poco a poco estaría dejando atrás la sombra de su madre. “Porque creo que ahora Ethel se ha convertido en una figura un poco más, eh, digamos, más protagónica que su propia madre, ¿no?”, sostuvo.

“Por fin creo que está librándose de la sombra de ser la hija de quien es, por lo menos para la, para la parte mediática, porque esa es la parte que a nosotros nos interesa”, agregó.

Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.

La aparición de Gisela en el streaming de María Pía

Magaly también explicó por qué considera que Gisela todavía conserva capacidad para generar interés entre los espectadores. Para ello recordó su aparición en el streaming de María Pía, donde la conductora volvió a mostrar parte del estilo que la hizo conocida. “Ustedes saben que hay alguien que mordió el anzuelo, porque el streaming de María Pía, pues hizo que la Gisela se expandiera en sus comentarios y que hiciera un pedazo de lo que fue el Gran Show”, comentó.

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Magaly consideró que esa participación consiguió atraer visualizaciones y despertar curiosidad entre el público. “Causó, eh, interés en el público. Ella tiene un público que la ha seguido durante años y que la curiosidad de si volverá o no a la televisión siempre está ahí”, reconoció.

Aunque criticó el estilo de Gisela, también admitió que la conductora sabe cómo presentar sus proyectos. “A mí no me gusta, a mí no es mi manera de ser así toda diforzada, pero ella es, claro, esas giseladas de toda la vida”, dijo. Y añadió: “Pero lo que sí hizo fue vender muy bien su propuesta”.

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Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.