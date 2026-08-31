Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal.

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Sporting Cristal no pudo revertir su delicado presente en la Liga 1 y cayó en el estadio Miguel Grau del Callao ante Sport Boys, durante la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. La derrota, en un duelo clave para ambos, agudizó la crisis deportiva de los ‘celestes’ y dejó al plantel golpeado en medio de un ambiente cargado de presión y autocrítica.

Al término del encuentro, la atención no solo se centró en el resultado adverso, sino también en el emotivo reencuentro entre Yoshimar Yotún y Christian Cueva. Los dos futbolistas, símbolos de una generación dorada de la selección peruana, protagonizaron un abrazo en el campo que fue grabado por la cámara de la Liga 1, viralizándose rápidamente por la calidez y sinceridad del momento.

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En medio del saludo, ‘Yoshi’ le dedicó un mensaje especial a su excompañero: “¡Buen partido con...! ¡Qué lindo que vuelvas al fútbol otra vez! Me da mucho gusto”. La escena retrató el respeto mutuo entre ambos, más allá de las camisetas rivales y de los momentos de tensión vividos durante el partido.

Tras el Sport Boys vs Sporting Cristal, ambos futbolistas limaron asperezas y se dedicaron emotivas palabras. (Video: Liga 1)

Tanto Yotún como Cueva fueron piezas clave en la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, además de formar parte del plantel que alcanzó la final de la Copa América 2019. Por ello, el reencuentro en el Callao cobró un significado adicional para quienes siguen de cerca el fútbol peruano.

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Christian Cueva sobre la fuerte discusión con Yoshimar Yotún

Luego del pitazo final, surgieron versiones sobre un posible cruce verbal entre Christian Cueva y Yoshimar Yotún durante el partido. Justamente, ‘Aladino’ disipó cualquier rumor y aclaró el contexto de la situación para L1 MAX: “No pasó nada con Yotún, es parte de, lo quiero mucho. Es un amigo del fútbol, un hermano que me dio el fútbol, compartimos muchos momentos juntos. Es parte del fútbol, de la adrenalina, del espectáculo, y porque ambos defendemos los colores que tenemos puestos”.

La explicación de Cueva Bravo dejó en claro que los roces dentro del campo forman parte de la dinámica competitiva. Ambos se entregan al máximo por sus equipos, pero, como señaló el mediocampista de Sport Boys, “siempre todo queda en el campo”. Al referirse a Yotún, subrayó: “Muy contento de también verlo disfrutar, ustedes saben la clase de jugador que es ‘Yoshi’, entonces que lindo verlo disfrutar a él”.

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'Aladino' y 'Yoshi' tuvieron un ácido diálogo en el partido en el Callao. (Video: L1 MAX)

Yoshimar Yotún y el cruce con Jairo Concha en Universitario vs Sporting Cristal

Hace unas fechas, Yoshimar Yotún había sido protagonista de otro momento tenso, esta vez frente a Jairo Concha en el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la fecha 4 del Clausura. En aquella ocasión, una falta cometida por el capitán ‘cervecero’ desembocó en un altercado que elevó la temperatura del encuentro.

Esta situación motivó la intervención del árbitro Sebastián Lozano, quien optó por mostrarle tarjeta amarilla al veterano jugador. Una vez finalizado el partido en el estadio Monumental, Yotún minimizó lo sucedido y aseguró que “Jairo es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero no pasada nada”.

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En la misma línea, el capitán del elenco ‘bajopontino’ también atravesó un momento de tensión con el arquero Diego Enríquez luego del gol de Gianluca Lapadula, por una llamada de atención hacia el defensa Leonardo Díaz al no estar atento en la marca.

Ese cruce se resolvió luego del encuentro en el vestuario, dejando claro que los nervios y la presión son parte del día a día en un club que atraviesa una etapa exigente y que tiene la exigencia por mejorar su presente.