Gastón Rodríguez, exministro del Interior, cuestiona que ministro de Defensa, Rafael Belaúnde haya estado en interrogatorio a secuestrador capturado

El exministro del Interior considera inusual que Defensa asumiera protagonismo en una investigación que, por sus características, corresponde principalmente al sector Interior y a la Policía (Créditos: Canal N)

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El rescate del empresario minero Jenss Lara, secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, abrió un nuevo cuestionamiento sobre el manejo de la respuesta estatal frente a la criminalidad. Gastón Rodríguez, exministro del Interior y exintegrante de la Policía Nacional, criticó que Rafael Belaúnde, titular de Defensa, haya tenido participación en diligencias vinculadas con la investigación, mientras César Astudillo, responsable de la cartera del Interior, no acudió a la ciudad.

El exfuncionario consideró que la situación resulta inusual por el papel que corresponde a cada sector dentro de una investigación criminal. “A lo largo de mis cuarenta casi años de servicio nunca vi que un ministro de Defensa tome las riendas del sector Interior”, afirmó durante una entrevista de Canal N.

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Rodríguez puso especial énfasis en la participación de Belaúnde durante el interrogatorio de uno de los detenidos. En ese punto, advirtió que las diligencias deben respetar determinadas garantías procesales para evitar cuestionamientos posteriores ante la justicia.

“Las técnicas de interrogatorio son realizadas por la Policía y exigen, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, la presencia de un fiscal”, señaló. Rodríguez agregó que una eventual omisión podría ser utilizada por los abogados de los intervenidos para cuestionar el procedimiento y buscar su libertad.

Cuestiona ausencia del titular del Interior

La ausencia de César Astudillo en Trujillo también generó reparos por parte del exministro. El operativo permitió liberar a Lara, quien permaneció más de 36 horas en poder de sus captores, y terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

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Belaúnde explicó que el titular del Mininter había asumido otras responsabilidades dentro de la estrategia diseñada por el Ejecutivo y que su desplazamiento a la zona respondía a una distribución de funciones. El representante de la cartera de Defensa sostuvo que su presencia buscaba garantizar el respaldo político necesario para que las acciones no encontraran obstáculos.

Rodríguez, sin embargo, cuestionó que el ministro del Interior no estuviera en el lugar de los hechos. “No sé si está mal de salud o hay algún otro impedimento para que no pueda estar presente en una acción de tanta envergadura a nivel nacional”, manifestó.

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Para el exfuncionario, el protagonismo durante una investigación de esta naturaleza debería recaer en los especialistas encargados de esclarecer el delito. “Quienes deben dar las explicaciones al país son los técnicos, no el político”, sostuvo.

El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde, participa en una entrevista televisiva. En la pantalla, se muestran imágenes de seguridad de una calle con un vehículo blanco y personas. El ministro confirma que hubo una entrega de dinero en el caso del secuestro de un empresario en Trujillo, indicando que la policía monitoreó la situación y que la operación sigue en curso. Se informa que la persona que recogió el dinero no era el líder de la operación criminal.

Ministro de Defensa confirma entrega de dinero

En paralelo a la controversia política, Belaúnde reveló que durante la operación de rescate sí se produjo una entrega de dinero a los secuestradores. El funcionario precisó que la persona enviada a recogerlo no era el jefe de la organización, sino un integrante con una función específica dentro de la estructura criminal.

El ministro confirmó además que la Policía estuvo involucrada en el seguimiento de ese contacto. La información forma parte de las diligencias destinadas a reconstruir cómo se produjo la liberación del empresario y determinar la participación de los sospechosos capturados.

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El ataque contra Lara ocurrió en la avenida Húsares de Junín y dejó cuatro personas asesinadas que lo acompañaban en el vehículo. El empresario, vinculado con la comercialización de oro en Pataz, fue localizado con vida en las inmediaciones de Huanchaco. Ahora, las autoridades buscan determinar quiénes planificaron el secuestro y cuál fue el papel de cada uno de los cinco detenidos.