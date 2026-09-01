El abrazo que no pasó desapercibido: André Carrillo y Neymar se reencontraron antes del clásico en el Brasileirao

No jugó, pero estuvo. Carrillo llegó al estadio sin ser parte de la nómina y protagonizó con Neymar un saludo que recorrió las redes sociales de Perú y Brasil antes de que el árbitro diera inicio al partido. (X / @TeamNey10)

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André Carrillo se presentó en el Neo Química Arena sin estar en la lista de convocados de Corinthians para la fecha 25 del Brasileirao. El atacante peruano no iba a jugar, pero sí tenía un motivo para estar ahí: reencontrarse con Neymar Jr., figura titular de Santos en ese clásico paulista.

Los dos futbolistas se encontraron en los minutos previos al pitazo inicial, intercambiaron palabras y se fundieron en un abrazo que las cámaras del estadio capturaron de inmediato. La imagen recorrió las redes sociales y encendió la atención de los aficionados peruanos y brasileños por igual.

Un vínculo que antecede al Brasileirao

André Carrillo y Neymar mantienen una relación que nació fuera de las canchas brasileñas. El peruano contó cómo conoció al astro y reveló la admiración que siente por su fútbol. (X / @TeamNey10)

La relación entre ambos no nació en São Paulo ni en ningún vestuario del fútbol brasileño. Carrillo reveló en el programa La Fe de Cuto que el primer contacto con el delantero del Santos ocurrió durante un partido entre las selecciones de Perú y Brasil, aunque en aquella ocasión el intercambio fue breve y sin mayor profundidad.

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El vínculo se estrechó tiempo después, en una celebración de cumpleaños de Memphis Depay, compañero actual del peruano en Corinthians. Fue en esa fiesta donde Carrillo se acercó al astro brasileño y le expresó sin rodeos la admiración que le profesa desde hace años.

“Yo lo conocí. Obviamente, desde siempre fui hincha de él. Hasta el día de hoy veo videos de Neymar”, contó el futbolista peruano. Y en esa misma velada fue más allá: “Te voy a ser sincero, no es Ronaldo, no es Ronaldinho, no es Kaká, es Neymar el número 1. Para mí es Neymar de Brasil. A nivel de goles, calidad, la gente paga por eso, eres el diferente. Quieran o no, eres el número 1”, le dijo directamente al brasileño.

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Tras ese intercambio, Carrillo le pidió una fotografía. Lo que vino después lo tomó por sorpresa. A los pocos días, Neymar comenzó a seguirlo en Instagram. El peruano no dejó pasar el momento: tomó una captura de pantalla y la guardó. “Después de un par de días me comenzó a seguir en Instagram. Yo le metí un screenshot y lo tengo guardado. Ya te imaginas, un jugador como Neymar te sigue y tal”, relató entre risas.

Presencia sin convocatoria en el clásico paulista

André Carrillo no fue convocado por Corinthians para el clásico ante Santos, pero acudió al Neo Química Arena. Allí se reencontró con Neymar antes del partido y protagonizó un emotivo saludo. (X / @DSportsP)

Para la jornada 25 del Brasileirao, el cuerpo técnico de Corinthians no incluyó a Carrillo entre los citados. El club atravesaba además un tramo delicado: llegó al clásico con dos derrotas consecutivas en el torneo, lo que añadía presión sobre el equipo antes del pitazo inicial. Pese a quedar fuera de la nómina, el atacante optó por presentarse en el estadio y acompañar a sus compañeros desde otro lugar.

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Fue en ese contexto donde se produjo el reencuentro con Neymar, quien sí fue parte del once inicial de Santos. Antes de que los equipos salieran al campo, los dos se buscaron, se saludaron y sostuvieron una breve charla. La escena, captada por las cámaras del recinto, circuló con rapidez entre los seguidores del fútbol sudamericano. No era la primera vez que coincidían en suelo brasileño: durante la primera mitad del año ya habían compartido instancias dentro del mismo campeonato, aunque en bandos opuestos.

Una amistad acotada, pero genuina

Neymar y André Carrillo volvieron a encontrarse antes de un partido y dejaron una imagen que habló por sí sola. El peruano reconoció que existe una amistad cordial que trasciende la competencia. (Instagram / 18andrecarrillo)

Carrillo fue preciso al momento de definir el tipo de relación que lo une al atacante brasileño. Sin exagerar el vínculo ni minimizarlo, trazó una descripción que refleja lo que se vio en el Neo Química Arena: “No te voy a decir que soy su mejor amigo, pero nos vemos en la calle y nos saludamos con un abrazo”, afirmó el peruano.

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Ese abrazo, el mismo que las cámaras registraron antes del Corinthians vs. Santos, ilustra con exactitud lo que el propio Carrillo describió: una relación cordial, construida al margen de los partidos y sostenida por el respeto mutuo entre dos futbolistas que comparten el mismo escenario competitivo.

Santos se impuso en el clásico y Neymar sumó minutos como titular, mientras que Carrillo observó el encuentro desde afuera, lejos del campo pero cerca, por unos segundos, de uno de los jugadores que más admira en el fútbol mundial.

El futbolista peruano se presentó en el estadio aunque quedó fuera de la nómina de Corinthians y conversó con el atacante de Santos en la previa; el gesto recorrió redes antes del triunfo visitante (X / DSportsPE)