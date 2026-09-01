Perú

Menor de 17 años logró escapar de su padre, quien disparó y asesinó a su madre y hermano en Santa Anita

La sobreviviente llegó hasta un parque cercano para ponerse a salvo mientras sus familiares eran atacados por su progenitor con su arma de fuego

Una terrible tragedia familiar sacude Santa Anita. Un hombre asesinó a balazos a su esposa y a su hijo de 22 años. Su hija de 17 años logró escapar de la masacre y ahora su testimonio es clave para las investigaciones. | Video: Latina Noticias
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La hija menor de la familia Leonardi, de 17 años, logró escapar de su padre luego de que este disparara contra su madre y su hermano en los exteriores de su vivienda en Santa Anita. La adolescente presenció el ataque ocurrido la noche del 30 de agosto y huyó por el jirón Los Jazmines hasta llegar a un parque cercano, donde consiguió ponerse a salvo.

El caso dejó dos víctimas mortales: Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, y su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22. La Fiscalía investiga a Giuseppe Leonardi, de 43 años, por la presunta comisión de los delitos de feminicidio y parricidio. El investigado permanece detenido tras el ataque.

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Menor de 17 años escapó de su padre tras el crimen de su madre y hermano en Santa Anita
Menor de 17 años escapó de su padre tras el crimen de su madre y hermano en Santa Anita| Foto: Latina Noticias

Adolescente declaró ante la Fiscalía en su vivienda

La menor regresó a la vivienda familiar para rendir su declaración ante representantes del Ministerio Público. La diligencia formó parte de las primeras acciones dispuestas para esclarecer el doble crimen ocurrido en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en el distrito de Santa Anita.

La adolescente contó con el acompañamiento de un equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que le brindó asistencia psicológica, legal y social. La Fiscalía también inició las gestiones para dictar medidas de protección a favor de la hija de 17 años, quien figura como testigo del hecho.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita, a cargo de la fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa, ordenó una entrevista única en cámara Gesell para la menor. Esta diligencia busca recoger su testimonio bajo condiciones que reduzcan el riesgo de una nueva afectación emocional.

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Un hombre identificado como Giusepe Carlo Leonardi Vargas asesinó a su esposa y a su hijo de 22 años en Santa Anita, tras una acalorada discusión. El parricida fue capturado por la policía y trasladado a la comisaría mientras los peritos investigan la escena del crimen. | América Noticias

En las cámaras de seguridad se visualiza a la adolescente escapando junto a su familia mientras son perseguidos por su padre, quien llevaba una pistola. Ella logra a escapar primera al correr, pero en la parte de atrás se queda su madre y su hermano.

Diligencias en la vivienda y zona del ataque

A casi 20 horas del ataque, agentes policiales y personal de la Fiscalía realizaron una inspección técnica en las calles cercanas a la vivienda. Los investigadores recorrieron la ruta que siguió la adolescente durante su huida y buscaron imágenes de cámaras de seguridad, además de posibles testigos.

La Fiscalía dispuso también las declaraciones de familiares y del personal policial que intervino tras la alerta del ataque. Las diligencias incluyen pericias y la declaración de Giuseppe Leonardi, quien fue detenido en flagrancia luego de que la Policía Nacional ingresara a la vivienda donde se habría refugiado.

Un hombre con camisa gris manchada permanece sentado en el asiento trasero de un vehículo con la puerta abierta
Giuseppe Carlos Leonardi Barba permanece custodiado en un vehículo policial tras ser detenido por el asesinato de su esposa y de su hijo en el distrito de Santa Anita.

La madre intentó escapar por la vía pública, mientras que el joven de 22 años trató de protegerla. Ambos murieron a causa de los disparos.

Vecinos lamentan deceso

Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez tenía 22 años, estudiaba marketing y negocios internacionales y vendía galletas artesanales por redes sociales. Vecinos de la zona expresaron su pesar por la muerte del joven y de su madre.

Una residente del sector recordó a Karina Gutiérrez Hidalgo como una mujer trabajadora, a quien conocía de reuniones vecinales. Otros habitantes de la zona señalaron que conocían a los hijos desde pequeños y acompañaron una misa en memoria de las víctimas.

Durante esa actividad, vecinos colocaron velas en el punto donde cayeron los cuerpos de madre e hijo. La investigación busca determinar la secuencia del ataque, el móvil y si existieron antecedentes de violencia dentro del entorno familiar.

Santa Anita, conmoción por un doble crimen familiar luego de una celebración
Santa Anita, conmoción por un doble crimen familiar luego de una celebración | Foto: Latina Noticias

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