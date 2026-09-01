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Felipe Cantuarias reveló que Innova Sports rechazó vender Sporting Cristal tras oferta de exdirectivos: “No están en capacidad de gestionar el club”

El expresidente del club ‘celeste’ reconoció una propuesta formal de la antigua plana dirigencial para adquirir la institución, pero fue negada. En ese sentido, le hizo un pedido a ‘Chalaquita’ Gonzales y Joel Raffo

Felipe Cantuarias reveló que Innova Sports rechazó vender Sporting Cristal tras oferta de exdirectivos.
Felipe Cantuarias reveló que Innova Sports rechazó vender Sporting Cristal tras oferta de exdirectivos.
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La derrota ante Sport Boys dejó a Sporting Cristal prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Clausura 2026 y, con ello, sin opciones de pelear por el título nacional a fin de año. El nuevo tropiezo abrió otra temporada de sequía para el equipo ‘celeste’ y profundizó las críticas de los hinchas contra la conducción deportiva e institucional.

Felipe Cantuarias, expresidente de la institución del Rímac, afirmó que dos dirigentes históricos volvieron a ofrecerse para comprar el club, pero Innova Sports rechazó la propuesta por segunda vez. “Se ha intentado innumerables veces y me acabo de enterar también que hace muy pocas semanas dos dirigentes históricos de Sporting Cristal le volvieron a poner una oferta a Innova para comprar el club y fue rechazada oficialmente”, declaró en el programa Full Deporte.

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El exmandatario cuestionó que el rechazo se haya producido pese a la crisis que atraviesa el equipo, aunque no mencionó públicamente la identidad de los exdirectivos históricos que impulsaron la oferta.

Si Innova no quiere vender, Innova tiene que entender que ellos no están en capacidad para gestionar el club y necesitan recurrir a dirigentes históricos”, sostuvo Cantuarias. Su planteamiento apunta a una intervención institucional de antiguos directivos, sin que eso implique necesariamente una compra.

Federico Cúneo y Michael Debakey intentaron comprar Sporting Cristal en 2019, antes de la adquisición por parte de Innova Sports.
Federico Cúneo y Michael Debakey intentaron comprar Sporting Cristal en 2019, antes de la adquisición por parte de Innova Sports.

Felipe Cantuarias afirmó que los dirigentes históricos tienen una responsabilidad con la institución y sus hinchas. “Creo que todos los dirigentes históricos tenemos una obligación con el club, con los hinchas, no con la gente de Innova”, manifestó. La prioridad, según su postura, debe ser preservar el futuro de Sporting Cristal por encima de las diferencias entre sus grupos dirigenciales.

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Cantuarias pidió que Innova Sports deje de lado lo que calificó como una actitud arrogante. También consideró necesario que la empresa reconozca sus limitaciones y permita la colaboración de quienes conocen la historia y el funcionamiento de la institución. “Estoy seguro que, así como yo, los otros dirigentes históricos estamos para poner el hombro un momento tan difícil, de manera desinteresada, sin necesidad de tener ninguna otra posición que ayudar”, señaló.

El exdirectivo dirigió sus críticas a quienes actualmente aparecen vinculados con la conducción de Innova Sports. Mencionó a Joel Raffo y a Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales, a quienes responsabilizó de haber mostrado una postura que dificulta la búsqueda de acuerdos.

“Eso parte por Innova reconozca que es incapaz de poder gestionar el club, cosa que lo veo muy difícil, porque Gonzales y Joel Raffo han demostrado una arrogancia muy grande”, afirmó Cantuarias.

El expresidente de la entidad 'rimense' le dejó un mensaje a Innova Sports por la gestión del club. (Video: Full Deporte / Gabriel Riesco)

El pedido de Felipe Cantuarias para el futuro de Sporting Cristal

Felipe Cantuarias cerró su mensaje con un llamado a la unidad entre los sectores relacionados con Sporting Cristal. Pidió que los actuales responsables de Innova Sports impulsen una convocatoria destinada a reunir a los dirigentes históricos y a los hinchas.

“Espero, sin embargo, dejar un mensaje positivo, que ayer (domingo 30), habiendo sido el día de Santa Rosa de Lima, los ilumine y se den cuenta que son ellos los que tienen que dar el paso de promover la unidad a nivel de todos los dirigentes para reconstituir la historia de Sporting Cristal”, expresó.

El exdirigente recordó a la reciente etapa exitosa del club, asociada a la década dorada con cinco títulos y tres subcampeonatos. También destacó el trabajo realizado en la formación de talento durante ese período.

Su pedido final estuvo dirigido a Joel Raffo y a ‘Chalaquita’ Gonzales. Felipe Cantuarias les reclamó que abran un espacio de cooperación con quienes ocuparon cargos en el pasado y con la hinchada. “Voy a pedirle a Santa Rosa de Lima que por favor nos ayude a todos en Sporting Cristal para poder retomar esa unidad”, dijo.

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