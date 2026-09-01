Perú

Declaran estado de emergencia en 893 distritos de más de 20 regiones por el peligro inminente del Fenómeno El Niño

A finales de agosto, la ENFEN elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria

La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas.
A finales de agosto, la ENFEN elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria. (Colin McCarthy)
Guardar

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y en Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas vinculadas al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida se encuadra en una emergencia de nivel 4, lo que implica que la capacidad de respuesta de gobiernos regionales y locales fue sobrepasada y requiere intervención técnica y operativa del gobierno nacional, de acuerdo con el Decreto Supremo.

El Ejecutivo oficializó la disposición mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. El alcance incluye localidades específicas en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

PUBLICIDAD

Fenómeno de El Niño
A finales de agosto, la ENFEN elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria. (El Búho)

La decisión se sustentó en reportes de instituciones diversas, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), cuyos análisis señalaron alta probabilidad de precipitaciones extremas por la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.

Durante la vigencia de la declaratoria, los gobiernos regionales y locales deberán coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil y con ministerios como Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, entre otros. La norma precisa que las intervenciones deberán mantener nexo directo con la amenaza climática y se financiarán con el presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

PUBLICIDAD

Aumenta a 62% la probabilidad de un ‘Niño Costero’ de nivel extraordinario

La ENFEN, Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, y mantuvo la alerta vigente porque prevé un calentamiento marino extremo frente a la costa norte y centro del Perú que persistiría hasta el verano.

Según el informe técnico N.° 15-2026, en la región Niño 3.4 la probabilidad de un evento de magnitud muy fuerte entre septiembre y enero subió a por lo menos 58%, con un pico de intensidad esperado entre noviembre y diciembre.

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)
El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

ENFEN actualizó su estado de alerta el pasado viernes 28 de agosto leugo de revisar las anomalías térmicas del Pacífico Tropical y los modelos de pronóstico. Frente al reporte anterior, en dos semanas la probabilidad de una magnitud extraordinaria para ese tramo pasó de 41% a por lo menos 62%, mientras que para el verano la proyección de un Niño entre fuerte y extraordinario subió de 41% a 43%.

Para el trimestre de septiembre a noviembre, la comisión prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa. Según el comunicado oficial de ENFEN, existe una alta probabilidad de nuevos récords térmicos.

En la costa norte se esperan lluvias por encima de sus valores habituales, con precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre. En la región andina sur oriental se anticipa un déficit de lluvias, mientras que en la zona sur occidental los registros oscilarían entre niveles normales e inferiores.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoENFENperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo estará el clima en el norte del Perú? Conoce el pronóstico para Piura este 1 de septiembre

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33.9 grados y un mínimo de 20.3 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta seis

¿Cómo estará el clima en el norte del Perú? Conoce el pronóstico para Piura este 1 de septiembre

Alerta roja en la costa y sierra del Perú desde hoy 1 de septiembre: este fenómeno afectará 21 regiones, según el Senamhi

Desde la medianoche de este martes hasta la el jueves 3 de septiembre, el país permanecerá en vigilancia por un evento que alcanzará gran parte del territorio nacional

Alerta roja en la costa y sierra del Perú desde hoy 1 de septiembre: este fenómeno afectará 21 regiones, según el Senamhi

La historia de ‘Los Pulpos’, el clan criminal que siembra terror en Trujillo desde los 90

El violento secuestro de un empresario minero volvió a encender las alarmas en Trujillo y puso nuevamente a Los Pulpos en el centro de las investigaciones. La organización lleva casi tres décadas adaptando sus métodos de operación.

La historia de ‘Los Pulpos’, el clan criminal que siembra terror en Trujillo desde los 90

¿Hoy habrá brillo solar en Lima? Esta será la temperatura máxima, según el Senamhi

El Senamhi prevé una mañana con cielo cubierto en la capital, seguida de periodos de nubosidad parcial y nubes dispersas hacia la tarde en las zonas este, oeste y el Callao

¿Hoy habrá brillo solar en Lima? Esta será la temperatura máxima, según el Senamhi

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

En conversación con Infobae Perú, la actriz y conductora detalla cómo “El derecho de renacer” recoge sus vivencias sobre la maternidad temprana, la ausencia de sus padres y su camino de superación, además de compartir el temor y la ilusión que acompañan el estreno de su primer unipersonal.

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

Ricardo Belmont sale en defensa de Keiko Fujimori: “Al mes no se le puede poner la guillotina”

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren y lo tilda de ‘migajero’ por buscar foto en bar con ella: “Son fans confundidos”

Magaly Medina rechaza compartir ATV con Gisela Valcárcel y su ‘Gran Show’: “Hasta Ethel aguanto, la otra no me vengas”

Magaly Medina ironiza sobre el 50/50 de Korina Rivadeneira tras comprar menú por separado de Enmanuel: “Ella es bien tacaña”

DEPORTES

Felipe Cantuarias reveló que Innova Sports rechazó vender Sporting Cristal tras oferta de exdirectivos: “No están en capacidad de gestionar el club”

Felipe Cantuarias reveló que Innova Sports rechazó vender Sporting Cristal tras oferta de exdirectivos: “No están en capacidad de gestionar el club”

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Eddie Fleischman cuestionó el liderazgo de Paolo Guerrero en Alianza Lima y le dejó consejo: “Poner por delante los intereses del equipo”

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal