Declaran estado de emergencia en 893 distritos de más de 20 regiones por el peligro inminente del Fenómeno El Niño

A finales de agosto, la ENFEN elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria. (Colin McCarthy)

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El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y en Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas vinculadas al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida se encuadra en una emergencia de nivel 4, lo que implica que la capacidad de respuesta de gobiernos regionales y locales fue sobrepasada y requiere intervención técnica y operativa del gobierno nacional, de acuerdo con el Decreto Supremo.

El Ejecutivo oficializó la disposición mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. El alcance incluye localidades específicas en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

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A finales de agosto, la ENFEN elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria. (El Búho)

La decisión se sustentó en reportes de instituciones diversas, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), cuyos análisis señalaron alta probabilidad de precipitaciones extremas por la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.

Durante la vigencia de la declaratoria, los gobiernos regionales y locales deberán coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil y con ministerios como Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, entre otros. La norma precisa que las intervenciones deberán mantener nexo directo con la amenaza climática y se financiarán con el presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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Aumenta a 62% la probabilidad de un ‘Niño Costero’ de nivel extraordinario

La ENFEN, Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, y mantuvo la alerta vigente porque prevé un calentamiento marino extremo frente a la costa norte y centro del Perú que persistiría hasta el verano.

Según el informe técnico N.° 15-2026, en la región Niño 3.4 la probabilidad de un evento de magnitud muy fuerte entre septiembre y enero subió a por lo menos 58%, con un pico de intensidad esperado entre noviembre y diciembre.

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El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

ENFEN actualizó su estado de alerta el pasado viernes 28 de agosto leugo de revisar las anomalías térmicas del Pacífico Tropical y los modelos de pronóstico. Frente al reporte anterior, en dos semanas la probabilidad de una magnitud extraordinaria para ese tramo pasó de 41% a por lo menos 62%, mientras que para el verano la proyección de un Niño entre fuerte y extraordinario subió de 41% a 43%.

Para el trimestre de septiembre a noviembre, la comisión prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa. Según el comunicado oficial de ENFEN, existe una alta probabilidad de nuevos récords térmicos.

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En la costa norte se esperan lluvias por encima de sus valores habituales, con precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre. En la región andina sur oriental se anticipa un déficit de lluvias, mientras que en la zona sur occidental los registros oscilarían entre niveles normales e inferiores.