Arquero cambia el deporte por la delincuencia: PNP lo captura robando motos en Huancayo

Dos sujetos, incluyendo a un conocido arquero de un equipo interbarrios de Huancayo, fueron capturados in fraganti por la policía mientras intentaban robar una motocicleta. La detención se produjo tras un seguimiento debido a las constantes denuncias de robos en la zona.| Video: Latina Noticias

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Un arquero de la Liga Interbarrios de Junín fue detenido junto a su primo luego de que ambos fueran intervenidos por la Policía Nacional cuando presuntamente intentaban robar una motocicleta en el centro de Huancayo. El hecho ocurrió el último jueves, cerca de las 19:45 p.m., en el cruce del jirón Guido y la avenida Giráldez.

Los detenidos fueron identificados como Jerson Wilfredo Herrera Barrios, de 40 años, y Rolando Alexander Torre Herrera, de 45. Agentes del Departamento de Investigación de Robo de Vehículos de Huancayo (Deprove) los investigan por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado de vehículos menores.

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Huancayo: arquero de la Liga Interbarrios fue intervenido por presunto hurto de motocicletas| Foto: Huancayo Digital (Facebook)

Policía detectó un vehículo que recorría la zona de manera repetida

De acuerdo con la información policial, los efectivos seguían los pasos de los sospechosos a raíz de denuncias por robos de motocicletas en distintos sectores de la ciudad. Durante el operativo, observaron un station wagon blanco, de placa SP-9219, que circulaba varias veces cerca de unidades estacionadas.

Los agentes señalaron que dos hombres descendieron del vehículo. Uno de ellos se acercó a las motocicletas con un casco, mientras el otro permaneció atento a los movimientos de la zona.

Primero habrían intentado manipular una moto de placa 5586-VW. Al no lograr encenderla, presuntamente forzaron la chapa de contacto de otra unidad, de placa 9719-SW.

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La Policía indicó que ambos hombres habrían opuesto resistencia durante la captura. Los propietarios de las dos motocicletas acudieron luego al cruce y comprobaron que sus vehículos presentaban daños en las chapas de contacto.

Arquero de la Liga Interbarrios fue detenido por el presunto robo de motocicletas en Huancayo| Foto: Latina Noticias

Durante la diligencia, los agentes hallaron en poder del arquero un objeto conocido como “peine”, que se utilizaría para violentar chapas de motocicletas. También informaron que el intervenido habría cambiado de camiseta y zapatillas antes del intento de robo.

La intervención ocurrió ante la presencia de vecinos y transeúntes, quienes expresaron su molestia por los robos de vehículos menores en la zona. Algunos pidieron que las autoridades impongan una sanción conforme a ley.

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El caso atrajo atención porque Jerson Herrera Barrios había recibido en julio un reconocimiento como portero invicto de la V Edición de la Liga Interbarrios de Junín. Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades junto con su primo, mientras continúan las diligencias para determinar su situación legal y establecer si estarían vinculados con otros hechos similares.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita con los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP): 105. Atiende denuncias y emergencias vinculadas con delitos, robos, violencia, accidentes, alteración del orden público o situaciones que requieran intervención policial inmediata.

Ministerio Público: Recibe consultas y denuncias. La Fiscalía dirige la investigación de los delitos y representa a la sociedad en los procesos judiciales.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106. Brinda atención prehospitalaria ante emergencias médicas, como accidentes de tránsito, personas inconscientes, dificultades respiratorias, lesiones graves o partos de emergencia.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116. Atiende incendios, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares, emergencias con materiales peligrosos y auxilio ante desastres.