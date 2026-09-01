‘Ceviche’: Rodrigo Fernandini lleva el plato bandera al cine en una película peruana

El chef Rodrigo Fernandini sonríe junto a un colaborador en el rodaje de la película peruana Ceviche.

Guardar

El chef peruano Rodrigo Fernandini protagoniza “Ceviche: Un viaje gastronómico de Rodrigo Fernandini”, una película que reúne 17 preparaciones y relatos vinculados con uno de los platos más representativos de la gastronomía del Perú. El estreno está previsto para el 10 de septiembre en salas de cine.

La producción, dirigida y escrita por Fernando Landavere, sigue a Fernandini por Chiclayo, Cusco, Lima y Manhattan. El recorrido reúne testimonios de cocineros, familias y comerciantes que mantienen distintas formas de preparar el ceviche.

La película plantea un viaje por los vínculos entre la cocina, la memoria familiar y los territorios donde cada receta adquirió características propias. Los mercados, restaurantes y cocinas particulares aparecen como escenarios de las historias que integran el largometraje.

PUBLICIDAD

Este documental sigue al chef Rodrigo Fernandini en su exploración de la cultura culinaria. Las imágenes muestran una embarcación en el mar y paisajes rurales montañosos con dos hombres, uno de ellos con vestimenta tradicional andina. Se observa al chef levantando la mano y a una mujer sonriente con vestimenta folclórica junto a un hombre y una llama adornada. El material visual aborda elementos geográficos y humanos asociados a la gastronomía peruana y al ceviche.

Fernandini, chef, empresario y creador de contenido, conversa con personas que conocen de cerca las tradiciones asociadas al plato. Las escenas incluyen recetas de la costa norte, preparaciones de Lima y variantes que llegaron a Nueva York de la mano de la migración peruana.

El proyecto busca mostrar que el ceviche puede adoptar diferentes expresiones según el lugar, los productos disponibles y las costumbres de quienes lo preparan. Cada una de las 17 recetas funciona como punto de partida para abordar relatos de familia, trabajo y pertenencia.

La propuesta también incorpora referencias a mitos y secretos transmitidos entre generaciones. La película recoge testimonios sobre técnicas, insumos y formas de servir el plato que varían entre las regiones visitadas.

PUBLICIDAD

Rodrigo Fernandini prueba un plato a bordo de una embarcación pesquera durante la filmación de una película peruana sobre el ceviche.

La película recorrió cuatro ciudades para retratar las distintas formas de preparar ceviche

El rodaje se desarrolló en Perú y Estados Unidos, con locaciones en Chiclayo, Cusco, Lima y Manhattan. La etapa previa demandó cuatro meses de preproducción, mientras que las filmaciones se extendieron durante un mes.

Luego del rodaje, el equipo atravesó una etapa de postproducción destinada a construir el relato audiovisual y ordenar los testimonios recogidos en cada destino. La película combina imágenes de los espacios gastronómicos con las voces de sus protagonistas.

Landavere señaló que el eje del largometraje surgió de las conversaciones con las personas entrevistadas durante el recorrido. “Ceviche cuenta lo que los cevicheros nos querían contar”, afirmó el director sobre el enfoque que adoptó la producción.

PUBLICIDAD

El chef Rodrigo Fernandini observa la molienda de ingredientes en un batán tradicional durante una escena de la película peruana Ceviche.

“El resultado reúne temas que van desde secretos y mitos del ceviche hasta datos históricos del plato en el Perú, además de historias divertidas y también tristes”, agregó Landavere.

La fotografía estuvo a cargo de Daniel Garate y la edición fue realizada por el propio Landavere. El diseño sonoro contó con el trabajo de Christian Acuña y Giovanni Rossi.

La banda sonora incluye participaciones de Killary Catácora, Mar de Copas y Jorge Miranda. La música acompaña el recorrido por mercados, cocinas y restaurantes de las cuatro ciudades que forman parte de la historia.

Con su llegada a las salas el 10 de septiembre, “Ceviche” presentará un recorrido por 17 preparaciones que vinculan al plato con las personas que sostienen sus tradiciones dentro y fuera del Perú.

PUBLICIDAD